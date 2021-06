Autofahrer liest Zeitung und verursacht fast einen Unfall

St.Gallen Autofahrer liest während Fahrt Zeitung und verursacht fast einen Unfall – die Polizei sucht Zeugen Am Mittwoch kommt es in St.Gallen beinahe zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Der Autolenker hat während der Fahrt eine Zeitung gelesen. Die Polizei sucht den unbekannten Fahrradfahrer und weitere Zeugen. 16.06.2021, 12.19 Uhr

(pd/mas) Am Mittwochmorgen kam es beinahe zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad, heisst es in einer Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen. Ein Autofahrer war auf der Singenbergstrasse unterwegs. Der 41-Jährige bog in die Steingrüeblistrasse ab. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, vermutlich, weil er während der Fahrt eine Zeitung las, welche auf dem Lenkrad lag.