Klimasünde: Besitzer sagen, warum sie ihren Steingarten lieben

Steinzeit «Wir wollten etwas Modernes»: Gartenbesitzer sagen, warum sie eine graue Steinwüste statt einen Blumengarten wollen Steingärten sind ökologisch tot, aber in der St.Galler Agglomeration weit verbreitet. Ein Wittenbacher und zwei Muolener sagen, warum sie ihren Garten mit Steinen zudecken - obschon dies der Tierwelt und dem Klima schadet. Melissa Müller 1 Kommentar 05.07.2022, 05.00 Uhr

Ein steiniger Vorgarten in Muolen: «Mir gefällt's», sagt die Besitzerin. Bild: mem

Wer durch Wittenbach, Gossau, Engelburg oder Abtwil spaziert, sieht sie überall: Vorgärten aus Steinen, oftmals verziert mit Vögeln aus Eisen oder Blech, sowie Steinkörbe als Sichtschutz. Naturschützerinnen schaudert es bei diesem Anblick. Man muss kein Biologe sein, um zu wissen: Kein Schmetterling, keine Biene hat in diesen Schotterwüsten eine Überlebenschance. In Zeiten des Insektensterbens gelten Steingärten als No-Go. Wie kann es sein, dass sie jemandem gefallen? Am besten fragt man die Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer persönlich.

Man klingelt in Wittenbach, wo einer in der Nähe des Bahnhofs einen Wiesenhang vor seinem Haus mit Steinhaufen zugeschüttet hat. Ein älterer Mann öffnet die Tür. Er sagt: «Als wir das Haus bauten, hat uns der Gärtner empfohlen, einen Steingarten anzulegen - weil es optisch zum Quartier passt, in dem es schon viele Steingärten hat.» Ein Blumengarten koste zu viel Zeit, Arbeit und Geld, meint er.

«Ich habe nichts gegen Grün. Aber ich kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr gärtnern.»

Nachdem man sich verabschiedet hat, verfolgt der Mann die Journalistin mit dem Auto. Im Schritttempo fährt er neben ihr her. Vorher war er freundlich, nun schimpft er aus dem Fenster: «Was fällt Ihnen eigentlich ein, bei uns zu klingeln? Sind Sie eine Spionin?» Er wolle mit keinem Wort in der Zeitung erwähnt werden - sonst gebe es Ärger. Man fühlt sich bedroht wie von einem knurrenden Appenzeller Bläss. Dabei hatte man nur eine simple Frage gestellt: «Warum haben Sie einen Steingarten?»

Der Gärtner schlug einen Steingarten vor

Eine Gartenbesitzerin in Muolen reagiert entspannter, als man sie auf ihre Steinwüste anspricht. «Früher mussten wir viel jäten. Dieses grosse Stück Garten sah nicht schön aus, es war viel zu schattig», sagt sie. «Wir mussten etwas machen und wollten etwas Modernes.» Der Gärtner habe ihnen einen Steingarten vorgeschlagen, und so hätten sie die zwölf Meter hohen Föhren gefällt.

Das ist 13 Jahre her. Das Resultat: Rund 20 Quadratmeter voller Steine, dekoriert mit silbernen Kugeln und Flamingos aus Metall. «Sieht gut aus, mir gefällt's. Wir haben praktisch keine Arbeit mehr», sagt die Herrin des Hauses. Rechts und links sehe man gut ans Trottoir, es sei schön übersichtlich. Was sagt die Muolenerin dazu, dass Naturschützern solche Schotterflächen als Klimasünde bezeichnen?

«Die sollen vor ihrer eigenen Haustür kehren. Wir behalten unseren Steingarten.»

Die private Gartengestaltung wird jedoch je länger, je mehr zum Politikum. Biologinnen, Politiker, Imker und Klimaspezialistinnen wollen Steingärten verbieten.

Die Gründe: Grünflächen verschwinden.

Insekten und kleine Tierchen finden keine Nahrung. Und ohne Insekten verschwinden auch die Vögel.

