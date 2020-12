«Wir denken nicht daran, aufzugeben»: Startschuss für die Schneesportschule Heiden – dank der Schneekanone

Auf dem Bischofsberg ob Heiden ist der Skilift am Mittwoch das erste Mal in diesem Winter gelaufen. Nur wenige Skifahrer haben das genutzt. Betreiber Johannes Solenthaler kommt das aber nicht ungelegen. Die Gäste und auch er haben so mehr Zeit, sich an die coronabedingten Einschränkungen zu gewöhnen.

Rudolf Hirtl 02.12.2020, 17.43 Uhr