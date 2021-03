St.Gallen «Beliebter denn je»: In der Stadt steigt das Bedürfnis nach Gartenparzellen rasant – doch diese sind zunehmend bedroht Die Familiengärten in der Stadt St.Gallen erleben einen Boom. Nicht nur Corona und das gute Wetter locken viele Interessierte raus in die Beete. Trotz der steigenden Nachfrage stehen mehrere Gartenareale vor einer ungewissen Zukunft – einigen droht bereits die Auflösung. Sebastian Rutishauser 31.03.2021, 05.00 Uhr

Mitten in der Stadt – zwischen Wohngebiet und den Gleisen der Appenzeller Bahnen – liegen die Familiengärten an der Ruckhalde. Wie lange dort noch gegärtnert werden kann, ist unklar. Bild: Benjamin Manser

Noch scheint es so, als befände sich der Familiengarten an der Ruckhalde im Winterschlaf. «Schon bald wird sich das ändern – wie jedes Jahr», sagt die Präsidentin des Vereins an der Ruckhalde, Gisela Bertoldo. Immer mehr Gärtnerinnen und Gärtner fänden in den kommenden Wochen wieder den Weg zurück zu ihren Parzellen. Auch sie habe die ersten Ackerbohnen bereits gesät und im kleinen Treibhaus zwischen ihren Beeten spriesse schon der Pflücksalat.



Und doch ist die Situation an der Ruckhalde eine andere als in den Vorjahren, meint Bertoldo:

«Die Nachfrage nach Familiengärten ist stärker als je zuvor.»

Dies führe dazu, dass die Warteliste des Vereins immer länger werde. Hauptgrund für die steigende Nachfrage ist die Coronapandemie. Über 20 Interessierte hoffen zurzeit auf eine freie Parzelle. Das sind 14 mehr als noch ein Jahr zuvor. «Es wird schwierig, jeder und jedem einen Platz zu geben», sagt die Präsidentin. Zumal im gesamten letzten Jahr gerade einmal drei Parzellen von neuen Pächterinnen oder Pächtern übernommen werden konnten – und das bei einem Total von 70 Parzellen auf dem Areal. Der Platzmangel zeige sich bei sämtlichen Familiengärten in der Stadt St.Gallen.



Noch ist nicht viel los auf der Doppelparzelle von Gisela Bertoldo. Als Präsidentin des Vereins an der Ruckhalde und des Zentralverbands der St.Galler Familiengärtner setzt sie sich für den Erhalt der Areale in der Stadt ein. Bild: Sebastian Rutishauser (16. März 2021)

Laut Bertoldo kommt das Konzept eines Familiengartens den Leuten während der Pandemie entgegen: «Der Vorteil im Garten mit abgegrenzten Parzellen ist, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Ausserdem ist man an der frischen Luft.» Der Kontakt zu den anderen Gärtnerinnen und Gärtnern könne dabei trotzdem gepflegt werden. Zusammen mit dem guten Wetter und den Massnahmen zu Beginn des ersten Lockdowns habe dies dazu geführt, dass das Interesse an Familiengärten im Frühling 2020 drastisch angestiegen sei und sich auch über den Sommer hinweg gehalten habe.

Erst gegen Ende des Jahres, während des zweiten Lockdowns, wurde der Ansturm bescheidener. Im Hinblick auf den nahenden Winter sei dies jedoch kaum überraschend gewesen. Jetzt, im Frühjahr, steigt die Nachfrage wieder: «An der Ruckhalde sind allein seit dem Januar vier weitere Interessierte hinzugekommen», sagt Bertoldo. Ein Ende des Trends scheint nicht in Sicht.

Die gelernte Gärtnerin rät davon ab, sich nur vom guten Wetter und der derzeitigen Lage zu einer Gartenpacht verleiten zu lassen:



«Ich sage den Leuten immer: Der Garten gibt auch zu tun, wenn Corona vorbei ist.»

