Standort-Marketing Sankt Werbung für St.Gallen: Warum die Stadt ihr Image aufpolieren möchte und dafür jetzt fast eine halbe Million Franken in die Hand nimmt Die Kantonshauptstadt ist attraktiv, aber zu wenige wissen davon: Mit einer ausgebauten Standort-Marketingkampagne will die Stadt jetzt das Image stärken und mehr Zuzüger gewinnen. Doch dagegen regt sich Widerstand. Julia Nehmiz 18.05.2021, 05.00 Uhr

«Sankt Sehenswert»: Mit Plakaten, Fahnen und Aufklebern macht die Stadt seit 2020 Werbung in eigener Sache. Das soll nun ausgebaut werden. Bild: Benjamin Manser (13.Juni 2020)

Bereits im letzten Jahr warben die bunten Plakate in den Gassen der St.Galler Innenstadt. Sankt Wetterfest, Sankt Businesslunch, Sankt Punk. An vielen Schaufenstern und Ladentüren klebt mittlerweile ein spezifischer Sankt-Aufkleber. Das City Management Board – ein Gremium aus Standortförderung der Stadt, St.Gallen-Bodensee-Tourismus, Gewerbe, Pro City St.Gallen, städtischem Gastroverband und regionalem Hotellerieverband – rief vergangenes Jahr eine Imagekampagne ins Leben. Diese kostete 165'000 Franken. Damals sollte die Innenstadt belebt werden. Jetzt geht es um mehr.

400'000 Franken möchte die Stadt von 2021 bis 2023 in die Kampagne investieren. Das Ziel: Die Stärken hervorheben, die Standortvorteile als Wohn-, Bildungs- und Arbeitsort über verschiedene Kanäle kommunizieren – und somit mehr Zuzüger gewinnen.

Stadtpräsidentin Maria Pappa.

Bild: Benjamin Manser

Der Zusammenschluss des City Management Boards entstand aus dem Partizipationsprojekt «Zukunft St.Galler Innenstadt», sagt Stadtpräsidentin Maria Pappa. Ein Wettbewerb wurde ausgeschrieben, den die St.Galler Agentur Forb mit ihrer Sankt-Kampagne gewann. «Kreativ, spielerisch und glaubwürdig» sei die Kampagne, sagt Pappa. Was ihr daran gefällt: «Mit dem gemeinsamen Logo wird die Stadt als Ganzes wahrgenommen.»

Die Stadt ist attraktiv, nur wissen das zu wenige

Diese Kampagne soll jetzt ausgebaut werden. Denn, wie es in der Vorlage heisst, eine Umfrage von 2019 hat ergeben: Von aussen betrachtet wird die Stadt also schlechter bewertet als von Leuten, die tatsächlich hier gelebt haben. Der Standort St.Gallen wird unterschätzt. Maria Pappa sagt:

«Die Stadt hat Stärken, die aber erst wahrgenommen werden, wenn man hier lebt.»

Die Stadt ist attraktiv, nur wissen das zu wenige.

Attraktives St.Gallen: Blick aufs Naherholungsgebiet Drei Weieren, und der Bodensee ist auch nicht weit. Bild: Gian Ehrenzeller / KEY (4. Juli 2019)

Deswegen soll die Kampagne weitergeführt und ausgebaut werden. Sie ist verzahnt mit den städtischen Strategien für Wohnraum, Liegenschaften, Innenentwicklung sowie den Initiativen für neue Arbeitsplätze. «Die Kampagne überzeugt mich, weil sie offen für alle ist, für Einzelunternehmungen oder Grosskonzerne und Freizeitangebote ebenso wie für Kultur.»

2020 gab es keine kritischen Stimmen – jetzt schon

Doch ob sie weitergeführt wird? Darüber entscheidet das Stadtparlament voraussichtlich kommende Woche. Am Mittwoch beraten die Fraktionen in ihren Sitzungen die Vorlage «Standort-Vermarktungskampagne 2021-2023». Klar ist jetzt schon: Das wird zu reden geben.

2020 hat Maria Pappa keine kritischen Stimmen vernommen. Doch die Stadtpräsidentin weiss, dass jetzt Gegenwind droht – den sie vorab entkräftet. Ja, es sei jetzt genau der richtige Zeitpunkt für die Kampagne. «Wir haben Aufholbedarf.» Man müsse jetzt gemeinsam ein Projekt anpacken, sonst kämpfe jeder für sich alleine mit den Folgen der Pandemie. Es sei wichtig, die Wirtschaft zu stärken. Diese wie auch die Kultur seien der Motor der Stadt. Die Kosten für die Kampagne verteilten sich über drei Jahre und würden auch von Wirtschaftsvertretern mitgetragen.

«Den Betrag können und müssen wir uns leisten.»

Und nein, St.Gallen-Bodensee-Tourismus könne nicht das Lead übernehmen, denn in der Kampagne stünden die Themen Wohnen und Arbeiten im Mittelpunkt. Die Touristiker wären aber mit an Bord.

Parallel zum Sparprogramm Mehrausgaben zu planen, sei stossend

Daniel Kehl, Fraktionspräsident SP/Juso/PFG. Bild: Anna Tina Eberhard



«Wir stehen der Vorlage kritisch gegenüber», sagt Daniel Kehl. Der Präsident der Fraktion von SP, Juso und PFG sagt, man müsse den Kontext der Vorlage anschauen: das Sparprogramm Fokus 25. Dieses sei im Detail noch gar nicht bekannt, doch erste unsinnige Sparvorschläge habe der Stadtrat schon zurücknehmen müssen, die Kurse Kunst und Handwerk für Kinder und die angedachte Erhöhung der Musikschultarife. Dass der Stadtrat gleichzeitig Mehrausgaben über mehrere Jahre plane, sei stossend. Kehl sagt:

«Attraktivität schafft man durch ein attraktives Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner.»

(((Zudem seien erst vor ein paar Jahren die Beiträge an die Tourismus-Organisationen erhöht worden, damit diese die Werbeaktivitäten zentral steuern könnten. Mit dieser Vorlage fahre die Stadt eine zusätzliche, eigene Standort-Offensive. «Dann müssten die Tourismus-Beiträge gesenkt werden», findet Kehl.))) «Man kann nicht die Mittel bei attraktiven Angeboten streichen wie bei den Kursen für Kinder, damit dann eine Kampagne fahren, mit der die Attraktivität gelobt wird, und in Realität hat man die Attraktivität geschwächt.»

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Bild: Christian Widmer

Die Grünen sehen die Vorlage mit Vorbehalt. «Die ganze Sankt-Aktion finden wir kreativ, sind aber sehr unsicher über den Effekt», sagt Andreas Hobi, Präsident der Fraktion von Grünen und Jungen Grünen. Trotzdem:

«Wir wollen uns der Weiterführung nicht verschliessen, prüfen aber einen Kürzungsantrag der Gelder für 2022 und 2023.»

Dies in der Erwartung, dass das finanzielle Engagement von Kooperationspartnern erhöht werden solle. Und Hobi merkt an: Ein wichtiger Standortfaktor für Familien seien erschwingliche Kita-Kosten, da solle investiert werden.

SVP erwartet Ergebnisse

Donat Kuratli, Präsident SVP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Dafür ist die SVP auf der Seite der Stadtpräsidentin. Die Fraktionssitzung findet erst noch statt, trotzdem ist klar: «Wir werden der Kampagne zustimmen», sagt Donat Kuratli, Präsident der SVP Stadt St.Gallen. Es sei wichtig, die Stadt gegen aussen zu präsentieren.

«Wir haben eine Zentrumsfunktion, St.Gallen ist Kantonshauptstadt, ist attraktiv. Wir müssen auf uns aufmerksam machen.»

Ob die Fahnen, Banner und Logos das richtige Mittel dafür seien, das müsse operativ entschieden werden. Was Kuratli aber wichtig ist: «Wir erwarten, dass berichtet wird, was die Kampagne gebracht hat.» Man wolle anhand messbarer Ergebnisse den Nutzen sehen. «Es bringt nichts, eine Kampagne für viel Geld zu lancieren und dann weiss man nicht, was sie bringt.» Seine Fraktion erwartet Ergebnisse.

Handfeste Ergebnisse hat Tobias Treichler zwar keine, doch auf die letztjährige Kampagne gab es viele positive Rückmeldungen. Treichler, Marketingleiter St.Gallen-Bodensee-Tourismus, sagt: «Die Resonanz auf die Kampagne war sehr gut.» Die Touristiker hoffen sehr darauf, dass das Stadtparlament der Vorlage zustimmt. «Wir möchten die Kampagne gerne weiterführen.»