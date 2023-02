Stadtrat St.Gallen will Startfeld weiter finanziell unterstützen.

Start-up-Förderung 200'000 Franken gegen Braindrain: Wie der Stadtrat Jungunternehmen in St.Gallen halten will Die Stadt St.Gallen leistet jährlich einen Beitrag von 50'000 Franken für die Förderung von Start-ups. Dieser Betrag soll auch die nächsten vier Jahre ans Innovationszentrum Startfeld fliessen. Das beantragt der Stadtrat dem Parlament. Was mit dem Geld passiert und wer davon profitiert. Christina Weder Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Langer Weg von der Idee zum Produkt: Peter Frischknecht, Leiter Start-up-Förderung bei Startfeld, bespricht sich mit Jungunternehmer Michel Schmid. Bild: Marius Eckert

Ob Softwaresysteme für Callcenter, neuartige Elektroden oder Markierungen für Kunststoffteile: Unter dem Dach von Startfeld im St.Galler Lerchenfeldquartier wird an den Ideen und Produkten getüftelt. Auf 6500 Quadratmetern haben 30 Start-ups ihre Büros, Labors und Werkstätten eingerichtet. Auch Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, die nicht vor Ort eingemietet sind, finden hier eine Anlaufstelle: Sie werden beraten, gecoacht und unterstützt – unter anderem mit Fördergeldern von der Stadt St.Gallen.

Zwölf Jahre nach seiner Gründung hat sich Startfeld längst etabliert. Die Stadt war von Anfang an involviert. Sie hat nicht nur den Aufbau des Innovationszentrums mit 450'000 Franken unterstützt; sie leistet seit 2011 jährlich einen Beitrag in Höhe von 50'000 Franken. Insgesamt belaufen sich die Gelder, welche die Stadt bisher an Startfeld geleistet hat, auf 1,13 Millionen Franken.

Vorlage hat administrativen Grund

Und die Stadt will die Start-up-Szene weiter finanziell unterstützen, wie aus einer Parlamentsvorlage hervorgeht. Darin beantragt der Stadtrat beim Parlament, bis 2026 einen Gesamtbetrag von 200'000 Franken für die Start-up-Förderung zu sprechen. Jährlich sollen 50'000 Franken fliessen.

Der Grund für die Parlamentsvorlage ist ein administrativer: Seit Startfeld vor einem halben Jahr mit der neu gegründeten Switzerland Innovationspark Ost AG (SIP Ost) fusioniert hat, fehlt die formelle Grundlage für den städtischen Förderbetrag. Diese muss nun neu geregelt werden. Der Stadtrat beantragt, die Gelder künftig an die SIP Ost AG zu leisten. Unter deren Dach bleibt die Marke Startfeld unverändert bestehen – mit eigener Kostenstelle und separater Finanzierung.

Im Startfeld-Gebäude werden Jungunternehmerinnen und -unternehmer beraten, gecoacht und unterstützt. Bild: Marius Eckert

Laut Peter Frischknecht, Leiter Start-up-Förderung bei Startfeld, entspricht der städtische Förderbeitrag von 50'000 Franken rund acht Prozent des Budgets zur Start-up-Förderung. «Würde dieser Betrag wegfallen, müssten wir deutliche Streichungen vornehmen», sagt er. Startfeld finanziert sich zudem über kantonale Beiträge, Sponsoring und selbst erwirtschaftete Mittel.

Peter Frischknecht, Leiter Start-up-Förderung bei Startfeld. Bild: Marius Eckert

Das städtische Fördergeld werde insbesondere in der Beratung und Information sowie für Netzwerkveranstaltungen eingesetzt, nicht aber für die direkte Finanzierung einzelner Start-ups. Für Frischknecht geht es darum, mit Startfeld etwas gegen den «Braindrain» zu unternehmen – also gegen die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte in Städte wie Zürich.

Alles auf Elektroden gesetzt

Einer, der in jüngster Zeit von Startfeld profitieren konnte, ist Michel Schmid. Der 38-jährige Familienvater hat alles auf eine Karte gesetzt, seinen sicheren Job gekündigt und sein eigenes Start-up mit dem Namen Nahtlos gegründet. In einem spartanisch eingerichteten Raum im Startfeld-Gebäude tüftelt Schmid mit seinem Geschäftspartner José Näf an neuartigen Elektroden, die im medizinischen Bereich zum Einsatz kommen. Sie werden Patientinnen und Patienten auf die Haut geklebt, die ein Elektrokardiogramm (EKG) machen müssen.

Michel Schmid, Mitbegründer und CTO von Nahtlos. Bild: Marius Eckert

Zwei Jahre lang haben die beiden in die Entwicklung von Elektroden investiert, welche die Haut nicht reizen wie herkömmliche Gel-Elektroden. In dieser Zeit verzichteten sie auf ein festes Einkommen und nahmen das Risiko in Kauf, vielleicht zu scheitern. Doch nun stehen die beiden kurz davor, ihr Produkt auf den Markt zu bringen. Im April oder Mai soll es so weit sein.

Wie konnte Schmid von Startfeld profitieren? Er sagt, er sei mit Beratungen und Coachings unterstützt worden. Einmal sei ein Treffen mit einem Medtech-Spezialisten in Bern vermittelt worden. Besonders wertvoll sei für ihn der Austausch im Startfeld-Gebäude. «Für uns war alles neu. Hier kann man Leute fragen, die schon einen Schritt weiter sind, und von ihren Erfahrungen lernen. Man muss nicht alles selbst herausfinden.»

450 neue Arbeitsplätze sind entstanden

Genau das wolle die Stadt mit ihrem Förderbeitrag erreichen, sagt Stadtpräsidentin Maria Pappa auf Anfrage: Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer sollen einen Ort erhalten, wo man sie unterstützt und sie sich vernetzen können. Aus Startfeld seien zukunftsträchtige Unternehmen hervorgegangen, die sich in der Stadt angesiedelt hätten.

Maria Pappa nennt als Beispiele die Unternehmen Meteomatics, Service Ocean oder Onlinedoctor. Meteomatics beschäftigt unterdessen 70 Angestellte und erstellt mit Wetterdrohnen genauste Wettermodelle. Service Ocean zählt 40 Angestellte und vertreibt eine Softwarelösung für Callcenter, mit der intelligente Terminrückrufe möglich werden. Kundinnen und Kunden wird damit das Ausharren in der Warteschleife erspart. Und das Telemedizin-Unternehmen Onlinedoctor hat rund 40 Mitarbeitende und bietet Onlinediagnosen bei Hautproblemen an.

Maria Pappa, Stadtpräsidentin. Bild: Arthur Gamsa

Gemäss Stadtrat profitiert die Stadt direkt von Startfeld und den dort generierten Arbeitsplätzen. Insgesamt sind laut Peter Frischknecht seit 2010 mehr als 450 Arbeitsplätzen aus Startfeld hervorgegangen. Startfeld habe zudem 180 Start-ups mit Förderpaketen unterstützt, 80 davon aus der Stadt St.Gallen. Das passt laut Maria Pappa zur Vision 2030, gemäss dieser sich die Stadt als Zentrum für Forschung, Bildung und Innovation positionieren will. «Wir wollen zukunftsträchtige Branchen wie zum Beispiel Medical IT anziehen», sagt Pappa. Ziel sei ein gründungsfreundliches St.Gallen.

Doch bevor die Start-up-Förderung weitergeht, muss zuerst der Betrag vom Stadtparlament abgesegnet werden. Dies ist an der nächsten Parlamentssitzung von Ende Februar zu erwarten.

