Steuern Das kleine Berg will am meisten runter: So verändern sich die Steuerfüsse in den Gemeinden der Regionen St.Gallen und Rorschach dieses Jahr Gleich in mehreren Gemeinden in der Region soll der Steuerfuss für 2023 sinken. Das letzte Wort haben die Bürgerinnen und Bürger. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 08.03.2023, 05.00 Uhr

So entwickeln sich die Steuerfüsse dieses Jahr - zumindest wenn es nach den Gemeinderäten geht. Grafik: let

Schon bald stehen wieder die Bürgerversammlungen in der Region an. An diesen entscheiden die Bürgerinnen und Bürger auch über den Steuerfuss für 2023. In den meisten Gemeinden soll alles beim Alten bleiben; der Gemeinderat beantragt den aktuellen Steuerfuss zu belassen. In vier Gemeinden aber soll er purzeln und zwar in Andwil, Berg, Eggersriet und Muolen.

Am meisten runter will man in der kleinsten Gemeinde: Der Berger Gemeinderat beantragt eine Steuerfussreduktion um acht Prozentpunkte. Derzeit beträgt der Steuerfuss 134 Prozent, neu sollen es 126 sein. Die Rechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund einer Million Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von rund 141000 Franken, was eine Besserstellung von rund 1,1 Millionen Franken ergibt.

Aufgrund dieser positiven finanziellen Entwicklung sei es gerechtfertigt, der Bevölkerung etwas zurückzugeben, findet der Gemeinderat. Er hat deshalb beschlossen, die bereits geplante Steuersenkung um fünf Prozentpunkte auf acht Prozentpunkte zu erhöhen.

In Muolen soll der Steuerfuss zum sechsten Mal in Folge sinken

Sinken soll die Steuerbelastung auch in Andwil (von 118 auf 113 Prozent), in Eggersriet (von 125 auf 120) und in Muolen (von 125 auf 123). Für Muolen wäre es bereits die sechste Senkung in Folge: Seit 2017 purzelt der Steuerfuss in der nördlichsten Gemeinde im Kanton St.Gallen kontinuierlich. Damals lag dieser noch bei 142 Prozent. Anders sieht es in St.Gallen, Untereggen und Steinach aus: Dort freute man sich zuletzt 2019 über eine Steuerfussreduktion.

Während man in Andwil, Berg, Eggersriet und Muolen noch das Okay der Bürgerinnen und Bürger benötigt, hat die Wittenbacher Bürgerversammlung die Steuern bereits im November von 133 auf 128 Prozent gesenkt. Auch Horn traf sich bereits im Januar. Dort wollte der Gemeinderat den Steuerfuss um vier Prozentpunkte erhöhen. Die Bürgerinnen und Bürger lehnten dies jedoch ab und beliessen den Steuerfuss auf 34 Prozent – Horn gehört damit zu den steuergünstigsten Gemeinden im Kanton Thurgau.

Aber Achtung: Der Steuerfuss der Thurgauer Enklave kann nicht mit jenen der St.Galler Gemeinden verglichen werden. Die Kantone berechnen die Steuerfüsse unterschiedlich. Unter den St.Galler Gemeinden, die in dieser Übersicht aufgelistet sind, ist nach wie vor Mörschwil das Steuerparadies.

