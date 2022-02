Mörschwiler Gemeinderatsschreiber Bruno Stieger wechselt Stelle

Stellenwechsel «Ich behandle alle gleich, vom Bauarbeiter bis zum Millionär»: Nach 18 Jahren wagt der Mörschwiler Gemeinderatsschreiber einen Neustart Er hat in Mörschwil 1'200 Baubewilligungen erteilt: Der langjährige Gemeinderatsschreiber Bruno Stieger hat seinen Dienst quittiert und eine neue Stelle in Rorschacherberg angenommen. Der Wechsel habe nichts mit der neuen Mörschwiler Gemeindepräsidentin zu tun. Melissa Müller Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Das hält mich frisch und jung»: Bruno Stieger leitet die Bauverwaltung in Rorschacherberg. Bild: Belinda Schmid

Nach 18 Jahren als Mörschwiler Gemeinderatsschreiber und Bausekretär wagt Bruno Stieger einen Neuanfang: Seit kurzem leitet er das Hochbauamt in Rorschacherberg. Sein Wechsel sei «reiner Zufall» und habe nichts mit der neuen Gemeindepräsidentin Martina Wäger zu tun: Überraschend habe er ein Jobangebot erhalten. Beat Hirs, Gemeindepräsident von Rorschacherberg, rief ihn an: Er suche einen guten Mann, der sich im Baurecht auskenne. «Warum nicht?», sagte sich Stieger. «Ich hatte Lust auf einen Challenge.»

Das freut Beat Hirs: «Bruno Stieger hat Lebenserfahrung, ein grosser Vorteil. Er kann nicht nur Baupläne lesen, sondern auch mit Menschen umgehen.» Eine Eigenschaft, die auch in Mörschwil geschätzt wurde. Stiegers Nachfolgerin Michèle Locher, die bei ihm in die Lehre gegangen war, beschreibt ihn als «humorvoll, kontaktfreudig, kollegial, stets gut gelaunt und kompetent». Er habe sie gefördert und gefordert. «Ich konnte ihn alles fragen über komplexe Projekte und Versicherungen. Er wusste immer Bescheid.»

1200 Baubewilligungen erteilt

Die Mörschwiler Gemeindepräsidentin Martina Wäger ist erst ein Jahr im Amt. Hatte der Gemeinderatsschreiber keine Skrupel, die neue Chefin im Stich zu lassen? «Klar, eine neue Person ohne Exekutiverfahrung hat viel zu lernen», sagt Stieger. «Aber ich sage immer: Es geht weiter im Leben. Persönlich, beruflich, privat.» Martina Wäger mache einen guten Job, sei teamorientiert und pragmatisch.

Stieger hat in Mörschwil an über 380 Gemeinderatssitzungen teilgenommen. Er war mit 8500 Geschäften betraut und hat 1200 Baubewilligungen erteilt. Die umstrittenen Projekte Freihof und der Neubau des Wohn- und Pflegezentrums beschäftigten ihn aufgrund von Einsprachen und Bauverzögerungen besonders intensiv.

Klar, kompetent und zackig durch die Versammlung

Der Rheintaler war die rechte Hand von Paul Bühler, der als Gemeindeoberhaupt fast 30 Jahre die Stellung hielt. «Eine starke Persönlichkeit mit staatsmännischem Auftreten», sagt Stieger und lobt den hohen Gerechtigkeitssinn seines Ex-Chefs. «Bühler führte klar, kompetent und zackig durch die Bürgerversammlungen.»

Gemeinderatsschreiber lerne man «on the Job», eine eigentliche Ausbildung gebe es nicht. Die Anforderungen sind aber hoch: «Du musst die Leute gern haben, gut formulieren können und Verständnis haben für politische Prozesse und gesetzliche Vorschriften», sagt Stieger, der neben seinem 80-Prozent-Pensum die Einzelfirma «Bruno Stieger Beratungen» betreibt. Er berät Gemeinden im Bereich Bau-, Personal- und Rechtswesen und springt bei personellen Vakanzen ein.

Verwaltungsmensch durch und durch: Bruno Stieger in seinem Büro in Rorschacherberg. Bild: Belinda Schmid

Strassenlampen, Trottoirs und Tempo-30-Zonen

Der Gemeindeschreiber hört zu, wenn einer etwa eine neue Strassenlampe will, ein Trottoir oder eine Verkehrsberuhigung. «Wenn ein ganzes Quartier einen solchen Antrag stellt, hat er ein grösseres Gewicht», sagt Stieger. «Je breiter abgestützt, desto grösser die Chancen für einen politischen Konsens.» Man müsse die Leute ernst nehmen. Es sei denn, jemand hat ein utopisches Anliegen, beispielsweise eine Eisbahn zu bauen zwischen Mörschwil und St.Gallen. «Ich behandle alle gleich, vom Bauarbeiter bis zum Millionär.» Die Verwaltung sei ein Gemischtwarenladen, der Gemeindeschreiber ein diskreter Zudiener.

Besitzer eines Rebbergs

Nach Mörschwil zu ziehen, war für den Oberrieter Zimmermannssohn nie ein Thema: Er lebt seit 35 Jahren in Balgach, wo er mit seiner Frau Janine und den Kindern Nico und Melinda wohnt. Nach einer kaufmännischen Lehre auf der Gemeinde Oberriet trat er 1987 in Balgach mit 23 Jahren seine Stelle als jüngster Gemeinderatsschreiber des Kantons an. Damals musste er noch am Arbeitsort wohnen. Mit seiner Frau, einer Kindergärtnerin, besitzt er einen Rebberg beim Schloss Grünenstein. Aus den Trauben wird der Pinot noir «Brunjana» gekeltert – eine Schöpfung aus ihren Vornamen. Die Stiegers helfen bei der Ernte, überlassen die Pflege der Rebstöcke aber einem Profi; denn dafür fehle ihnen die Zeit.

Stieger sorgt dafür, dass er nicht ins Hamsterrad gerät, geniesst gern ein Glas Wein mit Freunden am Feuer. Feuerstellen hat er gleich vier: Ein Cheminee im Haus, eine Feuerstelle im Garten und zwei auf dem Rebberg. Fit hält er sich auf Elektro-Mountainbike-Touren auf den St.Anton. Die Zeiten, in denen er an der Rheintaler Messe Rhema die Nächte durchfeierte – «mein Rekord liegt bei 20 Stunden» – sind vorbei.

Noch ist er daran, an seinem neuen Arbeitsort Leute, Ideen und Abläufe kennen zu lernen. «Das hält mich frisch und jung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen