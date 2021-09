Stau Temporeduktionen, weniger Parkplätze und verschiedene Velorouten: So will die Stadt Gossau (wieder einmal) ihr Verkehrsproblem lösen Die Stadt Gossau erarbeitet derzeit eine Mobilitätsstrategie. Sie soll als Basis für das Gesamtverkehrskonzept dienen, welches wiederum das Gossauer Verkehrsproblem lösen soll. Am Dienstag hat die Stadt die Strategie vorgestellt. Nun folgt die Mitwirkung. Perrine Woodtli 22.09.2021, 14.42 Uhr

Stau beim Ochsenkreisel. In Gossau ein beinahe alltägliches Bild. Hanspeter Schiess (26. März 2018)

Das Schauspiel wiederholt sich täglich: Auto an Auto staut sich auf der St.Gallerstrasse in Gossau. Teilweise geht es nur im Schritttempo vorwärts. Auch Busse und Lastwagen kommen nicht voran auf der vollgestopften Strasse. Sowohl Autofahrerinnen als auch ÖV-Nutzer wissen: Wer zu den Hauptzeiten durch Gossau will, braucht Extra-Zeit – und Geduld.

Der Verkehr ist in der Stadt ein Dauerbrenner und schon lange ein Politikum. Seit Jahren wird nach Lösungen gesucht, immer wieder mussten Ideen verworfen werden. Nun nimmt die Stadt das Thema erneut in Angriff mit einer Mobilitätsstrategie. Ein erster Entwurf wurde am Dienstagabend einer ausgewählten Gruppe vorgestellt.

Eingeladen wurden Vertreter von einer parlamentarischen Begleitgruppe sowie von Organisationen mit direktem Bezug zur Mobilität in Gossau, unter anderem Pro Velo und die IG Niederdorf.

Strategie soll erst die Stossrichtung zeigen

Das Thema Verkehr sei emotional und löse Frustration aus, sagt Stadtpräsident Wolfgang Giella zu Beginn. Die Stadt habe sich in den vergangenen Jahren bereits viele Gedanken dazu gemacht. Denn es sei klar: «Wir müssen etwas unternehmen.» 2017 hat der Kanton zusammen mit der Stadt eine Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) vorgenommen und 16 Varianten zur Zentrumsentlastung geprüft.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau.

Sabrina Stübi

Anfang 2018 dann das ernüchternde Fazit: Keine der Varianten wird umgesetzt. Die ZMB zeigte, dass zusätzliche Strassen das Stadtzentrum nicht wunschgemäss entlasten würden. Stattdessen sollen das bestehende Verkehrssystem optimiert werden und die Gossauerinnen und Gossauer ihr Verhalten ändern.

Der Stadtrat hat sich daraufhin entschieden, gemeinsam mit Verkehrsplanern und Partnern wie dem Kanton St.Gallen eine Mobilitätsstrategie zu erarbeiten. Diese soll Ziele definieren und die Stossrichtung aufzeigen. Die Strategie enthält keine konkreten Massnahmen. Stattdessen soll sie als Grundlage für das Gesamtverkehrskonzept (GVK) dienen. In dessen Rahmen sollen dann Massnahmen formuliert werden.

Anreize für ÖV sowie Velo- und Fussverkehr schaffen

Vieles in der Mobilitätsstrategie ist nicht neu oder überraschend. Die Stadt Gossau strebt eine nachhaltige und stadtverträgliche Mobilität an, heisst es in dieser. Schädliche Luft- und Lärmemissionen sollen reduziert werden. Weiter sollen der Fuss-, Velo- und der öffentliche Verkehr gefördert werden. Ziel ist es, dass mehr Autofahrerinnen und Autofahrer auf diese Verkehrsmittel umsteigen.

Um diese Ziele zu erreichen, wurden sechs Teilstrategien definiert:

Fussverkehr

Ziel: Die Stadt stellt ein attraktives Angebot zur Verfügung, sodass sich die Bevölkerung von Gossau gerne zu Fuss bewegt. Dafür braucht es gemäss Mobilitätsstrategie ein flächendeckendes, engmaschiges, durchlässiges und sicheres Fusswegnetz. Punktuelle Schwachstellen wie Sicherheitsdefizite, lange Wartezeiten an den Lichtsignalanlagen oder fehlende Querungsstellen werden behoben. Die Bahnhofstrasse soll zudem als belebte Stadtachse aufgewertet und als Begegnungsort etabliert werden.

Die Bahnhofstrasse soll attraktiver werden. Benjamin Manser (13. April 2021)

Veloverkehr

Ziel: Die Stadt stellt ein attraktives Angebot zur Verfügung, sodass sich die Bevölkerung von Gossau gerne mit dem Velo bewegt. Angestrebt werden unter anderem ein lückenloses Velonetz im Siedlungsgebiet, attraktive Verbindungen in die Nachbargemeinden und Verbesserungen der Veloinfrastruktur. Da sich die Ansprüche an die Veloweginfrastruktur je nach Benutzergruppe stark unterscheiden, sind verschiedene Typen von Veloverbindungen vorgesehen.

