Appenzeller Bahnen verlegen Gleise im Güterbahnhof St.Gallen neu

St.Gallen Bald fahren die Appenzeller Bahnen geradeaus über das Güterbahnhof-Areal: Das kommt auf Bahnpassagiere, Velofahrer und Passanten zu Die Appenzeller Bahnen verlegen auf dem St.Galler Güterbahnhof-Areal ihre Gleise neu. Gleichzeitig erstellen sie eine neue Kreuzungsstelle und eine neue Haltestelle. Mitte Dezember geht diese in Betrieb. Das Quartier profitiert, auch wenn Wermutstropfen bleiben. Marlen Hämmerli 26.07.2021, 05.00 Uhr

Blick in Richtung Leonhardsbrücke, im Vordergrund sind die neuen Gleise der Appenzeller Bahnen zu sehen. Bild: Tobias Garcia

Eine Velofahrt über das Güterbahnhof-Areal gleicht derzeit einer Safari. Sie ist holprig und es gibt viel zu sehen. Manche Velofahrerin und mancher Fussgänger hält an, um das Geschehen zu beobachten. Da stehen verschiedene Arten von Bagger an der Strasse, auch eine Bauwalze gibt es zu bestaunen. Dazu kommen Männer im orangen Tenue. In kleinen Gruppen arbeiten sie, verteilt über die Fläche zwischen Güterbahnhofgebäude und SBB-Gleisen. Es wird gefräst, Kies verteilt und Betonelemente für Kabel werden verlegt.

Projektleiter Marc Lüthi (links) und Roland Steingruber, Leiter Infrastruktur bei den Appenzeller Bahnen, erklären, was auf dem Güterbahnhof-Areal geplant ist. Bild: Tobias Garcia Der Untergrund ist torfig und weich. Zudem liegt der Grundwasserspiegel hoch. Eine Herausforderung für Planer und Arbeiter. Bild: Tobias Garcia Ein Teil der neuen Gleise der Appenzeller Bahnen ist bereits verlegt. Bild: Tobias Garcia Für den Lösch- und Rettungszug wurde ein neues Perron gebaut. Rechts steht – noch eingepackt – ein Hydrant. Bild: Tobias Garcia Die Mannschaft der SBB Intervention gelangt durch eine Dienstunterführung zum Lösch- und Rettungszug. Bild: Tobias Garcia

Für die Appenzeller Bahnen (AB), die hier in Kooperation mit den SBB bauen, ist die Baustelle die aktuell grösste. In der Stadt St.Gallen zählt sie zu den grösseren und wichtig ist sie allemal. Die AB-Strecke führt heute am Südrand des Areals entlang und zerschneidet damit das für die Stadtentwicklung interessante Gebiet. Mit der Gleisverlegung auf die andere Seite des Güterbahnhofsgebäudes wird das Areal frei. Gleichzeitig erschliessen die AB das innerstädtische Entwicklungsgebiet mit einer Haltestelle.

Eine der zwei Warteunterstände bei der neuen AB-Haltestelle. Sie sollen am Ende ähnlich aussehen wie jene im Riethüsli. Bild: Tobias Garcia

Der Countdown läuft

Noch viereinhalb Monate, dann halten die Züge der AB auf dem Güterbahnhof-Areal. Noch drei Monate, dann fahren die Züge nicht mehr in einer Schlaufe über das Areal, sondern praktisch gerade, parallel zu den SBB-Gleisen. Dadurch und aufgrund der für 2022 geplanten Kreuzungsstelle Eggli zwischen Bühler und Gais verkürzt sich die Fahrtzeit zwischen Appenzell und St.Gallen um drei bis vier Minuten auf rund 30 Minuten. Spürbar wird das ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022.

Die Haltestelle Güterbahnhof wird bereits ab dem Fahrplanwechsel vom 12. Dezember 2021 bedient. Die Strecke wird zudem doppelspurig. Das erlaubt es den AB, hier zu kreuzen und damit allfällige Verspätungen abzufedern.

Nach dem Rückbau der heutigen AB-Gleise werden zudem die zwei Fusswege von der Güterbahnhofstrasse ins Quartier an der Oberstrasse ausgebaut und wieder geöffnet. Das städtische Tiefbauamt plant den Ausbau derzeit, wie es auf Nachfrage heisst. Ziel sei es, die Fussgängerverbindungen möglichst mit Inbetriebnahme der neuen Haltestelle auszubauen. Die AB hatten die Wege von der Schlosserstrasse und der Zimmerstrasse 2014 geschlossen, was massiven Protest der Quartierbevölkerung auslöste.

