Das St.Galler Start-up «fundoo»: Hilfe zur Selbsthilfe

Start-up Das St.Galler Start-up Fundoo unterstützt Vereine auf ihrer Suche nach Geld – und kann dabei auf die Hilfe von Handballer Andy Schmid zählen Für viele Organisationen sind die Erträge aus Sponsorenläufen eine wichtige Einnahmequelle. Die Umsetzung dieser Anlässe war bisher mühsam. Mit Fundoo soll sich das nun ändern. Renato Schatz 23.08.2021, 05.00 Uhr

Handballer und Investor Andy Schmid sowie die Verwaltungsratsmitglieder von Fundoo Andreas Angehrn, Daniel Schmidli und Markus Keller (von links). Bild: PD

Man geht zu den Eltern und deren Eltern, zur Tante und zum Onkel. Und manchmal auch zum Nachbar. Man ist ausgerüstet mit einem Kugelschreiber und einem Blatt Papier. Man will Geld. Möglichst viel.

Denn schon bald findet der Sponsorenlauf statt. Der Fussball- oder Turnverein, der Handball- oder Volleyballklub braucht neue Trikots, neue Bälle, was auch immer. Wer kennt es nicht?

Vereine und Klubs haben oft nur wenig Geld. Wer sich engagiert, tut dies meist ehrenamtlich. Der Lohn: Erfahrung und ein gutes Gefühl. Unbezahlbar. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn damit lassen sich keine Trikots, keine neuen Bälle bezahlen.

Auch im Handballclub Arbon nicht. Andreas Angehrn steht dem HCA als Präsident vor. Der 55-Jährige sagt: «Der Sponsorenlauf ist bis heute die wichtigste Einnahmequelle.» Ein Sponsorenlauf, das sind Menschen, die Runden laufen. Pro Runde bezahlen Sponsoren einen Betrag. Wer will, kann auch einen Pauschalbetrag beisteuern.

Ein Sponsorenlauf ist aber auch etwas anderes: mühsam. Angehrn sagt:

«Es kommen Hunderte Zettel und Tausende Adressen zusammen. Die Geldbeträge und Adressen müssen dann einzeln eingetippt werden. Eine Riesenbüez.»

Den Fötzel digitalisieren

Angehrn hat etwas dagegen unternommen. Er wollte den Sponsorenlauf des HCA digitalisieren, also vom Papier in den Computer transportieren. Weil er kein deutschsprachiges Programm fand, begann er, selber zu tüfteln. Angehrn: «Mir ist schnell klar geworden, dass sich ein solches Programm für einen einzelnen Verein nicht lohnt.» Also gründete Angehrn 2018 das Start-up Fundoo.

Und so funktioniert es: Jeder Teilnehmer bekommt einen eigenen Spendenlink zugeschickt. Diesen Link kann man über Plattformen wie Whatsapp oder Facebook oder via Mail teilen. Wer etwas spenden will, braucht lediglich die Mailadresse sowie den Geldbetrag einzutippen. Sobald die Resultate des Laufs erfasst wurden, gehen die Rechnungen per Mail an die Spenderinnen und Spender.

Mail statt Zettel. Oder Fötzel. Der Weltklassehandballer Andy Schmid sagt: «Ich weiss noch, als ich als Kind solche Fötzel ausgefüllt habe.» Der 37-Jährige ist neu als Investor und Markenbotschafter bei Fundoo eingestiegen. «Ein Mitspieler in der Nationalmannschaft hat mich darauf aufmerksam gemacht», sagt Schmid, der seit 2010 bei den Rhein-Neckar Löwen spielt und in der Bundesliga fünfmal zum Spieler der Saison gewählt wurde.

Schmid an der Handball-WM im Januar. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Als Schmid davon erzählt, «die Basis unterstützen» zu wollen, ist er in Österreich am Telefon. Die Rhein-Neckar Löwen befinden sich in der Vorbereitung auf die neue Saison, die letzte von Schmid in Deutschland. Er wird seinen 2022 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern und in die Schweiz zurückkehren. Damit schliesst sich ein Kreis. Zurück in die Schweiz, zurück in die Kindheit. Er sei von Fundoo überzeugt, weil es die Vereine und dadurch auch die Kinder unterstütze.

Doch sind nicht gerade sehr junge oder ältere Menschen mit Apps und Links überfordert? Angehrn sagt: «Diese Befürchtung hatten wir anfangs, weil auch viele junge Kinder auf Spendensuche gehen.» Doch Probleme seien ihm keine bekannt. Überdies gebe es weiterhin die Möglichkeit, Geldbeträge mittels Zettel zu erfassen.

Mit über 100 Organisationen zusammengearbeitet

Das Team von Fundoo besteht gegenwärtig aus sieben Personen. Auch dabei ist Daniel Schmidli, der sich in der Ostschweiz einen Namen als Eventveranstalter gemacht hat. Vor ein paar Monaten bestand das Start-up noch aus drei Angestellten. Doch Fundoo ist mittlerweile auch in der Romandie tätig. Und seit letztem Mittwoch auch in Deutschland. Hierfür wurde eine Tochtergesellschaft gegründet, um die Software vertreiben zu können.

Die Vereine können dadurch bei den hierzulande wohl wichtigsten Gütern überhaupt sparen: Zeit und Geld. Zeit, weil die Zettel nicht mehr von Hand eingetippt werden müssen, das machen die Spenderinnen und Spender selbst. Und Geld, weil die Rechnungen anschliessend nicht per Post versendet werden müssen. Auf der Website verspricht Fundoo 20 Prozent mehr Spenden für die Vereine. Das Start-up, das sein Büro in Abtwil hat, ist jeweils mit einer einstelligen Prozentzahl am Spendenerlös beteiligt. «Gewinn haben wir noch nicht erwirtschaftet», sagt Angehrn. Man befinde sich schliesslich mitten in der «Investitionsphase».

Und so beschränkt sich der Lohn auch hier vorderhand auf jenen von Ehrenamtlichen: Erfahrung und ein gutes Gefühl. Angehrn erzählt davon, dass dank der Hilfe von Fundoo in Bern ein Kinderhospiz ein neues Gebäude erwerben konnte.

Das Start-up ist gefragt. Über 100 Organisationen oder Vereine arbeiten bereits mit Fundoo zusammen. Insgesamt wurden fast fünf Millionen Franken gespendet. Es gebe eine «riesige Pipeline an Projekten». Angehrn: «Bei den Vereinen ist effektiv ein finanzieller Nachholbedarf vorhanden.» Weil viele wegen des Coronavirus auf ihr Grümpeli oder ihren Sponsorenlauf verzichten mussten.

Wenn es wieder losgeht, klingeln nicht mehr die Türglocken, der Grosseltern, der Tante oder des Onkels, sondern deren Handys.