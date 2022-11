Küchenchef Ondrej Lenger übernimmt "Oscis Fischbeiz" in Steinach

Steinach «Die Fischknusperli bleiben»: Der ehemalige Küchenchef übernimmt «Oscis Fischbeiz» Per Ende Oktober löste der Inhaber von «Oscis Fischbeiz» den Pachtvertrag auf. Nun öffnet der ehemalige Küchenchef des «Oscis», Ondrej Lenger, das Restaurant im Frühling 2023 wieder, gemeinsam mit seiner Frau. Judith Schönenberger 08.11.2022, 18.30 Uhr

Ondrej Lenger übernimmt mit seiner Frau Veronika «Oscis Fischbeiz» in Steinach. Bild: PD

Aufatmen für Fischknusperli-Fans in Steinach: «Oscis Fischbeiz» geht im nächsten Jahr unter neuer Leitung wieder auf. Und: «Der Name bleibt gleich», sagt Ondrej Lenger. Anfang November hat er gemeinsam mit seiner Frau Veronika den Pachtvertrag für das Restaurant am Steinacher Seeufer unterschrieben.

«Oscis Fischbeiz» hatte Ende Oktober nach fünf Jahren geschlossen, weil Pächter Roger Lanker und Vermieter Pius Diethelm den Pachtvertrag aufgelöst hatten. Lanker begründete die Entscheidung damit, dass sich sein Lebensmittelpunkt mittlerweile in Luzern befinde.

Nun übernimmt Lenger. Er kennt das Restaurant am Steinacher Seeufer bereits, denn der 30-Jährige war von Beginn an Koch in «Oscis Fischbeiz» und in den letzten drei Jahren Küchenchef. Kochen werde auch nach der Neueröffnung er. «Die Menukarte wird sich wahrscheinlich schon ein bisschen verändern», sagt Lenger. Nur in einem Punkt nicht:

«Die beliebten Fischknusperli wird es bei uns auch weiterhin geben.»

Für sie war «Oscis Fischbeiz» in der Vergangenheit bekannt.

Die Übernahme war keine leichte Entscheidung

Am 1. April 2023 soll «Oscis Fischbeiz» unter neuer Leitung eröffnen. «Ist das Wetter aber bereits im März sehr schön, machen wir vielleicht schon früher auf», sagt Lenger. Er und seine Frau hätten es schade gefunden, dass «Oscis Fischbeiz» nach Jahren schliesse. «Das Restaurant steht in Steinach an einem sehr schönen Ort», sagt Lenger. Der ehemalige Pächter Roger Lanker habe dann die Idee gehabt, dass Lenger das Lokal übernehmen könnte. «Ich glaube, es war ein schöner Zufall.»

Die Entscheidung, das Restaurant zu übernehmen, sei ihm und seiner Frau aber nicht leicht gefallen. «Die Situation ist für Gastronomen wegen der Energiekrise und der steigenden Preise nicht einfach.» Aber:

«Wir bleiben optimistisch.»

Der Pachtvertrag ist unbefristet. Bevor es im Frühling aber losgeht, wird laut Vermieter Pius Diethelm diesen Winter zuerst die Küche umgebaut.

Das Restaurant «Oscis Fischbeiz» in Steinach hat einen neuen Pächter. Bild: Judith Schönenberger

Lenger sammelte in Österreich Erfahrung

Lenger sagt, «Oscis Fischbeiz» werde sicher in der Sommersaison, von April bis Oktober, geöffnet sein – auch bei schlechtem Wetter. Das Restaurant war bis anhin bei schlechter Witterung jeweils geschlossen.

Ondrej Lenger und seine Frau Veronika sind seit zehn Jahren in der Gastronomie tätig. «Bevor ich Küchenchef in ‹Oscis Fischbeiz› wurde, habe ich in Salzburg, im Tirol und in Vorarlberg gearbeitet, teilweise ebenfalls als Küchenchef», sagt Lenger. Seine Frau sei Kellnerin. Beide stammen ursprünglich aus der Slowakei. Slowakische Gerichte seien auf der Menukarte in «Oscis Fischbeiz» jedoch nicht vorgesehen.

Roger Lanker hatte «Oscis Fischbeiz» fünf Jahre lang gemeinsam mit Geschäftsführerin Sabine Künnemann geführt. Davor hiess das Lokal «Seehof» und war bereits damals für seine Fischknusperli bekannt. 2019 erhielt «Oscis Fischbeiz» als einziges Restaurant in der Ostschweiz den «Best of Swiss Gastro»-Award. Sabine Künnemann führt seit Anfang November das Restaurant Treichli in Wienacht-Tobel.