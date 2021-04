Statistik Wie viele Superreiche wohnen in Gossau? Die Antwort und sieben weitere Fakten zur Stadt und ihren Einwohnerinnen und Einwohnern im Coronajahr Ein genauer Blick in den eben veröffentlichten Geschäftsbericht 2020 der Stadt Gossau fördert interessante Fakten zutage. Das sind die acht spannendsten Erkenntnisse. Michel Burtscher 19.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ende 2020 lebten insgesamt 17'879 Menschen in Gossau. Bild: Benjamin Manser (24. August 2016)

Der Trend geht wieder in die andere Richtung: Ende 2020 lebten insgesamt 17'879 Menschen in Gossau. Damit lag die Stadt zum zweiten Mal hintereinander unter der 18'000er-Marke. Ende 2019 wohnten gemäss Statistik 17'969 Personen in Gossau, Ende 2018 waren es noch 18'025 gewesen. Damit hat die Stadt heute wieder ungefähr gleich viele Einwohnerinnen und Einwohner wie 2015.

2020 starben in Gossau 208 Menschen. Das sind deutlich mehr als in den zwei Vorjahren mit je rund 150 Todesfällen. Das hat sich auch auf die Zahl der Bestattungen ausgewirkt: 2019 wurden 112 Menschen beerdigt, vergangenes Jahr 159. Das Bestattungsamt sei wegen der um einen Drittel höheren Anzahl Todesfälle insbesondere im November und Dezember stark ausgelastet gewesen, heisst es dazu im Geschäftsbericht.

Gleichzeitig hat die Zahl der Geburten zugenommen: von 158 im Jahr 2019 auf 185 im letzten Jahr.

Das Trauzimmer im Schloss Oberberg. Bild: Michel Canonica

Im vergangenen Jahr wurden 161 Trauungen durchgeführt und neue Partnerschaften eingetragen. Das sind zehn weniger als im Vorjahr. Das Zivilstandsamt sei mit einigen Terminverschiebungen von Trauungen und vielen Rückfragen konfrontiert gewesen, heisst es im Geschäftsbericht, da in Folge der Coronamassnahmen Hochzeiten nicht im gewünschten Rahmen stattfinden konnten. Viele Trauungen hätten zudem mit virtuellen Gästen via Livestream stattgefunden.

Im vergangenen Jahr lebten 7979 Verheiratete in Gossau. Das ist ein Rückgang im Vergleich zu 2019 (8049). Ledig waren 7510 Personen, verwitwet 910, getrennt oder geschieden 1480.

31 Personen hatten 2020 ein steuerbares Einkommen von mehr als einer halben Million Franken. Gar kein Einkommen versteuerten hingegen 739 Gossauerinnen und Gossauer. 901 Personen verdienten zwischen 100 und 10'000 Franken. Deutlich höher als die Zahl der Topverdienenden ist die Zahl der Topvermögenden: 1502 Personen wiesen 2020 ein steuerbares Vermögen von über 500'000 Franken aus, das entspricht knapp 13 Prozent der Steuerpflichtigen. 6631 Einwohnerinnen und Einwohner hatten hingegen gar keines.

Eine Überraschung ist das nicht: Auch in Gossau wenden sich immer mehr Menschen von den beiden grossen Landeskirchen ab. 2020 wohnten 8120 Katholikinnen und Katholiken in Gossau. Sie gehören damit zwar noch immer zur grössten Konfessionsgruppe, doch sie werden weniger: 2019 wies die Statistik noch 8336 Katholiken aus, 2018 sogar 8552. Der evangelischen Kirche gehörten im letzten Jahr 3109 Personen an, im Vorjahr waren es 3218 gewesen. Gleichzeitig wächst die Zahl der Konfessionslosen und der Menschen mit einer anderen Religion: von 6415 im 2019 auf 6650 im 2020.

Die Andreaskirche. Bild: Benjamin Manser

101 Millionen Franken hat die Stadt Gossau im vergangenen Jahr insgesamt ausgegeben. Der grösste Posten war die Bildung. Insgesamt 55,2 Prozent des Nettoaufwands wurde für die Schule ausgegeben. Auf die Behörden und die Verwaltung entfielen 9,4 Prozent, auf den Verkehr 9,1 Prozent und auf die Soziale Wohlfahrt 8 Prozent. Mit 1590 Schülerinnen und Schülern ist die Schule Gossau der viertgrösste Schulträger im Kanton. Insgesamt unterrichten 186 Lehrpersonen wöchentlich 15 Kindergärten, 43 Primarschulklassen, 2 Einschulungsklassen, 3 Primarschul-Kleinklassen, 20 Oberstufenklassen und 3 Oberstufen-Kleinklassen.

Mit Wartehäuschen: die Bushaltestelle Migrosmarkt. Bild: Johannes Wey

In Gossau und Arnegg gibt es derzeit 74 Bushaltestellen. An vielen von ihnen werden die Pendlerinnen und Pendler jedoch im Regen stehen gelassen. Denn nur 23 der Haltestellen sind mit Wartekabinen ausgestattet.

Im Jahr 2020 fuhren die verschiedenen ÖV-Anbieter insgesamt knapp 567'000 Kilometer auf Stadtgebiet, im Vorjahr waren es 576'000 Kilometer gewesen.

Die Anzahl der Baugesuche stieg im Vergleich zum Vorjahr minim an, wie es im Geschäftsbericht heisst: von 392 auf 397. 5 Gesuche gingen für Einfamilienhäuser ein, 4 für Mehrfamilien- oder Wohn- und Geschäftshäuser, 14 für Gewerbe- und Industriebauten, 9 für landwirtschaftliche Bauten und 364 für übrige Bauten und Anlagen. Deutlicher als die Zahl der Baugesuche nahm hingegen die Zahl der Einsprachen zu: von 37 im 2019 auf 53 im 2020. Zudem wurde auch gegen doppelt so viele Baugesuche Rekurs erhoben als noch im Jahr 2019.