Steinach: Der öffentliche Pflanztag war ein Erfolg

STEINACH «Gemeinsam konnten wir etwas für das Reservat tun»: Der öffentliche Pflegetag im Naturschutzgebiet Schöntal war ein Erfolg Im Naturschutzgebiet Schöntal wurde der Lebensraum vieler Tierarten verbessert. Rund 25 Freiwillige unterstützten den Umweltingenieur Marco Käser bei dieser Aufgabe. Fritz Heinze 24.03.2023, 05.00 Uhr

Am Steinacher Pflegetag wurde im Naturschutzgebiet Schöntal nachgepflanzt. Bild: Fritz Heinze

Er war in mehrfacher Hinsicht speziell, der «Aktionstag zugunsten der Natur» in Steinach. Das frühlingshaft warme Wetter und der trockene Boden machten die Arbeit am vergangenen Samstag angenehm. Rund 25 freiwillige Helferinnen und Helfer konnte Marco Käser, Umweltingenieur von der Kläranlage Morgental, auf dem Parkplatz bei der Sportanlage Bleiche begrüssen.