Historisches und Völkerkundemuseum: Das Stadtmodell zieht um

St.Gallen 100 Jahre stand es am selben Ort, jetzt muss das Stadtmodell des Historischen und Völkerkundemuseums zügeln Das Stadtmodell zeigt St.Gallen um 1642. Es gehört zu den beliebtesten Objekten des Historischen und Völkerkundemuseums. Bisher stand es aber an einem wenig prominenten Ort. Das ändert sich jetzt. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 03.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Restauratorin Sara Allemann bereitet derzeit das Stadtmodell auf den Transport vor. Unter anderem werden alle Teile, die beweglich sind, entfernt. Bild: Benjamin Manser

Die dicke Glasdecke ist weg, der direkte Blick auf das Stadtmodell frei. Es zeigt die Stadt St.Gallen, wie sie 1642 aussah. Das alte Rathaus im Zentrum, unweit davon das Kloster, die Schiedmauer rundum. Winzige Figuren beleben die Gassen, die von kunstvoll bemalten Altstadthäusern flankiert sind. Rund 100 Jahre lang stand das Stadtmodell am selben Ort im Historischen und Völkerkundemuseum (HVM). Nun erhält es einen neuen Platz. Einen, an dem es im Zentrum steht und nicht mehr wie heute in einer Ecke.