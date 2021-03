Spendewillige senden ihren Gutschein bis zum 6. Mai an die IG Kultur Ost, Teufener Strasse 114, 9000 St.Gallen. Eine andere Möglichkeit ist, den Gutschein in die bereitgestellten Urnen im Rathaus oder in den Filialen der Bäckerei Gschwend zu werfen. Darüber hinaus sind auch Geldbeträge willkommen, um das Neustart-Festival zu unterstützen (Konto CH89 0900 0000 6121 0472 5, Stichwort: Neustart). (cw)