Eine neue Generation

Dass Familiengärten im Trend sind, ist nicht erst seit Corona der Fall. Seit ungefähr drei Jahren nimmt das Interesse in der Kantonshauptstadt kontinuierlich zu. Bertoldo, ihrerseits auch Präsidentin des Zentralverbands der St.Galler Familiengärtner, freut sich über diese Entwicklung: «Meine beiden Parzellen habe ich zu einer Zeit übernommen, als die Nachfrage nach Familiengärten noch sehr gering war.» Das war vor etwa 20 Jahren. Die heutige Beliebtheit der Gärten habe sicherlich auch damit zu tun, dass der Anbau von regionalen Gemüse- und Früchtesorten immer populärer werde. Sie sagt:

«Die Nachfrage ist vor allem bei den Jüngeren gestiegen. Wir haben sogar einen 18-Jährigen.»

Die junge Generation bringe auch ein etwas anderes Konzept bei der Bewirtschaftung der Gärten mit. So werde eine Parzelle häufig mit anderen zusammen geteilt – eine Art Gärtnern im Kollektiv, wobei oftmals der biologische Anbau im Vordergrund stehe. Das Gärtnern in Gruppen sei unter anderem der Grund, warum im Vergleich zur älteren Generation häufigere Pachtwechsel stattfänden. Dazu sagt Bertoldo: «Ich verstehe das. Situationen und Freundschaften ändern sich in diesem Alter. Manchmal ist auch ein neugeborenes Kind der Grund dafür, dass man seinen Garten aufgibt.»

Wie in allen anderen Arealen gilt auch an der Ruckhalde: 60 Prozent der Fläche muss bepflanzt sein. Häuser, Wiesen und Wege dürfen nur bis zu 40 Prozent ausmachen. Bild: Benjamin Manser

Eine andere Situation als noch vor 15 Jahren

Seit Jahren setzt sich der Zentralverband der St.Galler Familiengärtnern für den Erhalt der Gartenareale in der Stadt ein. 2017 veröffentlichte das Stadtplanungsamt in Zusammenarbeit mit Stadtgrün St.Gallen ein Familiengartenkonzept. Daraus ging hervor, dass acht der insgesamt 18 Areale gefährdet sind, darunter auch die Ruckhalde. Weil sich diese Areale nicht in Grünzonen befinden, müssten sie theoretisch einem Bauvorhaben weichen. «Daran hat sich bis jetzt nichts geändert», sagt Bertoldo. Es sei mühsam, nicht zu wissen, wie lange man noch bleiben dürfe. «Diese Unsicherheit hält uns natürlich auch davon ab, grössere Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen.»

Zurzeit sind zwei von diesen acht Arealen akut bedroht: Seit längerem ist klar, dass die Parzellen an der Iddastrasse zu Gunsten eines neuen Kindergartengebäudes aufgehoben werden müssen. Konkret betroffen sind neu auch die Familiengärten in der Kesselhalden. Schon bald muss voraussichtlich rund ein Drittel davon einer geplanten Bachoffenlegung weichen. Erst im Februar hatte das Stadtparlament den Antrag zur Offenlegung im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Alterszentrums im Guggeien-Quartier angenommen.

Acht der insgesamt 18 Areale befinden sich nicht in Grünzonen. Die Areale im Moos/Schönenwegen, in St.Georgen und im Blumenwies gelten als zumindest teilweise bedroht.

Das Familiengartenkonzept sieht vor, dass in der Stadt immer mindestens 1100 Parzellen zur Verfügung stehen sollen. Laut Adrian Stolz, Leiter Stadtgrün St.Gallen, liege man mit 1457 Parzellen derzeit noch über diesem Grundkontingent und erstelle deshalb aktuell keine Ersatzflächen. Pläne für ein mögliches Ersatzareal befänden sich aber in der Entwicklung.

Bertoldo bleibt skeptisch:

«Während immer mehr Parzellen verschwinden, sind bis jetzt noch keine neuen geplant.»

Um das zu ändern, suche der Zentralverband zweimal im Jahr das Gespräch mit den städtischen Vertretern. Für Bertoldo ist es wichtig, dabei auch auf das rasant steigende Bedürfnis nach Familiengärten aufmerksam zu machen: «Ich habe das Gefühl, die Stadt hat immer noch die Situation von vor 15 Jahren im Kopf – als wir kaum Interessierte hatten und die Gärten vorwiegend von Älteren unterhalten wurden.»



Ob die Situation in St.Gallen besser sei als in anderen Städten, kann sie nicht bewerten. Mit dem Familiengartenkonzept habe die Stadtverwaltung aber sicherlich einen Schritt auf die Vereine zugemacht. Nun müsse sie diesen umsetzen.