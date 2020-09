Steinach: Die parteilose Janine Eberle schafft zusammen mit den Bisherigen den Sprung in den Gemeinderat - es gibt einen zweiten Wahlgang Fünf Sitze im Gemeinderat Steinach waren zu besetzen. Neben den bisherigen Andreas Popp (CVP), Markus Lanter (FDP) und Roland Etter (parteilos) erreichte auch Janine Eberle das absolute Mehr. Für den letzten verbleibenden Sitz fällt ein zweiter Wahlgang an. Jolanda Riedener 27.09.2020, 13.18 Uhr

Die Parteilose Janine Eberle ist in den Gemeinderat gewählt worden. Bild: Lisa Wickart

Das Interesse am Steinacher Gemeinderat war gross: Elf Frauen und Männer stellten sich für die fünf Sitze zur Wahl. «Ich kann es noch nicht ganz glauben», sagte Janine Eberle gegen 13 Uhr am Telefon. Sie freue sich, sei aber auch überrascht, da die Konkurrenz doch erheblich war.

Mit ihr wird der Steinacher Gemeinderat wieder etwas weiblicher und jünger: Neben der Schulrätin Cornelia Letti-Künzler ist sie die zweite Frau im Rat. Eberle ist mit ihren 30 Jahren die jüngste Vertreterin im Gemeinderat. «Ich finde es gut, dass der Rat durchmischt ist, er soll ja die Bevölkerung abbilden», sagt sie.

Man kennt sie von der Käserei

Eberle studiert Recht an der HSG St.Gallen und arbeitet im elterlichen Betrieb, in der Käserei Obersteinach mit. Dadurch pflegt sie einen guten Kontakt zur Bevölkerung. Nach dem Wahlpodium im Gemeindesaal habe sie viele positive Rückmeldungen erhalten. In den Wochen vor dem Wahlsonntag sei dann doch eine gewisse Anspannung spürbar gewesen, sagt sie.

Alles anzeigen

Knapp verpasst hat das Absolute Mehr der parteilose Andreas Lutz. Für den verbleibenden vierten Sitz im Gemeinderat wird am 29. November ein zweiter Wahlgang nötig.