Handball: Supertalent Tabea Schmid kehrt zu Brühl zurück

st.gallen Auch Paris wollte sie - aber die 18-jährige Mörschwiler Nationalspielerin Tabea Schmid kehrt zu Brühl zurück Um besser Französisch zu lernen, spielte sie für ein Jahr in Frankreich. In der nächsten Saison steht die Kreisläuferin aber wieder für den Frauen-Rekordmeister LC Brühl im Einsatz - und lässt sich zur Lehrerin ausbilden. Matthias Schlageter/Daniel Good 03.03.2022, 10.38 Uhr

Tabea Schmid im Dress des Schweizer Nationalteams. Bild: PD

Tabea Schmid lebt derzeit im Elsass unweit von Strasbourg. Über das Leben in Frankreich sagt die St.Gallerin:

«Anfangs fiel es mir nicht so leicht, mich zurecht zu finden. Es war das erste Mal, dass ich von zu Hause weg bin und auch wenn ich die Sprache schon sprechen konnte, war es eine grosse Umgewöhnung.»

Mittlerweile klappt es für die Kreisläuferin aber schon viel besser, was vor allem auch daran liegt, dass sie täglich eine Sprachschule besucht. Nebst dem Erlernen der Sprache steht der Handball natürlich weiterhin im Zentrum.

Viel Spielzeit in Frankreich und die Anfrage aus Paris

Der Saisonstart mit Achenheim Truchtersheim Handball (ATH) verlief harzig. Zwar verbuchten die Elsässerinnen einige Siege, die gewünschte Stabilität auf dem Feld erreichten sie aber nicht. «Wir haben Spiele mit guten und schlechten Phasen, aber ganz generell fehlt uns die Konstanz, wodurch wir auch einige Niederlagen kassiert haben», sagt Schmid. ATH liegt in der Tabelle der Division 2, der zweithöchsten Liga Frankreichs, auf Rang fünf.

Für Schmid persönlich läuft es hingegen sehr gut. Sie sagt:

«Ich habe mich schnell im Team zurechtgefunden, viele Bälle bekommen und der Trainer gibt mir viel Spielzeit.»

Dass ihre Leistungen Anklang finden, merkte Tabea Schmid vor einigen Wochen, als plötzlich Erstligist Paris bei der Kreisläuferin anklopfte und sie als Ersatz für eine verletzte Spielerin anfragte. Die Schweizerin entschied sich aber zum Verbleib im Elsass und will mit ATH die Saison so gut wie möglich beenden. «Wir sind erst knapp bei der Hälfte der Spiele und für den Rest der Saison möchte ich meine Leistung weiter entwickeln und dem Team helfen, eine Top-Platzierung zu erreichen.»

Auf die Frage, ob sie das Engagement bei ATH handballerisch weitergebracht hat, antwortet Tabea Schmid: «Athletisch hat es mir etwas gebracht, denn die Physis der Handballerinnen hier in Frankreich ist höher, entsprechend musste ich in dem Bereich auch zulegen. Aber auch mental bin ich hier gereift, was vor allem an der offenen Art der Ansprache untereinander liegt.»

Tabea Schmid (am Ball) im April 2021 im Dress des LC Brühl. Bild: Arthur Gamsa

Konkret meint die 18-Jährige damit, dass Kritik auf dem Feld wesentlich deutlicher angesprochen wird, als sie es gewohnt war. Die Überraschung darüber wich aber schnell dem Verständnis, sodass Schmid mittlerweile davon profitieren kann.

Mit dem Nationalteam in Litauen

Schmids Zeit im Elsass neigt sich aber dem Ende zu: «Ich werde nach St.Gallen zurückkehren und an der Pädagogische Hochschule ein Studium beginnen.» Sie sagt zur Rückkehr zum Rekordmeister:

«Ich will eine Führungsrolle beim LCB übernehmen.»

Bevor sich Tabea Schmid wieder das grün-weisse Trikot überstreift, ist sie in der laufenden Saison gefordert. Zunächst bestreitet sie in dieser Woche mit dem Schweizer Nationalteam zwei EM-Qualifikationsspiele gegen Litauen. Anschliessend kehrt sie ins Elsass zurück und kämpft mit ATH um einen Spitzenplatz in der zweiten französischen Liga.