Im Sommer staut sich die Hitze: Schottergärten speichern tagsüber die Hitze und werden im Hochsommer bis zu 70°C heiss.

Für einen Steingarten wird die fruchtbare Humusschicht abgetragen. Der Boden wird mit einer Plane bedeckt. Darauf wird Kies oder Schotter verteilt, damit Pflanzen keine Wurzeln schlagen. Jedoch kann das Regenwasser nicht absickern, was schlechten Hochwasserschutz bedeutet.

Für Regenwürmer bedeutet die Kunststoffschicht bei Regen den sicheren Tod. Sie versperrt ihnen den Weg an die Erdoberfläche und lässt sie ertrinken.

Es ist ein Irrglaube, dass Steingärten keine Arbeit verursachen. Das Unkraut kommt früher oder später wieder auf, weil sich zwischen den Steinen wieder Humus bildet. Viele greifen dann zu verbotenen Unkrautvernichtern, die bei Regenwetter ins Grundwasser fliessen und es vergiften.

Tote Gärten bei einer Siedlung in St.Margrethen. Bild: Kurt Latzer

Ein Stück Erde komplett mit Steinen zuzudecken, ist in Städten wie Nürnberg, Hamburg und Basel bereits gesetzlich verboten, weil es der Umwelt schadet. Schweizweit wird Steingärten der Kampf angesagt. Ob in Grenchen (SO), St. Gallen oder Steffisburg (BE): In immer mehr Kommunen werden Verbote geplant oder auf die politische Agenda gesetzt. Die Gemeinde Heiden erliess eine Richtlinie gegen Steingärten.

In Muolen ist das noch kein Thema. Die Gemeinde hat vor ein paar Jahren die Broschüre «Eine Idee wächst» herausgegeben, mit Tipps, um die einheimische Biodiversität zu fördern. Das scheint wenig zu fruchten: In den Quartieren wuchern noch immer Steingärten. Vor einer Hauswand steht eine Figur sich küssender Kinder, umrahmt von Steinen. Daneben ein Pool auf einem englischen Rasen.

Der Besitzer dieses Gartens in Muolen will die Steine demnächst gegen Büsche tauschen. Bild: mem

Ein Mann öffnet die Tür. Warum er einen Steingarten habe? «Wir finden den Garten jetzt nach ein paar Jahren auch nicht mehr so schön.» Steingärten seien ja nicht mehr so in Mode, man rede viel von Biodiversität. Darum werde er den Garten demnächst neu gestalten lassen. Da sie neuerdings einen Pool haben, wollten sie sowieso ein paar Büsche pflanzen - als Sichtschutz. Aber der englische Rasen, der bleibe auf jeden Fall. Und der Rasenroboter auch.

Beliebt, kritisiert, verspottet

Vor einigen Jahren lagen Schottergärten im Trend. Dann wurden sie kritisiert und verspottet. Allmählich findet ein Umdenken statt. Es gibt Sträucheraktionen in Gemeinden wie Wittenbach und Mörschwil, bei denen Private für drei Franken insektenfreundliche Stauden wie Felsenbirne, Schneeball und Schwarzdorn erhalten. «Immer mehr Menschen heben ihre Steingärten auf und setzen einheimische Pflanzen», sagt Patrik Angehrn, Präsident des ökologischen Vernetzungsprojekts, das sich über die Gemeinden Berg, Häggenschwil, Mörschwil, Steinach, Tübach, Wittenbach und Teile von St.Gallen erstreckt. Das Ziel: einheimische Sträucher an die Frau und an den Mann zu bringen.

Dass Eigenheimbesitzerinnen und Besitzer zu eifrigen Renaturierern werden: Dieses Ziel hat auch die Stadt Gossau. Sie lanciert eine Aktion mit dem Gossauer Gartenexperten Christoph Bücheler. Der ehemalige Chef des St.Galler Gartenbauamts berät interessierte Gossauerinnen und Gossauer eine Stunde lang kostenlos, die ihren Garten insektenfreundlicher gestalten wollen.