Fussgängerinnen und Fussgänger warten mindestens 15 Jahre: Passerelle vom St.Otmar-Quartier zum Güterbahnhof-Areal gekippt Ursprünglich sollte diesen Dezember auch eine Fussgängerbrücke eröffnet werden. Diese sollte für ungefähr 15 Jahre das Quartier St.Otmar mit dem Güterbahnhof-Areal verbinden. Dort ist aktuell ein Autobahnanschluss mit Tunnel zur Liebegg geplant. Wenn dieser dereinst gebaut ist, sollte es auch eine definitive Lösung für die Passerelle geben – so die Idee. Doch das Stadtparlament hat diese Pläne vor einem Jahr versenkt. Der Tenor lautete: zu viel Geld für zu wenig Nutzen. Das Provisorium hätte 1,7 Millionen Franken gekostet. Davon 1,5 Millionen Franken zu Lasten der Stadt. Beim städtischen Tiefbauamt heisst es, eine andere Lösung sei derzeit nicht geplant. Damit wird die Fussgängerverbindung wohl erst gebaut, wenn der Autobahnanschluss im Areal untergebracht ist. (mha)

Eine Unterführung, die nur ausgewählte Personen nutzen

Die Fundamente der künftigen Haltestelle stehen. Ebenso der neue Perron für den Lösch- und Rettungszug der SBB, einen von 16 in der Schweiz. Die Mannschaft der SBB-Intervention, wie die Einheit heisst, hat ihr Quartier im Güterbahnhofgebäude. Sie müssen den Lösch- und Rettungszug auf der anderen Seite der AB-Gleise jederzeit und schnell erreichen können. Extra für sie wurde deshalb eine Dienstunterführung erstellt.

Hier geht es hinunter in die Dienstunterführung der SBB-Intervention. So gelangt die Mannschaft jederzeit zum Lösch- und Rettungszug, der ennet der AB-Geleise stationiert ist. Bild: Tobias Garcia

Bis Oktober stellen die Arbeiter unter anderem die Haltestellen fertig und verlegen die neuen AB-Gleise, wozu auch Kabelanlagen und Fahrleitungen gehören. Ab etwa Mitte August müssen Fussgängerinnen und Velofahrer auf der Güterbahnhofstrasse einen anderen Weg nehmen, da die Arbeiten für den dortigen Bahnübergang beginnen. Dazu werden sie zur Haltestelle geleitet, an der künftig die Züge stadteinwärts halten.

Ab Montag, 18. Oktober, bis Sonntag, 24. Oktober, ist die Strecke zwischen St.Gallen und Teufen komplett gesperrt. Die AB verschwenken dann die bestehenden mit den neuen Gleisen, sie schliessen also die letzten Lücken zwischen alter und neuer Strecke. Ab dann verkehren die Züge nicht mehr quer übers Güterbahnhof-Areal. Das Programm für die Woche Ende Oktober ist dicht gedrängt. Roland Steingruber, Leiter Infrastruktur der AB, sagt: «Wir arbeiten dann nicht ‹e biz›, sondern praktisch im Drei-Schicht-Betrieb.»

Roland Steingruber, Leiter Infrastruktur der Appenzeller Bahnen. Bild: Tobias Garcia

Sobald die Züge über die neue Strecke fahren, beginnt der Abbruch der alten Gleise. Gleichzeitig wird der Verlauf der Güterbahnhofstrasse angepasst. Sie macht künftig eine Kurve, damit Strasse und Gleise sich möglichst rechtwinklig treffen. Dadurch ist der Weg über den Bahnübergang kürzer, die Schranke kann später geschlossen werden. Gleichzeitig soll verhindert werden, dass Velofahrerinnen und Velofahrer mit dem Rad in der Schiene stecken bleiben.

Hindernis für Velofahrerinnen und Velofahrer

So wichtig das Projekt für Appenzeller Bahnen und Stadt ist, für Velofahrerinnen und Velofahrer wird der neue Bahnübergang auf dem Güterbahnhof-Areal wortwörtlich zum Hindernis – und das auf der seit Jahren geplanten Veloschnellroute. Ruedi Blumer, Co-Präsident des VCS St.Gallen-Appenzell, sagt im Rückblick, der Fehler sei schon vor Jahren bei der Planung des Ruckhalde-Tunnels passiert. Damals habe man die Velofahrenden vergessen. «Man hätte die Zugstrecke vor dem Tunnel nicht nur über die Oberstrasse führen müssen, sondern auch über die Güterbahnhofstrasse.»



VCS St.Gallen-Appenzell und Pro Velo St.Gallen legten 2019 mit Anwohnern Einsprache gegen das Projekt ein. In der Folge suchten sie und die AB nach Lösungen. Eine Überführung für Velos wurde als zu unattraktiv verworfen, sie wäre mindestens sieben Meter hoch geworden. Eine Unterführung käme einem allfälligen unterirdischen Kreisel in die Quere. Dieser ist Teil des geplanten Autobahnanschlusses.

Das Projekt mit Einsprachen hinauszögern, bis klar ist, ob der Autobahnanschluss gebaut wird, wollte der VCS St.Gallen-Appenzell nicht, wie Blumer sagt. Schliesslich gibt die Zugverbindung mit dem Viertelstundentakt ins Appenzellerland dem Verband ein Argument im Kampf gegen den Autobahnanschluss.

Ruedi Blumer, Co-Präsident des VCS St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Einsprecher und AB schlossen daher eine Vereinbarung mit drei Bedingungen ab: Die Schliessungszeit der Schranken muss möglichst kurz sein – maximal sieben Minuten die Stunde; der Übergang muss optimiert werden, um Stürze zu verhindern; an der neuen Haltestelle müssen genügend gedeckte Veloabstellplätze zur Verfügung gestellt werden.

Zu Hauptverkehrszeiten werden die Bahnschranken ab Oktober jede Viertelstunde zweimal kurz hintereinander unten sein. Zehn Züge queren ihn pro Stunde. Die Baustelle wird bald abgeschlossen sein, das Safarigefühl verflogen. Zeit zum Beobachten der Züge bleibt aber.