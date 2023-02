Stadtautobahn St.Gallen: Sanierungsarbeiten 2023 starten

St.Gallen Ab März ist die Spur Richtung Zürich dran: Die wichtigsten Antworten zur Baustelle auf der Stadtautobahn Die Sanierungsarbeiten auf der Stadtautobahn beginnen wieder. Dieses Jahr sind die Spuren in Richtung Zürich an der Reihe. Das erwartet Autofahrerinnen und Autofahrer. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

2022 wurde die südliche Röhre des Stephanshorntunnels saniert, dieses Jahr ist die nördliche Röhre, in Richtung Zürich, an der Reihe. Bild: Sandro Büchler (17. Juni 2022)

Langsam, aber sicher kehrt die Baustelle auf der Stadtautobahn St.Gallen zurück. Seit Anfang Februar wird dort wieder gewerkelt, vorerst noch während Nachtsperren. So wurde an den Galerien gearbeitet sowie an der Beleuchtung im Stephanshorntunnel. Anfang dieser Woche startete das Bundesamt für Verkehr (Astra) die Vorbereitungen für die Arbeiten während des Tages.

Kurz zusammengefasst: Dieses Jahr werden in Richtung Zürich jene Arbeiten ausgeführt, die in Richtung St.Margrethen bereits abgeschlossen sind. Der Belag wird ersetzt, Schächte und Leitplanken werden erneuert, Unter- und Überführungen instand gesetzt und Massnahmen zum Lärmschutz ergriffen. Ausserdem wird nun die nördliche Röhre des Stephanshorntunnels saniert, also jene in Richtung Zürich.

Die Baustelle zügelt damit quasi auf die Gegenfahrbahn und beansprucht dort Platz. In Richtung Zürich, zwischen Kreuzbleiche und Sitterviadukt, stehen jedoch weiterhin drei Spuren zur Verfügung. Daher wird eine der Spuren auf die Gegenfahrbahn geleitet. Heisst: In Richtung St.Margrethen reduzieren sich die Spuren von drei auf zwei. Ausserdem werden die Breiten der Spuren reduziert und der Baustellenverkehr kehrt zurück.

Für eine gewisse Zeit wird erneut eine sogenannte Mittelbaustelle eingerichtet: Links und rechts davon fliesst der Verkehr weiter. Dem Baufortschritt entsprechend wird sich die Verkehrsführung immer wieder ändern. Julian Räss, Sprecher des Bundesamts für Verkehr (Astra), sagt: «Daher ist es wichtig, aufmerksam zu bleiben.» Auch Nachtsperrungen sind geplant, die Autobahn bleibt dann von 22 bis 5 Uhr abschnittsweise zu. Bereits ab 20.30 Uhr können Spurabbauten eingerichtet werden.

Das Astra richtet derzeit die Baustelle ein und insbesondere die Verkehrsführung. Die Hauptarbeiten sollen Anfang März wieder starten. Der genaue Start ist abhängig von der Witterung. Für die Markierung der Baustellenführung ist trockenes Wetter nötig. Gebaut wird dann, analog zu 2022, bis November.

Zwischen 7 und 8 Uhr sowie 17 bis 18 Uhr. Das Verkehrsaufkommen auf der Stadtautobahn muss zu den Stosszeiten um zehn Prozent sinken, damit es nicht zu einem Verkehrskollaps kommt. Auch ohne Baustelle erreicht die Stadtautobahn zu den Spitzenstunden ihre Kapazitätsgrenzen.

Unter www.stadtautobahn.ch informiert das Astra über Einschränkungen. Jeden Monat werden die neuen Nachtsperrungen aufgeschaltet. Da es zu Veränderungen kommen kann, lohnt es sich, die jeweilige Meldung bei Bedarf nochmals zu prüfen. Zudem gibt es einen SMS-Dienst zum Abonnieren. Über diesen teilt das Astra mit, wenn die monatliche Meldung zu den Nachtsperrungen online ist und informiert teils auch über grössere Veränderungen bei der Verkehrsführung. Auf der Website finden sich ausserdem aktuelle Bilder von Verkehrskameras, damit sich Autofahrende einen Überblick über die Verkehrslage verschaffen können.

Es gab einige kleinere, aber keine gravierenden Unfälle, sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen. «Dafür, dass es eine so grosse Baustelle ist, können wir uns nicht beklagen.» Jedoch wirkten sich kleine Ereignisse wie Pannenfahrzeuge oder Auffahrunfälle stärker auf den Verkehrsfluss aus. Schneider formuliert es so: «Wenn es mal einen Grund für Stau gab, dann staute es richtig. Es ist wichtig, dass die Leute im Baustellenbereich den Kopf bei der Sache haben.» Schneider kann den Autofahrerinnen und -fahrern bisher aber ein gutes Zeugnis ausstellen. Die Zahl der Vorfälle liege im erwarteten Rahmen.

Nein. Die Verkehrsreduktion um zehn Prozent während der Stosszeiten wurde erreicht. Insgesamt waren werktags weniger Fahrzeuge auf der A1 unterwegs, im Schnitt rund 15 Prozent weniger als 2019. Ein Grund dafür sind die vielen Nachtsperrungen.

Auf der Stadtautobahn zu bleiben, damit das Strassennetz in der Stadt nicht überlastet wird. Da es dann auch dort staue, verkürze sich die Fahrzeit in den meisten Fällen nicht, sagt Julian Räss vom Astra: «Grundsätzlich ist es besser, die Autobahn nicht zu verlassen.»

Nach diesem Jahr ist die Etappe I abgeschlossen. Nächstes Jahr beginnt Etappe II. Von 2024 bis 2026 werden die Tunnel Schoren und Rosenberg erneuert, mehrheitlich in Nachtarbeit.

Bei den Tunneln wird vor allem die Technik erneuert. Umfassende Massnahmen an der Bausubstanz, wie im Stephanshorntunnel, sind derzeit nicht vorgesehen. Dafür müssten die jeweiligen Röhren gesperrt werden. Der Rosenbergtunnel wird komplettsaniert, wenn die dritte Röhre gebaut ist.

