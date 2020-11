Rorschacherberger Stärnäwäg findet dieses Jahr in reduzierter Form statt

Der Aufwand und das Risiko in Zeiten von Corona sind zu gross, um Veranstaltungen im Rahmen des Stärnäwägs zu organisieren. Lichter gibt es während der Adventszeit trotzdem.

09.11.2020, 09.53 Uhr

Der Solarstern wird in diesem Jahr beim Hüttenmoos aufgestellt und weitherum hoch über dem Bodensee leuchten. Bild: PD

(pd/rtl) Der Stärnäwäg auf der Hofstrasse in Rorschacherberg findet in diesem Jahr nicht wie gewohnt statt. Dies hat das Organisationskomitee unter Leitung von Rorschacherbergs Gemeinderat Ronny Bleichenbacher beschlossen.

Der Aufwand für die Umsetzung des Covid- 19-Schutzkonzeptes und das verbleibende Ansteckungsrisiko für alle Besucher, Künstler und Organisatoren sei zu gross, teilte das OK mit. Ronny Bleichenbacher: «Auf einen gemeinsamen Event mit Künstlern, Verpflegungs- und Marktständen müssen wir am 21. November leider verzichten.»

Individuelle Spaziergänge möglich

Trotzdem soll die westliche Hofstrasse zwischen dem Jägerstübli und dem St.Annaschloss während der Adventszeit und über die Weihnachtstage mit Sternen, Laternen und Fackeln beleuchtet werden.

Dies als Aufmunterung für die Bevölkerung in diesen besonderen Zeiten. Mit den Lichtern sollen die Besucherinnen und Besucher an Samstagen und Sonntagen in der Vorweihnachtszeit, jeweils ab 16 Uhr, zu einem individuellen und besinnlichen Spaziergang entlang von Weilern, Wiesen und Wäldern eingeladen werden. Der riesige Solarstern wird in diesem Jahr beim Hüttenmoos aufgestellt, wo er hoch über dem Bodensee leuchtend die Menschen durch die Adventstage begleiten soll.