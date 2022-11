Konzert: Erstes «Rorschach Unplugged» in der Kleberei

Starker Sound Erinnerungen ans «Uferlos»-Festival: Erstes «Rorschach Unplugged» in der Kleberei Zum Saisonende der Kleberei am 11. November hat die Rorschacher Gruppe The Roman Games befreundete Bands zu einem «Unplugged»-Konzert eingeladen. Mit dabei sind Angnieszka Gorgon, Stella Locher von Stella & Sebastian, Doppelmeter und Hüe von den St.Galler Punks Tüchel, Lowray, Waterback und A New Day. Rudolf Hirtl/rel 07.11.2022, 05.00 Uhr

The Roman Games bei ihrem Konzert am Rorschacher Seeufer. Bild: Thomas Staub

Nach erfolgreichen Open-Air-Konzerten im vergangenen Wundersommer beim Treppenhaus in Rorschach, an den Strandfestwochen an der südlichsten Bucht des Bodensees und im Zelt-Werk Iltenriet stimmen sich The Roman Games mit dem Konzert auf die besinnlichere Winterzeit ein und tauschen ihre elektrischen Instrumente gegen akustische. Diese werden allerdings wiederum verstärkt, damit der warme Sound im grossen Kleberei-Raum der ehemaligen Feldmühle nicht verloren geht.

Das «Unplugged»-Format kennt man aus den frühen 1990er-Jahren, der Blütezeit des Musikfernsehens MTV: Bands wie Nirvana oder The Cure, die sonst ihre Instrumente heulen liessen und durch Echogeräte jagten, spielten auf Schrummelgitarren und mit Schlagzeugbesen, die Songs bekamen mehr Raum, die Texte mehr Gewicht.

Waterback mit neuer CD

Viele der Musiker am «Rorschach Unplugged» waren mit ihren Bands damals schon unterwegs und kennen sich von gemeinsamen Konzerten. So spielten Oswaldo Dolci von Waterback und Roman Elsener von den Roman Games schon bei der Einweihung des Rorschacher Marktplatzes vor über 30 Jahren zusammen, und ihre damaligen Bands traten am «Uferlos»-Festival auf.

Waterback besteht neben Dolci am Bass aus Andreas Aeschbacher an den Keyboards, Sänger und Gitarrist Massimo Natali und an der Leadgitarre Tobias Schneider. Sie haben eben eine neue CD, «Day In Day Out», veröffentlicht und werden Songs daraus im semi-akustischen Gewand vorstellen.

Originale zerlegen: A New Day

A New Day zeigten vergangenen Winter in Widnau an der Rheintaler «Living Room Session», welche Wucht die Band um Sängerin Sonja Enzler und Gitarrist Paul Gruber elektrisch entfalten kann. Die Coverband mit breit gestreutem Repertoire traut sich aber auch, ein Original in seine Bestandteile zu zerlegen und neu zusammen zu setzen, für die Kleberei in akustischer Version.

Gruber organisierte schon in den 1980er-Jahren Konzerte mit lokalen Bands und hielt, auch im Verbund mit dem legendären Schlagzeuger Carlo Lorenzi, die Rockszene von Rebstein bis Rorschach zusammen.

Punk akustisch?

Als «De Bartli und de Moscht» treten Hüe und Doppelmeter von Tüchel auf. Mit ihnen verbinden die Roman Games zum einen punkige Vorbilder wie The Clash oder The Ramones, zum anderen stehen die beiden Bands auch seit etwa gleich vielen Jahren auf den Brettern.

Während man sich vor allem die feineren Balladen der Roman Games aber gut in akustischer Version vorstellen kann, darf man gespannt sein, was Hüe an der akustischen Gitarre und Doppelmeter am Mikrofon auf der Rorschacher Bühne anstellen werden.

Faszination Lowray

Auch Tobias Maienfisch von Lowray und Elsener verbindet eine lange Bekanntschaft: Sie gingen in die gleiche Schule – Ersterer als Sekschüler, der Zweite als junger Lehrer, der mit den Jugendlichen lieber «Come As You Are» von Nirvana spielte anstelle von «Bergvagabunden».

Die Faszination an der Musik hat Maienfisch, der bei Lowray von Marco Zogg begleitet wird, nie losgelassen. Neben dem Duo, das Einflüsse aus Indie, Folk und Americana kombiniert, betreibt Maienfisch den Blog «Fish’s Plattenkiste» mit Interviews mit Figuren aus der regionalen Musikszene.

Von Folk bis Jazz

Das akustische Format eignet sich auch besonders für die Sängerin Stella Locher, die man vom Duo Stella & Sebastian kennt. Die Musik des Ostschweizer Liedermacher-Duos bewegt sich in den Genres Folk, Chanson und Singer-Songwriter. Sie spielen Geschichten und Gedanken, die zum Träumen und Sinnieren einladen.

Eine Reise durch Gefilde von Pop, Soul, Jazz bis hin zur Weltmusik verspricht der Auftritt von Agnieszka Gorgon zu werden. Sie greift auch mal zur Rahmentrommel oder Kalimba, die ihre Stimme in neue Welten tragen.

Die Bands werden ihre Sets am Freitag, 11. November, auf der Kleinkunstbühne in Rorschach kurz halten – vier bis fünf Stücke sind gefragt, damit es für das Publikum kurzweilig bleibt. Türöffnung in der Kleberei ist um 19.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 20.15 Uhr.

Reservationen und weitere Informationen auf www.kleberei.ch