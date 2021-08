START-UP Vom Kindergeschenkt zur Geschäftsidee: Diese zwei St.Galler stellen Balance Boards her und greifen damit einen Trend auf Benjamin Knecht ist Fitnessinstruktor, Björn Baumann Product Manager. Eigentlich. In ihrer Freizeit schleifen sie gerade an Balance Boards und ihrem Start-Up. Diana Hagmann-Bula 16.08.2021, 05.00 Uhr

Benjamin Knecht (links) und Björn Baumann produzieren unter dem Namen Lumberboards Balanceboards.

Bild: Benjamin Manser

In zwei Tagen hat sein Göttibub Geburtstag und Benjamin Knecht steht noch immer mit leeren Händen da. Spielzeug hat der Junge genug. Wünsche wie Diabolo und Stelzen werden von anderen abgedeckt. «Ein Balance Board selber machen», denkt sich Knecht, ein gelernter Zimmermann, ehe er einen ganzen Tag im Keller eines befreundeten Ehepaars verschwindet. Dort sägt und schleift er an einem Stück Holz, das ihm sein Bruder, ein Schreiner, überlassen hat.

Den ganzen Tag über versucht Kollege und Mitbewohner Björn Baumann den 35-Jährigen zu erreichen. Vergeblich, kein Empfang im Keller. Die beiden Männer wollen abends zusammen ausgehen, müssen aber noch die Zeit ausmachen. Als Knecht endlich in die Wohngemeinschaft zurückkehrt, hat er das Balance Board unter dem Arm. Baumann probiert es aus. Danach bittet er seinen Kollegen, noch ein paar Bretter mehr anzufertigen. «Die haben Potenzial», ist Baumann überzeugt. Das war im März.

Für Verletzte, für Surfer, für Trickser

Fünf Monate später ist aus dem Kindergeschenk eine Geschäftsidee entstanden. Nicht nur der Göttibub ist begeistert, auch die 30 Freunde und Bekannten, die unterdessen ein Balance Board gekauft haben. Knecht, der heute als Fitnesstrainer bei Kieser Training in St.Gallen arbeitet, kennt das Gerät aus seinem Berufsalltag. Dort dient es als Therapiehilfsmittel. In Australien hat er sich damit vor dem Surfen aufgewärmt. Gleichgewicht und Koordination lassen sich damit trainieren, aber eben auch der Körper, wie er sagt. Ein Selbstversuch zeigt, wie hart Bauch- und Beinmuskeln arbeiten, obwohl die Erfinder zur Hilfe die Hand reichen. «Braucht viel Übung», sagen sie. Und:

«Kinder sind der Knaller. Sie balancieren oft schon nach wenigen Versuchen. Und auch wenn sie zig mal hinfallen, raffen sie sich wieder auf und trainieren weiter.»

Obwohl er der weniger Sportliche von beiden ist, nutzt auch Baumann das Brett fast täglich. Zum Spass, aber auch während er Geschäftsanrufe erledigt. «Andere machen Tricks auf solchen Brettern wie auf einem Skateboard», sagt der 40-Jährige. Er arbeitet als Product Manager für die ein St.Galler Industrieunternehmen. Es stellt Schleifsysteme her für Holzwerkstoffplatten. Beruflich garantiert Baumann, dass die Schleifprozesse sich stetig verbessern, in seiner Freizeit schleift er gerade oft selber an den Balance Boards.

Björn Baumann schaut, dass alles glatt ist. Bild: Benjamin Manser

Ein Name für mehr

Im Keller des befreundeten Ehepaars konnten die beiden nicht für immer weiterarbeiten. Knecht erzählt lachend:

«Wir machten Lärm und Staub und die Nachbarn erkundigten sich schon bei unseren Kollegen, wann denn ihr Umbau abgeschlossen sei.»

Sie zogen weiter, produzierten vorübergehend auf dem Platz hinter ihrer Wohngemeinschaft. Dann mieten sie sich in eine kleine Schreinerei an der Fürstenlandstrasse 103 ein. Sie gehört «Weltraum», einem Co-Working-Space für Kreative. «Wir können den Raum 24 Stunden am Tag benutzen und haben auch schon bis spät nachts hier gearbeitet», sagt Baumann. Eine Stunde benötigen sie für ein Brett. Die Konkurrenz im Internet ist gross. «Unsere Boards sind handgemacht. Jedes ist ein Unikat», kontern sie.

