St.Gallen Auf dem Güterbahnhofareal sind jetzt nur noch 17 statt 25 Miniwohnungen geplant Ab Donnerstag liegt das Baugesuch für die Mikrowohnungen beim St.Galler Güterbahnhof auf. Es ist bereits die zweite Auflage. Perrine Woodtli 24.06.2021, 05.00 Uhr

Die Blumer Lehmann AG will auf dem St.Galler Güterbahnhofareal Mikrowohnungen bauen. Bild: Benjamin Manser (7. Dezember 2020)