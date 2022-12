Drohnenplage auf Drei Weieren: Beschwerde sorgt für Diskussionen

St.Gallen Ärger wegen Drohnenflügen auf Drei Weieren – es wird sogar eine Verbotszone gefordert Eine Beschwerde über gesetzeswidrige Drohnenflüge und Pilotinnen und Piloten ohne Rücksicht entfachte im Stadtmelder der Stadt St.Gallen eine Diskussion. Die Angeschwärzten kennen sich oft nicht gut mit den Gesetzesgrundlagen aus – und sind schwer dingfest zu machen. Davide De Martis Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Die Drei Weieren aus der Luft. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 18. Mai 2017)

Im Stadtmelder der Stadt St.Gallen beschwerte sich kürzlich eine Person über eine Drohnenplage. In der Meldung heisst es, dass Besucherinnen und Besucher des Naherholungsgebietes der Drei Weieren täglich von Drohnen belästigt würden. Die Pilotinnen und Piloten sollen laut Beschwerde teils alleine mit einer VR-Brille oder ohne Sichtkontakt zum Flugobjekt fliegen, was verboten ist.

Bei Gesprächen mit den Pilotinnen und Piloten sollen sich diese mit schwammigen oder sogar teils aggressiven Argumenten rausgeredet haben. Weil sich die klagende Person in ihrer Privatsphäre verletzt fühlt und das Naherholungsgebiet in der An- und Abflugschneise der Rega befinde, fordert sie ein Flugverbot bei den Drei Weieren. Zudem seien die Helikopterbasen von Gossau und Trogen in unmittelbarer Nähe.

Welle aus Kommentaren im Stadtmelder

Die Beschwerde löste eine Diskussion in den Kommentaren aus. Ein Nutzer der Plattform regte sich über das geforderte Verbot auf, ein anderer beschreibt die Drei Weieren als rechtsfreien Raum. Ein Mann formuliert eine bekannte Aussage des Philosophen Immanuel Kant um: «Die eigene Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit des Anderen tangiert wird.»

Die Stadt antwortete: Die Drei Weieren befänden sich gemäss Stadtpolizei mit fünf Kilometern in genügender Distanz zu den erwähnten Flugplätzen, weshalb der Betrieb von Drohnen dort ohne Bewilligung erlaubt sei. Das Fliegen mit einer VR-Brille sei jedoch nur gestattet, wenn jemand Zusätzliches mit Sichtkontakt zur Drohne dabei ist – der sogenannte «safety pilot».

Identifikation gestaltet sich schwierig

Das bestätigt auch Christian Schubert, Mediensprecher beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl). Eine Verhaltensrichtlinie für den Umgang mit widerrechtlich agierenden Pilotinnen und Piloten gebe es nicht.

Es empfehle sich, zuerst Kontakt aufzunehmen und wenn möglich, die Pilotin oder den Piloten auf die Verletzung der Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte hinzuweisen. «Viele von ihnen begeben sich in gesetzliche Grauzonen, da sie sich nicht richtig mit den elementaren Regeln fürs Drohnenfliegen auseinandersetzen», sagt Schubert.

Weigert sich die Person weiterhin, die Gesetze einzuhalten, bleibe nur noch der Gang zur Polizei oder eine Meldung beim Bazl. Die genauen Umstände können dort geschildert werden.

Das sei jedoch nicht so einfach. «Die Pilotinnen und Piloten können meist entkommen. Drohnen verfügen über kein gut sichtbares Registrationskennzeichen wie herkömmliche Luftfahrzeuge», sagt Schubert. Vorfälle können auch der Stadtpolizei gemeldet werden. Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, sagt:

Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

«Wer widerrechtliche Flüge feststellt, kann dies jederzeit – wenn möglich mit Angabe des genauen Orts der Sichtung sowie des Standorts der Pilotin oder des Piloten – der Polizei melden.»

Von Bussen bis zu Gefängnisstrafen

Die Vorfälle werden anschliessend dem Bazl gemeldet, das für die Abklärungen zuständig ist und eine Anzeige prüft. Kann die Pilotin oder der Pilot identifiziert werden, kommt es zu einer Befragung. Die Person werde über den Sachverhalt und den Straftatbestand aufgeklärt und sie erhält das Recht auf eine Stellungnahme.

In den meisten Fällen droht eine Busse, weil die Vergehen meist nicht vorsätzlich begangen werden, sagt Schubert. Je nach Schweregrad sieht das Luftfahrtgesetz nebst Bussen auch Gefängnisstrafen vor.

Drohnenflüge sind in der Stadt St.Gallen grundsätzlich erlaubt – solange sich die Pilotinnen und Piloten an die Vorgaben des Bundesamts für Zivilluftfahrt halten. Bild: Hanspeter Schiess

Gemäss Widmer erhält die Stadtpolizei St.Gallen nur wenige Meldungen, bei denen kaum Verstösse festgehalten werden. Laut Christian Schubert sei die Zahl widerrechtlicher Flüge nicht gestiegen. Das Bazl gehe jedoch von einer gleich hohen Dunkelziffer von Zuwiderhandlungen aus. Er sagt:

Christian Schubert, Mediensprecher beim Bundesamt für Zivilluftfahrt. Bild: Bazl

«Die Sichtungen von Drohnen haben sich in den letzten Jahren auf einem stabilen Niveau eingependelt. In diesem Jahr gab es schweizweit rund 60 Vorfälle.»

Nicht nur bei den Drei Weieren kommt es zu Vorfällen

Zurück zur Diskussion im Stadtmelder: Einer der Involvierten gab sich mit der Antwort der Stadt nicht zufrieden. Es gebe Fälle, in denen Menschen in Freibädern beim Umziehen gefilmt würden. Auch seien Flüge rund ums Kantonsspital zu beobachten, bei denen Rega-Helikopter gefilmt werden.

Widmer stellt klar: Wird Privatsphäre verletzt, handelt es sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit, wobei eine Klage beim Kreisgericht eingereicht werden kann. Strafrechtlich kann zudem eine Anzeige wegen Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte geprüft werden.

Drohnenflüge gefährlich für Rega

Flüge in der Stadt seien grundsätzlich erlaubt, solange die Vorgaben des Bazl eingehalten werden, sagt Widmer. «Für die Rega können solche Flüge aber gefährlich sein, da sie Drohnen nicht gut ausweichen kann», sagt Schubert. Sobald ein Helikopter in Sicht ist, müsse die Drohne gelandet werden.

In der Stadt St.Gallen – die Drei Weieren inklusive – gilt keine Flugverbotszone. Ein Verbot ist laut Widmer aber grundsätzlich möglich. Gemäss der Verordnung über Luftfahrzeuge spezieller Kategorien – worunter auch Drohnen fallen – sei es den Kantonen und Gemeinden überlassen, restriktivere Massnahmen zu erlassen.

Verschärfte Vorschriften – auch für den Schutz der Privatsphäre Ab dem 1. Januar 2023 gelten in der Schweiz die EU-Drohnenreglementierung und weitere EU-Rechtsvorschriften. Neu werden Sicherheitsstandards für die Herstellung, Zulassung und den Betrieb von Drohnen festgesetzt. Abhängig vom Betriebsrisiko wird zwischen den Kategorien «offen», «speziell »und «zulassungspflichtig» unterschieden.



Fernpilotinnen und -piloten, die eine Drohne der Kategorie «offen» betreiben, müssen ein Zertifikat vorweisen können, das sie nach einer Ausbildung mit abschliessender Prüfung erhalten.



Es gelten neue maximale Flughöhen, Gewichtslimiten sowie Gebietseinschränkungen sowie Vorschriften zum Umweltschutz, Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit.



Auch die europäische Regulierung zum U-«Space» wird übernommen. Dieser soll zivilen Drohnenoperationen einen sicheren, effizienten und fairen Zugang zum Luftraum gewähren. Unautorisierte Flüge sind so nicht mehr möglich und werden von der Drohnen-Software verweigert.

