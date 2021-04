St.Gallen Baustart bei der Villa Wiesental: Jahrelang lotterte sie vor sich hin – damit soll jetzt Schluss sein Bröckelnder Sandstein, zerschlagene Scheiben und Risse in der Decke: Der heruntergekommene Zustand der Villa Wiesental soll bald der Vergangenheit angehören. Am Montag starteten die Bauarbeiten für die Sanierung des historischen Gebäudes und für den Hotelneubau. Christina Weder 26.04.2021, 20.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bagger ist aufgefahren: Im Garten der Villa Wiesental wird in zwei Wochen der Aushub für einen Hotelneubau mit Tiefgarage in Angriff genommen. Bild: Donato Caspari

Die Villa Wiesental erinnert an ein Geisterhaus. Nach Jahren des Stillstands tut sich nun endlich etwas an der Kreuzung Rosenberg- und St.Leonhard-Strasse. Ein Bagger ist aufgefahren. Fast schon bedrohlich richtet er seinen Arm gegen das schützenswerte Gebäude, wendet ihn dann ab und lenkt die Schaufel in Richtung des verwilderten Gartens. Nicht der Villa, sondern ihrem Garten geht es an den Kragen.

Tatsächlich war das Schicksal der Villa Wiesental lange ungewiss. Ihr drohte der Abbruch. Doch das Blatt hat sich gewendet. Nach langem Hin und Her ist seit zwei Jahren klar: Das baufällige Gebäude wird saniert. In seinem Garten entsteht ein langer, schmaler Hotelneubau mit rund 100 Zimmern nach Plänen des Zürcher Büros Boltshauser Architekten AG. Die HRS Real Estate AG, die fürs Projekt als Generalunternehmerin verantwortlich ist, und die Pensionskasse der Stadt, die neue Eigentümerin, schätzen die Investitionskosten auf 31,5 Millionen Franken.

Was von aussen nicht zu übersehen ist, zeigt sich auch im Innern

Am Montag starteten die Bauarbeiten. Wegen Corona verzichteten die Bauherren auf einen Spatenstich. Sie luden aber eine Handvoll Medienvertreter zu einem Augenschein vor Ort. Und sie gewährten erstmals seit Jahren einen Einblick ins Innere des Gebäudes.

Die letzten Bewohnerinnen und Bewohner der Villa Wiesental sind vor 16 Jahren ausgezogen. Seither lottert die Villa vor sich hin. Die Sandsteinfassade bröckelt, der kleine Balkon im ersten Stock muss mit Stelzen gestützt werden, die kaputten Fensterscheiben sind mit Brettern behelfsmässig zugenagelt. Nur die Securitas öffnet noch die Türen, und die Denkmalpflege schaut in regelmässigen Abständen vorbei, um den Zustand des Gebäudes zu kontrollieren.

Was von aussen nicht zu übersehen ist, zeigt sich auch im Innern: Das Gebäude präsentiert sich in desolatem Zustand. Vor dem Betreten werden aus Sicherheitsgründen Helme verteilt. Die grosszügigen Räume, die Stuckdecken und die kunstvollen Parkettböden lassen den ehemaligen Prunk noch erahnen. Zahlreiche Details erinnern an glanzvolle Zeiten: Die verzierten Fenstergriffe, die Kamine aus Marmor, die ornamentalen, gusseisernen Geländer oder der türmchenartige Ausgang zur Dachterrasse.

Parkettböden, Marmorkamin, Stuckdecken: auf einem Rundgang durch die schützenswerte Villa Wiesental. Bild: Donato Caspari

Besser nicht betreten: Balkon, Wendeltreppe, Dachterrasse

Doch baufällig ist in diesem Haus einiges. Die geschwungene Wendeltreppe darf nicht mehr betreten werden, auch der Balkon ist tabu. Ein Schild warnt vor «grosser Absturzgefahr». Auf der Dachterrasse wird davon abgeraten, sich in die Nähe des Geländers zu begeben.

Im Erdgeschoss ist es düster; elektrisches Licht brennt längst keines mehr. Die Rollläden sind heruntergelassen, manche Fenster mit Brettern zugenagelt. HRS-Projektleiter Markus Bänziger sagt, man habe sie einst verbarrikadiert, um ungebetene Gäste fernzuhalten. Diese hatten sich eine Zeit lang Zugang zur Villa verschafft. Manche haben kleine Botschaften hinterlassen. «Danke für die Zeit, bye», steht auf einer Tür gekritzelt. Und darunter:

«Hier gibt’s nichts mehr zu klauen. Alles schon weg.»

Wohin man blickt, überall Spinnweben, zerrissene Tapeten, bröckelnder Putz. Die Risse in Decken und Wänden lassen sich nicht zählen. In einem Zimmer klafft ein Loch in der Decke. Zurückzuführen ist es auf einen Wasserschaden. Behelfsmässig befestigte Plastikfolien rascheln, wenn ein Windstoss durchs Gebäude fegt. Neu sind in diesem Haus nur die kleinen Plakate, die an die Maskenpflicht wegen Corona erinnern.

Ein Loch in der Decke – verursacht durch einen Wasserschaden. Bild: Donato Caspari

Doch nun warten bessere Zeiten auf die Villa. Sie soll möglichst originalgetreu saniert werden. Vorgesehen sind gemäss Bauherrschaft «behutsame Eingriffe», die in Absprache mit der Denkmalpflege erfolgen. Das Dach und die Fassade müssen fast komplett erneuert werden. Im Türmchen wird anstelle der Wendeltreppe ein Lift eingebaut.

Zuerst folgt der Aushub im Garten der Villa

«Endlich geht es los», sagt der Kommunikationsverantwortliche Sven Bradke im Garten der Villa, als der Bagger seine Schaufel hebt. Doch die Sanierung der Villa ist nicht als Erstes an der Reihe. Zunächst stehen Vorbereitungsarbeiten an. Ein Bauzaun wird aufgestellt und eine neue Signalisation für Fussgänger und Velofahrer eingerichtet.

In zwei Wochen beginnt dann im Garten der Aushub für den Hotelneubau samt Tiefgarage. Die Baugrube wird bis zwei Meter an die Villa Wiesental heranreichen. Mit deren Sanierung wird zugewartet, bis der Aushub vollendet ist, um weitere Schäden am historischen Gebäude zu vermeiden. Laut Projektleiter Bänziger ist die Baugrube im Sommer fertig. Dann wird die Sanierung der Villa in Angriff genommen.

Die Verantwortlichen rechnen mit einer Bauzeit von zwei Jahren. Läuft alles nach Plan, werden die Villa und der Neubau des Hotels im Frühling 2023 fertiggestellt. Wie die Villa dereinst genutzt und wer einziehen wird, ist laut René Menet, Geschäftsführer der Pensionskasse der Stadt St.Gallen, noch offen.