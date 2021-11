Steinach «Ein Fischerdorf wie Steinach will offenbar nicht städtisch wirken»: Nach dem Nein zum Hochhaus erarbeitet die HRS nun ein neues Projekt Die Steinacher Stimmberechtigten haben am Sonntag die Hochhaus-Pläne an der Grenze zu Arbon beerdigt. Bei der HRS Real Estate AG hält sich die Enttäuschung in Grenzen. Man habe mit diesem Abstimmungsresultat gerechnet. Nachdem das Projekt Terra Nova nun vom Tisch ist, beginnt die Planung für das Steinacher Industrieareal von vorne. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 29.11.2021, 16.11 Uhr

Terra Nova ist Geschichte: Das umstrittene Hochhaus zwischen Steinach und Arbon wird nicht realisiert. Die HRS will das 16'200 Quadratmeter grosse Areal nun anderweitig überbauen. Visualisierung: PD

Der höchste Wohnturm der Ostschweiz hätte in Steinach stehen können. Doch die Einwohnerinnen und Einwohner wollten nicht. Seit diesem Sonntag ist klar: Das vom Immobilienunternehmen HRS geplante Hochhaus Terra Nova wird nicht an Steinachs Dorfrand gebaut. Die Stimmberechtigten sagten Nein zum revidierten Rahmennutzungsplan, der das 65 Meter hohe Gebäude an der Grenze zu Arbon ermöglicht hätte.

Das Abstimmungsresultat war deutlich: 1015 Stimmberechtigte sagten Nein, gerade einmal 531 legten ein Ja in die Urne. Die Stimmbeteiligung lag bei 70,2 Prozent.

Während das Referendumskomitee, das die Volksabstimmung erwirkt hatte, Grund zum Anstossen hatte, zeigte sich Gemeindepräsident Michael Aebisegger am Sonntag selbstkritisch. Man habe es während 15 Jahren Planung nicht geschafft, die Steinacherinnen und Steinacher von den Vorteilen des Rahmennutzungsplans und des Hochhauses zu überzeugen. «Ich bin enttäuscht», sagte Aebisegger kurz nach Bekanntwerden des Abstimmungsresultats.

HRS hatte mit diesem Ergebnis gerechnet

Bedauert wird das Resultat auch von der HRS Real Estate AG, die ihren Sitz in Frauenfeld hat. Das Unternehmen hat jahrelange Planung in das Projekt Terra Nova gesteckt. Das Hochhaus hätte Platz für rund 100 Wohnungen für 200 bis 250 Mieterinnen und Mieter gehabt. Überraschend sei das Abstimmungsergebnis aber nicht gewesen, teilt Michael Breitenmoser, Leiter Immobilienentwicklung bei der HRS, auf Anfrage mit.

Michael Breitenmoser, Leiter Immobilienentwicklung bei der HRS Real Estate AG. Donato Caspari

«Die hohe Anzahl an Unterschriften beim Referendum sowie die kritischen Äusserungen an der Infoveranstaltung der Gemeinde liessen erahnen, dass wir an der Urne einen schweren Stand haben dürften.» Einige Befürworterinnen und Befürworter hätten zudem signalisiert, dass sie zwar Ja stimmen, sich aber nicht öffentlich äussern würden.

«Auch dies liess uns vermuten, dass es wohl schwierig werden dürfte.»

Die Enttäuschung halte sich nun in Grenzen, da man in den vergangenen Wochen mit einem solchen Resultat habe rechnen müssen.

Keine lautstarken Unterstützer wie in Arbon

Wie erklärt sich das Unternehmen das deutliche Abstimmungsergebnis? War Terra Nova mit 65 Metern schlicht zu hoch? «Hochhäuser haben eine städtische Konnotation, unabhängig davon, wie hoch sie sind», schreibt Breitenmoser.

«Ein Fischerdorf wie Steinach will offenbar nicht städtisch wirken, auch wenn ein Hochhaus am Dorfrand für die Gemeinde viele Vorteile gehabt hätte.»

Hier komme möglicherweise ein gewisser Anti-Stadt-Reflex zum Tragen. Im Gegensatz zu Arbon, wo die HRS derzeit die zwei 43 Meter hohen Hochhäuser Riva am See plant, habe es in Steinach zudem keine Interessengemeinschaft oder ein breites Pro-Komitee gegeben, die sich lautstark für ihr Projekt eingesetzt hätten, so Breitenmoser. «Insofern dominierte die Opposition, die sich mit dem Referendum Gehör verschaffte und letztlich auch die Abstimmung gewann.»

Projekt hat einiges an Kosten ausgelöst

Hätte die HRS allenfalls Zeit, Geld und Energie sparen können, wenn sie das Projekt auf dem ehemaligen Saurer-Areal frühzeitig gestoppt hätte? Breitenmoser verneint. «Bis zur öffentlichen Auflage des Projektes war kaum Opposition zu vernehmen. Seitens der HRS sprachen wir zudem immer wieder beim Gemeinderat vor und holten seine Meinung ab. In unterschiedlicher Zusammensetzung und über Jahre hinweg unterstützte dieser das Projekt Terra Nova auch.»

Mit der Abstimmung sei dieses nun aber vom Tisch. Zu den Kosten gibt Breitenmoser keine Auskunft. Nur so viel: «Das Projekt hat einiges an Planungs- und Entwicklungskosten ausgelöst.»

Das Projekt Terra Nova nun einfach an einem anderen Ort umzusetzen, ist laut Breitenmoser nicht möglich – «auch wenn das Gebäude architektonisch und städtebaulich als Vorzeigeprojekt galt». Jeder Standort erfordere eine eigene, geografische, raumplanerische und bauliche Konzeption, begründet er.

Industrieareal soll mit neuem Projekt überbaut werden

Die HRS will das Steinacher Industrieareal nun aber anderweitig entwickeln. «Bis am Sonntag hatten wir uns auf die Planung und Umsetzung des Terra Nova konzentriert. Nun fangen wir mit der Entwicklung nochmals von vorne an», schreibt Breitenmoser. Man werde selbstverständlich wieder auf die Behörden zugehen.

«Für eine gewisse Zeit käme allenfalls auch eine Zwischennutzung des Grundstücks in Frage. Wir werden sehen.»

Das Grundstück, auf dem das Hochhaus hätte gebaut werden sollen, umfasst rund 6600 Quadratmeter. Hinzu kommt ein rund 9600 Quadratmeter grosses Areal, welches im Falle des Hochhausbaus der Gemeinde Steinach übertragen worden wäre. Die HRS Real Estate AG hat nun also über 16’000 Quadratmeter Bauland zur Verfügung für ein neues Projekt. Was dort dereinst entstehen wird, wird sich zeigen. Sicher ist aber, dass es kein Hochhaus geben wird – auch kein kleineres. Aufgrund des Abstimmungsresultats sind für die HRS weitere Hochhauspläne in Steinach kein Thema.