Die Veloschnellroute stellt schnelle, direkte und gemeindeübergreifende Verbindungen sicher, etwa nach St.Gallen, Abtwil oder Bischofszell. Die Alltagsrouten sind Verbindungen, die primär von routinierten und zügigen Velofahrenden genutzt werden. Sie erschliessen auf direktem Weg die wichtigen Ziel- und Quellorte. Die Komfortrouten bilden ein ergänzendes Netz für weniger schnelle und allenfalls auch weniger geübte Velofahrende. Diese Routen sind weniger direkt und führen oft über kommunale Strassen und Wege.

Öffentlicher Verkehr (ÖV)

Ziel: Das ÖV-Angebot wird attraktiver. Angestrebt werden unter anderem dichte Taktintervalle und kurze Reisezeiten. Die grösseren Erschliessungslücken sollen ganz oder grösstenteils geschlossen werden. Angedacht ist zudem die konsequente Busbevorzugung an allen Lichtsignalanlagen, allenfalls mittels Busspur.

Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Ziel: Die Stadt fördert eine energieeffiziente und siedlungsverträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs. Um den motorisierten Verkehr innerhalb des Siedlungsgebietes zu verflüssigen, soll nur die Menge Verkehr ins Stadtzentrum fliessen, die verarbeitet werden kann. Rückstausituationen sollen an weniger sensible Lagen verlagert werden.

Auf den kommunalen Strassen, insbesondere innerhalb der Wohnquartiere, sind Tempo-30-Zonen oder Begegnungszonen angedacht. Auch auf Hauptstrassen sind Temporeduktionen eine Möglichkeit.

Weiter soll unter anderem der strassengebundene Güterverkehr über den Autobahnanschluss St.Gallen-Winkeln oder den Autobahnanschluss Gossau gelenkt werden, um das Zentrum vom Schwerverkehr zu entlasten.

Ruhender Verkehr

Ziel: Die Stadt schafft Anreize zur Benutzung des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs anstelle des eigenen Autos. Einerseits wird eine Parkplatzbewirtschaftung ab der ersten Minute angestrebt. In gut erschlossenen Gebiete sollen zudem weniger Parkplätze angeboten werden. Angedacht ist auch, Kleinstparkplatzanlagen aufzuheben und damit den Suchverkehr einzudämmen.

Mobilitätsmanagement

Ziel: Die Stadt sorgt für eine kommunikative Begleitung der Massnahmen des GVK, die Einrichtung von Beratungsangeboten sowie für neue Angebote und Anreize für die Verkehrsteilnehmenden. Angebote wie Carsharing oder Bikesharing sollen ausgebaut und intensiver beworben werden.

«Lastwagen sind das Hauptproblem»

Nach der Präsentation der Mobilitätsstrategie haben einige Anwesenden Fragen. Unternehmer Alex Ochsner möchte wissen, wie man die vielen Lastwagen, unter anderem von Coop und Migros, aus Gossau wegbringen will. Diese seien das Hauptproblem. Er glaube nicht, dass es ausreiche, die Lastwagen einfach Richtung Autobahnanschluss zu lenken. Tobias Etter Tobias vom Planungsunternehmen B+S AG weist darauf hin, dass die Mobilitätsstrategie noch keine konkreten Massnahmen enthalte. Man habe das Lastwagen-Problem aber erkannt.

Auch Julian Stoob, Vorstandsmitglied der Fachgeschäfte Gossau und Geschäftsführer der «Sonnendrogerie», ist überzeugt, dass die Lastwagen das grosse Problem sind. Seiner Meinung nach müsse man diesem Thema viel mehr Gewicht geben.

Lastwagen gehören in Gossau schon fast zum Stadtbild. Ralph Ribi

Er glaube, sagt Tobias Etter, die Lastwagen seien mehr ein emotionales und weniger ein faktenbasiertes Thema. Zwischen 15'000 und 20'000 Fahrzeuge würden durchschnittlich täglich auf Strassen wie der St.Gallerstrasse fahren. Der Anteil des Schwerverkehrs betrage in der Regel nur fünf bis sieben Prozent. «Und davon ist ein Grossteil der ÖV.» Der Anteil an Lastwagen sei also im Verhältnis verschwindend klein.

Julian Stoob bezweifelt, dass diese Zahlen auf Gossau zutreffen. «Ich sehe doch täglich, wie viele Lastwagen durch das Zentrum fahren.» Auch Wolfgang Giella glaubt, dass es mehr Lastwagen sind. «Gefühlt sind es 50 Prozent.» Wie Stoob wolle auch er aktuelle Zahlen aus Gossau, wenn dies möglich sei.

Mitwirkung bis zum 5. November

Die Anwesenden und die Mitglieder der jeweiligen Organisationen haben nun bis zum 5. November Zeit, sich im Rahmen einer E-Mitwirkung zur Mobilitätsstrategie zu äussern. Danach wertet der Stadtrat die Rückmeldungen aus und passt die Mobilitätsstrategie allenfalls nochmals an, bevor er sie genehmigt. Anschliessend wird das GVK mit konkreten Massnahmen erarbeitet. Zu dessen Entwurf lädt die Stadt dann voraussichtlich 2022 zu einer breiten Mitwirkung ein.