Horn TG: Gemeindeversammlung lehnt Steuererhöhung ab

Nein zur Steuererhöhung, Ja zum Nachtragskredit fürs neue Seebad: Rekordverdächtig lange Gemeindeversammlung in Horn

290 Stimmberechtigte sind am Montagabend in der Mehrzweckhalle in Horn zur Gemeindeversammlung zusammengekommen. Der Gemeinderat verteidigte sein Budget, brachte aber eine Steuererhöhung nicht durch. Statt einer roten Null gibt es ein Minus.