Sanierung der Steinacher Jakobskirche: Bald ziert auch eine Sonnenuhr die Fassade

Von aussen ist nichts von der Baustelle im Inneren der Kirche zu sehen. Es sind lediglich Schäden an der Fassade sichtbar, deren Behebung bereits seit längerem beschlossen, dann aber aufgeschoben worden war. Ab Mitte März sollen Fassadengerüste aufgebaut werden können. (Bilder: Marco Cappellari)

Die Jakobuskirche in Steinach wird komplett saniert

Am 9. März eröffnet die Jakobuskirche in Steinach wieder – vorerst. Notfallsicherungen halten die Decke an ihrem Platz, bis in einigen Monaten mit der Gesamtsanierung begonnen werden kann.