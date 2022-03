Fasnachtsgottesdienst in Steinach: Gereimte Predigt und Polonaise

Steinach Wenn sich ein Seelsorger als Feuerwehrmann verkleidet und es eine Polonaise im Gemeindesaal gibt Am Sonntag wurde in Steinach der traditionelle Fasnachtsgottesdienst gefeiert. Dabei gab es aber auch nachdenkliche Momente. 01.03.2022, 15.21 Uhr

Von links: Lektor und neu gewählter Gemeinderat Diego Müggler, Seelsorger Armin Fässler, Pfarreileiterin Martina Gassert und Ministrant Gonçalo Correia schunkeln zum Steinacherlied. Bild: PD

Der alljährliche Fasnachtsgottesdienst in der katholischen Kirche in Steinach ist bestimmt kein gewöhnlicher Gottesdienst. Er zeigt die Pfarrei von einer anderen Seite, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit seiner humorvollen, vielleicht sogar ein wenig schrägen Art sei es sicherlich einer der Gottesdienste, der den Kirchgängerinnen und Kirchgängern in Erinnerung bleibe.

So auch am vergangenen Sonntag: In der bunt dekorierten Kirche nahmen viele verkleidete Figuren Platz. Der Höhepunkt des Gottesdienstes war wie immer die alljährliche fasnächtliche Reim-Predigt, die am Sonntag von Pfarreileiterin Martina Gassert eröffnet wurde. Als Feuerwehrmann verkleidet erzählte dann Seelsorger Armin Fässler in humorvollen Versen vom vergangenen Jahr. So sei er mit der Feuerwehr nicht das erste Mal in die katholische Kirche ausgerückt – eine Anspielung auf den Krippenbrand im Januar 2021.

Zu kurze Feurwehrleiter

Auch mit Reimen zum sonstigen Dorfleben wurden die Anwesenden gemäss Mitteilung unterhalten: So wäre die Feuerwehrleiter viel zu kurz gewesen für eine allfällige Brandlöschung im 60-Meter-Hochhaus, das die Steinacher Stimmbevölkerung vergangenen November an der Urne ablehnte, witzelte der verkleidete Feuerwehrmann.

Schliesslich sangen alle Anwesenden das Steinacherlied, das von der Instrumentalgruppe unter der Leitung von Daniel Ineichen begleitet wurde.

Steinacher Schnitzelbänkler

Nach dem Gottesdienst ging das Fasnachtstreiben im Foyer des Gemeindesaals weiter: Musikalisch begleitet von Othmar Huser an der Handorgel, gab es Wienerli, Kuchen und Getränke. Kirchenchor-Präsident Hans Popp und Kirchenchormitglied Martha Heizmann traten fasnächtlich verkleidet als Schnitzelbänkler auf.

Mit der musikalischen Begleitung griffen die beiden allerlei aktuelle Pfarrei-Themen auf und nahmen die eine oder andere in der Jakobuspfarrei engagierte Person aufs Korn. Bei einer Polonaise durch das Foyer erreichte die ausgelassene Fasnachtsstimmung ihren Höhepunkt.

Bild: PD

Auch nachdenkliche Töne

Dennoch ging an der Pfarreifasnacht auch der eine oder andere besinnliche Moment nicht unter, wie es im Communiqué weiter heisst. Angesichts des am Schmutzigen Donnerstag ausgebrochenen Krieges in der Ukraine lägen Freude und Trauer in diesen Tagen sehr nahe beieinander, so Seelsorger Armin Fässler. So wurde im Gottesdienst auch für den Frieden in der Ukraine und weltweit gebetet.