Das Feedback der ersten Kunden ist so gut, dass die beiden Kollegen beschliessen: Ihre Idee braucht einen Namen. Und ein Logo. Sie trinken zusammen Bier, diskutieren bis in den frühen Morgen, ein paar Tage später trinken sie noch einmal Bier zusammen. Danach ist «Lumberboards» (zu deutsch: Holzbretter) ins Leben gerufen. Das Logo: drei stilistische Bäume. Sie stehen nicht nur für das verwendete Material, sondern auch für jene, die das Projekt angestossen haben. Für Benjamin Knecht, für Björn Baumann, für das Ehepaar mit dem Keller.

Bedruckter Pullover für den professionellen Auftritt

Die beiden erzählen so begeistert von «Lumberboards», als wäre es ihr Hauptberuf. Björn Baumann trägt einen Pullover mit aufgedrucktem Logo, Knecht eine entsprechende Schirmmütze. Besucher bekommen einen Turnbeutel mit Print überreicht. Sie hätten sich auch für diesen Namen entschieden, weil sich unter ihm viel entwickeln könne. Knecht denkt an Tische aus Balance Boards oder an Wanduhren. «Ich habe Björn zum Geburtstag eine geschenkt. Ein Loch aus dem Brett schneiden, Anzeige rein, fertig.»

Doch der Reihe nach. Zuerst ist ein Online-Shop geplant, dann sollen Accessoires wie Matten als Unterlage oder eine Umhängetasche dazukommen, in der man das Brett transportieren kann. 179 Franken kostet es inklusive Korkrolle, auf der man sich bewegt. «Sie war unser zweiter Meilenstein», erinnert sich Baumann. Zuerst sind die Benutzerinnen und Benutzer auf einer Holzrolle gerollt. Auf Zaunpfahlstücken und auf Nudelhölzern.

«Zu rutschig. Und wurden sie etwas feucht, bekamen sie sofort Risse.»

Schliesslich fragte Baumann einen befreundeten Unternehmer in Asien an. Dort hatte er während vielen Jahren aus beruflichen Gründen gelebt und sich ein Beziehungsnetz aufgebaut. Es brachte «Lumberboards» ein gutes Stück weiter.

Auch das Brett ist nicht mehr dasselbe wie die Ur-Version. «Kürzer, schmäler und dünner ist es. Wir ölen nicht mehr, sondern lackieren nur noch. Wer mehr Verzierung braucht, kann sie anfordern, gegen einen Aufpreis», sagt Knecht. Dann Lasern die beiden etwa einen Hasen oder ein Mandala auf das Brett. Ansonsten prangt da nur das kleine Logo, mit einem Brennstempel eingraviert. In Deutschland haben sie ihn bestellt. «Unser zweiter Meilenstein», sagt Baumann. Kaum war das Gerät eingetroffen, testen sie es freudig aus. Im Schlafzimmer von Knecht. «Wie das gestunken hat.»

Mit einem Brandstempel wird das Logo angebracht. Bild: Benjamin Manser

Familie, Freunde, Freude

Noch ist «Lumberboards» ein Freizeitvergnügen. «Gut möglich, dass eines Tages mehr daraus wird», sind sich die beiden einig, die sich unterdessen keine WG mehr teilen. Knecht hat sich verliebt, seine Freundin ist ein- und Baumann ausgezogen. Viel Zeit verbringen sie nach wie vor miteinander, nicht nur ihrer Bretter wegen. «Familie und Freunde, das ist mir wichtig», sagt Baumann. Knecht nickt zustimmend und ergänzt: «Freude am Leben haben.» Ihr Projekt solle sie denn auch nicht reich, sondern anderen eine Freude machen. Wie teilen sie sich die Aufgaben auf? «Jeder macht alles.» Und doch hat jeder seine Stärken. Baumann beschreibt sich als Planer, seinen Kollegen als Lebemenschen. Knecht sagt:

«Es gab Zeiten, da hat es mich gestresst, dass mich Björn gepusht hat. Jetzt bin ich froh. Ohne ihn wäre Lumberboards versandet.»

Baumann nimmt sich im Gegenzug Knechts Ratschlag zu Herzen, dass es im Leben mehr gebe als die Arbeit. Scheint, als herrscht eine gute Balance zwischen den beiden.

Instagram: _lumberboards_; Bestellungen möglich per Mail an lumberboards9000@gmail.com