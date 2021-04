St.Gallen Als es klingelte, stand das Zimmer bereits in Vollbrand: Ursache für Feuer in St.Fiden geklärt Der Brand in einem Wohngebäude unmittelbar neben der Migros Bach Anfang März wurde von einem Hausbewohner fahrlässig verursacht. Wegen eines glimmenden Zigarettenstummels fing eine Matratze Feuer. Sandro Büchler 20.04.2021, 09.04 Uhr

Zwei Feuerwehrmänner durchkämmen das in Brand geratene Wohnhaus in St.Fiden nach weiteren Glutnestern. Bild: Sandro Büchler (9. März 2021)

Als die Feuerwehr am 9. März kurz nach 9 Uhr beim Wohnhaus an der Heimatstrasse in St.Fiden eintrifft, steht das dritte Stockwerk und der Dachstuhl bereits in Vollbrand. 45 Angehörige der St.Galler Feuerwehr bekämpfen den Brand, der in einem Gebäude unmittelbar neben der Migros Bach ausgebrochen ist.

Ein Bewohner wird mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Kantonsspital eingeliefert. Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, bezeichnet die Liegenschaft vor Ort noch als «nicht mehr bewohnbar». Für die Bewohner werden Ersatzunterkünfte organisiert.

Bilder: Ralph Ribi Bilder: Sandro Büchler

Kurz nach dem Brand sagte die Kantonspolizei, sie vermute Fahrlässigkeit als Brandursache. Diese Vermutung hat sich nun bestätigt. Denn am 8. April – fast auf den Tag genau einen Monat später – hat die St.Galler Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl gegen einen 55-jährigen Hausbewohner ausgestellt: «Fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst» lautet der Straftatbestand.

Weit über eine halbe Million Franken Sachschaden

In nüchterner Sprache wird im Strafbefehl der Horrormorgen beschrieben. Der 55-Jährige war bis spät wach, rauchte drinnen. Bereits um 4 Uhr nachts kam es in seiner Wohnung zu einem Mottbrand, den der Mann aber nach eigenen Angaben gelöscht habe.

«Anschliessend ging der Beschuldigte schlafen und wurde durch das Klingeln geweckt. Er stellte dann fest, dass eines seiner Zimmer bereits in Vollbrand stand.»

Laut den Brandermittlern sei der Brand auf einer Matratze aus Schaumstoff ausgebrochen und auf unsachgemässen Umgang mit Raucherware zurückzuführen, etwa Zigarettenstummel unter der Matratze. Es gebe keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder auf Brandstiftung.

Geräusche und Licht reissen einem aus dem Tiefschlaf, Gerüche hingegen nicht Die menschliche Nase nimmt Gerüche, selbst beissenden Rauch, im Tiefschlaf nicht wahr – auf laute Geräusche oder Licht reagiert der Körper jedoch. Dies erklärt, weshalb der Hausbewohner erst durch das Klingeln aus dem Schlaf gerissen wurde. Dies ist übrigens auch der Grund, weshalb Rauchmelder empfohlen werden: Da ein schrilles Alarmsignal die Menschen weckt, nicht aber Rauchgeruch. (sab)

Laut dem im Strafbefehl zitierten Polizeirapport entstand beim Brand ein Sachschaden von rund 614'000 Franken. Neben den Schäden am Haus und dem zerstörten Inventar wurde auch ein vor dem Haus parkiertes Auto von herunterfallenden Ziegeln beschädigt.

Der 55-Jährige erhält eine unbedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 30 Franken, also gesamthaft 600 Franken plus eine Busse von 100 Franken. Hinzu kommen Gebühren und besondere Auslagen. Ohne Einsprache wird der Strafbefehl in den kommenden Tagen zu einem rechtskräftigen Urteil.