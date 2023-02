Offene Jobs bei der Stadt St.Gallen: Fachkräftemangel spürbar

Schallschutz Ukrainische Flüchtlinge fliehen vor dem Lärm: Stadt Wil bewilligt unterhalb ihrer Unterkunft Fastnachtspartys

Am Freitag beginnt im alten Feuerwehrdepot in Wil die Partyreihe «Boxenstopp». Neben und über den Partyräumen wohnen ukrainische Flüchtlinge. Ein Gutachten kommt zum Schluss, dass der Schallschutz vermutlich nicht eingehalten werden kann. Die Stadt bietet als Ausweichmöglichkeit Gemeinschaftsunterkünfte an.