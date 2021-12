Musikgesellschaft St.Georgen: Adventskonzert mit neuem Dirigenten

ST.GALLEN Adventskonzert mit neuem Dirigenten: Musikgesellschaft St.Georgen startet wieder durch Nach einem Jahr Pause lädt die Musikgesellschaft St.Georgen wieder zum Adventskonzert. Geleitet wird es vom neuen Dirigenten Vitalij Vosnjak. Claudia Schmid 06.12.2021, 10.37 Uhr

Der neue Dirigent Vitalij Vosnjak probt mit der Musikgesellschaft St.Georgen für das Adventskonzert. Bild: Ralph Ribi (1. Dezember 2021)

Kaum stand die Musikgesellschaft St.Georgen (MGSG) im Oktober 2020 unter neuer musikalischer Leitung, machte der Lockdown im Kampf gegen die Corona-Pandemie dem normalen Probenbetrieb ein Ende. Und auch das geplante Adventskonzert musste abgesagt werden. Es begann eine lange Zwangspause.

«Der Lockdown war keine einfache Zeit», sagen sowohl Präsident Oliver Grawehr als auch Dirigent Vitalij Vosnjak. Ein Musikverein lebe vom gemeinsamen Proben, von den öffentlichen Auftritten und auch den geselligen Momenten. Über Wochen und Monate liessen die Coronamassnahmen aber höchstens ein Musizieren in kleinen Gruppen zu.

Die Freude war deshalb gross, als im Frühsommer etwas mehr Normalität zurückkehrte und sich die Musikerinnen und Musiker wieder in gewohnter Anzahl mittwochs zum Proben in der GBS Riethüsli einfanden. Inzwischen konnte die MGSG an der Hochzeit eines Vereinsmitgliedes auftreten und im September zum Herbstkonzert einladen.

Im Advent auf Weihnachten einstimmen

Der nächste Auftritt ist das traditionelle Adventskonzert am Sonntag, 12. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Kirche St.Georgen. Das Programm ist auf die winterliche Jahreszeit und die Einstimmung auf Weihnachten ausgerichtet und beinhaltet Stücke wie «Ding Dong Merrily on High» von Charles Wood oder «Winter Wonderland» von Andy Beck. Fortgesetzt wird die Tradition, dass ein Chor am Adventskonzert der MGSG mit dabei ist. Dieses Jahr wird es VoiceUp unter der Leitung von Beatrice Rütsche sein. Auf der Bühne stehen somit rund 30 Mitglieder der MGSG und rund 15 Sängerinnen und Sänger.

Für den Konzertbesuch ist ein gültiges COVID-Zertifikat mit Ausweis erforderlich. Es gelten die am Konzerttag gültigen Corona-Vorschriften. «Es war uns in den vergangenen Monaten sehr wichtig, uns stets an die Bestimmungen des Bundes zu halten», betont der Dirigent. Wie in den vergangenen Jahren ist der Eintritt an das Adventskonzert frei und es gibt eine Kollekte.

Ein tolles, junges und powervolles Ensemble

Seit dem ersten Kontakt und der Wahl von Vitalij Vosnjak ist etwas mehr als ein Jahr vergangen. «Ich habe mich von Anfang an auf die Arbeit mit der Musikgesellschaft St.Georgen gefreut», betont der neue Dirigent. Beim ersten Treffen habe ihn das junge Durchschnittsalter der Musikerinnen und Musiker überrascht. «Ich habe eine tolle, powervolle, sehr gut ausgebildete und interessierte Truppe junger Leute angetroffen.»

Powervoll sieht auch das Programm für das kommende Vereinsjahr aus. Das herausragende Highlight ist das 150-Jahr-Jubiläum, welches die Musikgesellschaft St.Georgen 2022 feiert. Zu diesem Ereignis wird sie den Kreismusiktag 2022 organisieren. Somit wird er nach über 13 Jahren wieder in St.Gallen stattfinden. «Hinter der Vorbereitung für den Grossanlass steckt enorm viel Arbeit. Wir hoffen sehr, dass uns die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht und wir den Kreismusiktag wie vorgesehen durchführen können», sagt Oliver Grawehr.

Auch die drei traditionellen Anlässe der MGSG sind wieder im Programm 2022 vertreten: das Unterhaltungskonzert im Adlersaal St.Georgen Ende März, das Herbstkonzert in der Aula der GBS Riethüsli Ende September und das Adventskonzert, an dem der Jodelclub St.Gallen mitwirken wird. Daneben sind Auftritte wie beispielsweise am Weissen Sonntag, oder am Freudenberggottesdienst und verschiedene «Ständli» geplant.

Adventskonzert, Musikgesellschaft St.Georgen, Sonntag, 12. Dezember, 17 Uhr, kath. Kirche St.Georgen, mehr Informationen: www.mg-st-georgen.ch