Trinkwasserreservoir und Wärmespeicher: Steinach prüft einen Wärmeverbund mit Energie aus dem Bodensee Der Gemeinderat hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Bis Ende Jahr soll diese Klarheit schaffen, unter anderem über die Finanzen. Bisher gibt es um den Bodensee erst wenige solcher Anlagen. Jolanda Riedener 20.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Seewasser Gebäude heizen und kühlen – das geht möglicherweise bald in Steinach. Bild: Reto Martin

Der Bodensee ist nicht nur ein wichtiges Trinkwasserreservoir, er ist auch Wärmespeicher. Diese Eigenschaft will sich nun die Gemeinde Steinach zu Nutze machen. Das Prinzip ist das gleiche wie bei der Erdwärmenutzung: Eine Pumpe entzieht der Umwelt Energie und heizt damit die angeschlossenen Gebäude. Der Gemeinderat hat im unteren, seenahen Dorfteil eine entsprechende Umfrage bei der Bevölkerung lanciert – die Haushalte oberhalb der Hauptstrasse sind bereits an den Abwasser-Wärmeverbund angeschlossen. Das Ergebnis der Umfrage weist ein genügend grosses Potenzial für die Wärmegewinnung aus dem Bodensee aus.

Nun hat der Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben: Sie evaluiert technische, behördliche und finanzielle Details, heisst es im Mitteilungsblatt «Steinach aktuell».

Die Kosten für die Machbarkeitsstudie werden zu drei Viertel vom Kanton und einer Privatperson aus Steinach übernommen. Die Gemeinde hat daran noch 14000 Franken zu leisten.

Methode, die es zu fördern gilt

Roland Etter, Gemeinderat von Steinach. Bild: PD

Für Roland Etter, Gemeinderat und Präsident der Energiezukunft Steinach, ein erfreulicher Schritt. Man habe sich schon länger mit der Wärmegewinnung aus dem Bodensee beschäftigt. Bisher sei der Zeitpunkt aber nicht der richtige gewesen und die Idee habe anfangs noch wenig Rückhalt von Bund und Kanton erfahren.

Mittlerweile hat der Wind gedreht. Man wolle wegkommen von Öl- und Gasheizungen, heisst es auf Anfrage beim kantonalen Amt für Wasser und Energie. Die Energiegewinnung aus dem Bodensee sei eine grosse Chance und gelte es zu unterstützen.

Bis Ende des Jahres erwartet Roland Etter die Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie. An der Bürgerversammlung im Frühjahr 2021 wolle man das Projekt der Bevölkerung präsentieren. Auch bei den Kosten sollte bis dahin mehr Klarheit herrschen. Etter rechnet mit sechs bis acht Millionen Franken. Abgezogen würden Subventionen von Bund und Kanton sowie Geld von Privaten. Er sagt:



«Wir sind guter Dinge.»

Der Gemeinderat habe mit den betroffenen Grundeigentümern Gespräche geführt und es gebe viele Personen, die sich am Energiegewinnungsprojekt beteiligen würden.

Bis die Steinacher Bevölkerung über das Projekt abstimmt, vergehen aber voraussichtlich noch mehrere Jahre. Denn erst müssten die Anschlussverträge ans Energienetz mit den betroffenen Eigentümern abgeschlossen werden.

Potenzial an Energie aus dem See ist riesig

Laut Gemeinderat Etter erbringt die geplante Anlage eine Leistung von 1,2 Megawattstunden und könnte auf bis zu 2 Megawattstunden ausgebaut werden. Laut Berechnungen des Kantons Thurgau liegt das nutzbare Potenzial für die Schweizer Seite des Bodensees bei rund 2800 Gigawattstunden Wärmenutzung. Der Wärmebedarf aller Gemeinden mit Seeanstoss in den Kantonen St.Gallen und Thurgau liegt bei etwa 1200 Gigawattstunden.

Neben des Wärmeentzugs könnte die Energie aus dem See nicht nur zum Heizen sondern auch zum Kühlen von Gebäuden genutzt werden. Das Ökosystem des Seewassers und der Temperaturhaushalt darf sich dadurch allerdings nicht nachteilig verändern. Weil sich die Wassertemperatur durch die Klimaerwärmung aber ohnehin erhöht, kann ein Wärmeentzug der Erwärmung des Seewassers gar positiv entgegenwirken, heisst es in einem Schreiben des Kantons Thurgau weiter.

Das Würth-Haus in Rorschach oder das Fischereizentrum in Steinach nutzen das Bodenseewasser bereits thermisch – etwa 20 Anlagen sind es gemäss einer Bestandesaufnahme vom Jahr 2018 der internationalen Gewässerschutzkommission am Bodensee total.