Versicherungsfall Steinschlag auf St.Galler Autobahnbaustelle: Seit vier Monaten mit Sprung in Scheibe unterwegs Einer Frau spickt bei der Einfahrt auf die A1 ein Stein gegen die Autoscheibe. Von einer Baustelle, betont sie. Bis heute hat sich das offenbar zuständige Bundesamt für Strassen nicht bei ihr gemeldet. Der Fall sei zwischen verschiedenen kontaktierten Stellen untergegangen, heisst es. Diana Hagmann-Bula 1 Kommentar 29.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Julia Eugster zeigt die beschädigte Frontscheibe. Bild: Ralph Ribi

Julia Eugster ist froh, ist nicht mehr passiert. Nicht mehr als der Glasschaden auf ihrer Frontscheibe. An einem Tag im Mai fährt sie von der Arbeit heim und beim Athletikzentrum auf die Autobahn. «Um 14.37 Uhr hat es laut geknallt. Ich bin sehr erschrocken», erzählt die 19-Jährige. Sie habe die Scheibenwischer eingeschaltet und oben links einen Fünfrappen grossen Sprung im Glas entdeckt.

«Ich bin froh, habe ich vor lauter Schrecken keine Vollbremse gemacht. Das hätte in einem bösen Auffahrunfall enden können.»

Eine Telefonodyssee und am Ende ein E-Mail

Wo Eugster auf die Autobahn gefahren ist, reiht sich Baustelle an Baustelle. Unten wird die A1 saniert, oben ein Deckel gebaut, damit die Olma-Messen sich ausweiten können. Eugster sagt: «Der Stein kam von oben von der Olma-Baustelle, nicht von der Strasse.» Sie meldet den Schaden kurz später der Stadtpolizei St.Gallen. Man sei nicht zuständig, habe die Antwort gelautet und man habe sie ans Strassenverkehrsamt weitergeleitet. «Dort habe ich am nächsten Tag um 9 Uhr angerufen», sagt sie. Und dann begann eine Art Telefonodyssee. Eugster: «Jeder hat mich an jemand anderen verwiesen. Ich war zwei bis drei Stunden am Telefon.» Am Schluss ist das Bundesamt für Strassen (Astra) in der Leitung. Dort habe sie zu hören bekommen: Es sei gerade niemand da, der sich um ihr Anliegen kümmern könne. Sie solle es doch bitte in einem E-Mail niederschreiben.

«Habe ich gemacht und seither nichts mehr gehört.»

Am 30. Mai fragt Eugster deshalb noch einmal beim Astra nach. «Mein Fall sei in rechtlicher Abklärung, meinte die Sekretärin.» Wieder Funkstille. Am 7. Juni erkundigt sich die 19-Jährige erneut. «Bisher ohne Erfolg.»

Von verständnisvoll zu genervt

Noch immer fährt die Mörschwilerin mit dem Sprung in der Scheibe herum. Sie habe eben erst die Lehre als Fachangestellte Gesundheit abgeschlossen. Ihr Bruder, mit dem sie das Auto teile, studiere noch. Die Versicherung («wir haben nur Haftpflicht») übernehme den Schaden nicht «Wir wollen nicht unser weniges Erspartes für die Reparatur ausgeben. Ich bin ja nicht schuld am Schaden», sagt sie. Ausserdem habe die Dame vom Astra ihr geraten, den Steinschlag noch nicht reparieren zu lassen. «Je nach ausführender Firma werde das Bundesamt die Kosten nicht übernehmen, hat sie gemeint.» Die 19-Jährige hat ein Protokoll ihres Falls niedergeschrieben. Für das Gespräch holt sie ihre Notizen hervor, nennt neben Daten auch Uhrzeiten. Anfänglich habe sie noch Verständnis gehabt. «Kann ja passieren bei so grossen Baustellen.» Unterdessen aber sei sie genervt. Sie sagt:

«Niemand fühlt sich zuständig. Und ich fühle mich nicht ernst genommen.»

Und was, wenn der Sprung grösser und grösser wird? «Oft ist es für Laien nicht ganz einfach, das Ausmass eines Steinschlags einzuschätzen», heisst es auf der Website eines Versicherers. Offensichtlich bestehe Handlungsbedarf, wenn die Sicht beeinträchtigt ist. «Wussten Sie aber, dass die Windschutzscheibe 30 Prozent der Stabilität der Fahrzeugkarosserie ausmacht? Und dass 90 Prozent aller Steinschläge innerhalb von drei Jahren reissen?»

