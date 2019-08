St.Gallen als Wohnort attraktiv machen: Stadt arbeitet an einer Strategie für den Wohnraum der Zukunft

In den 1980er- und 1990er-Jahren herrschte in der Stadt St.Gallen akuter Mangel an günstigem Wohnraum. Entsprechend heftige politische Reaktionen lösten daher Hausabbrüche aus. Das war auch beim Neuhof an der St.-Leonhard-Strasse der Fall. Er wurde durchs Geschäftshaus St.Leonhard ersetzt. (Bild: Reto Voneschen - Juni 2002)