Untergegangen zwischen «verschiedenen Stellen»

Nachfrage beim Bundesamt für Strassen. Die Anfrage sei zuerst beim Ingenieurbüro der Olma eingegangen, das die Betroffene ans Astra verwiesen habe, bestätigt Julian Räss, Sprecher des Astra. «Weil in dem E-Mail der Gesuchstellerin an uns aber wieder von der Olma-Baustelle die Rede ist, gelangte die Anfrage erneut an die Zuständigen der Überdeckung.» Der Ablauf wiederholte sich: Die Zuständigen der Olma-Baustelle beteuerten gegenüber der Frau, dass sie in diesem Zeitraum keine entsprechenden Arbeiten mit Steinschlagrisiko ausgeführt hätten. Der Stein stamme eher von der Splügenbrücke, der Ausfahrtsbrücke nach St.Fiden, sie wird vom Astra saniert. «Die Bauleitung der Überdeckung hat die Gesuchstellerin deshalb gebeten, noch einmal uns zu kontaktieren. Eine weitere Kontaktaufnahme ist bei uns aber nicht verzeichnet», sagt Räss. Das Astra habe das Dossier nun aufgegriffen und den Fall der Rechtsabteilung übergeben.

«Scheint, als sei die Angelegenheit zwischen den verschiedenen kontaktierten Stellen untergegangen. Das ist natürlich ärgerlich. Es handelt sich aber um einen Einzelfall.»

Üblicherweise geht das Bundesamt für Strassen bei Schadenmeldungen wie folgt vor: Es bestätigt Gesuchstellenden, dass ihre Schadenmeldung eingegangen ist. «Zeitgleich bitten wir sie, genaue und schriftliche Angaben zum Schadenvorfall zu machen», sagt Räss. Zeitpunkt, ein Google-Maps-Auszug, Fotos des beschädigten Fahrzeugs etwa seien nötig. «Die Beweislast obliegt dem Gesuchstellenden.» Das Astra seinerseits informiere den zuständigen Projektleiter jener Baustelle, auf welcher der Schaden entstanden sein könnte. «Er nimmt dann Stellung und rapportiert, welche Arbeiten am entsprechenden Datum anstanden und wie die Baustelle signalisiert war», erklärt Räss weiter. Üblicherweise würden die verpflichteten Unternehmen die Baustelle mit Folien und anderen Hilfsmitteln sichern, um eben solche Vorkommnisse zu verhindern. «Das ist ihre Pflicht.»

Grosse Baustellen, wenig Vorfälle

Der Rechtsdienst kläre nun ab, ob der Steinschlag von der A1-Baustelle stammen könne, und werde mit Julia Eugster Kontakt aufnehmen, sagt Räss. Und fügt etwas leiser hinzu: «Sie hätte aber auch noch ein drittes Mal nachfragen können. Je nach Umfang der nötigen Abklärungen kann es einige Zeit dauern, bis das Astra die Schadenmeldung abschliessen kann.» Grundsätzlich bearbeitet es alle Schadenmeldungen und melde sich bei allen Gesuchstellenden. Räss betont, dass beide Baustellen unter äusserst anspruchsvollen und engen Verhältnissen geführt würden.

«Alle beteiligten Unternehmen geben täglich ihr Bestes, die vielen Verkehrsteilnehmenden sicher und mit möglichst wenigen Behinderungen und Verzögerungen über die stark befahrene Stadtautobahn St.Gallen zu führen.»

Die Qualität ihrer Arbeit zeige sich auch darin, dass trotz der enormen Eingriffe die Arbeiten ohne nennenswerte Unfälle durchgeführt werden könnten. «Dass dabei dennoch kleinere Schäden entstehen, ist zwar bedauerlich, lässt sich trotz aller Vorkehrungen kaum zu hundert Prozent vermeiden.»

Julia Eugster ist froh, dass Bewegung in die Angelegenheit kommt. Sie sei zuversichtlich, dass ihr Fall nun abgeklärt werde und sie hoffentlich doch noch eine Antwort bekomme. «So waren meine ganzen Bemühungen nicht umsonst.»

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen