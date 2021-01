Stallgeruch Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und Dünger, mehr Biodiversität: Die Stadt St.Gallen will ihren Bauern künftig Biolandwirtschaft vorschreiben Ökologischer sollen die Bauernhöfe auf dem Stadtgebiet werden: Mit einem Konzept plant St.Gallen die Zukunft der Landwirtschaft. Seit dem Beginn der Pandemie steige die Nachfrage nach Bioprodukten, sagt ein St.Galler Landwirt. Sandro Büchler 29.01.2021, 05.00 Uhr

Zwei von 1776 Kühen der Stadt: Die 44 St.Galler Landwirtschaftsbetriebe setzen hauptsächlich auf die Milchproduktion. Bild: Getty

Um 4.45 Uhr klingelt der Wecker von Beat Brülisauer. Der Landwirt geht in den Stall. Das Melken seiner 31 Milchkühe steht an. Er gibt den 27 Aufzuchtrindern und neun Kälbern Futter. Ein Teil des Jungviehs wird später ebenfalls Milch produzieren, der andere Teil wird gemästet und als Schlachtvieh verkauft.

Beat Brülisauer hat den elterlichen Betrieb 2020 übernommen. Bild: Raphael Rohner (28. Januar 2021)

Brülisauer hat den Betrieb beim Spiltrückli, oberhalb von St.Georgen auf 890 Meter über Meer – einer der höchstgelegenen Bauernhöfe auf dem Gebiet der Stadt St.Gallen – von der Ortsbürgergemeinde gepachtet. Nachdem der 29-Jährige auf Betrieben in der Schweiz und in Kanada sein Handwerk erlernt hat, übernahm er im vergangenen Jahr den Hof seiner Eltern.

In diesen Tagen macht Brülisauer vor allem der Schnee zu schaffen: «Das Füttern der Tiere ist aufwendiger, vieles muss ich von Hand machen. Wenn die Tiere im Sommer draussen sind, geht vieles leichter.» Im Stall sei die Krippe für die Kälber zu klein geworden, ganz allgemein werde es im Stall zunehmend eng. «Als mein Vater den Stall 1995 gebaut hat, waren die Kühe noch kleiner.» Heute sind die Tiere grösser, brauchen mehr Platz.

«Und mehr Komfort.»

In naher Zukunft will er deshalb einen neuen Milchviehstall bauen.

Die Krippen für die Kälber sind zu klein. Bild: Raphael Rohner (28. Januar 2021)

Die Landwirtschaft muss vielen Interessen gerecht werden

Brülisauers Hof ist einer von 44 Bauernbetrieben, die ihr Zentrum auf städtischem Gebiet haben. Die Landwirtschaft hat in St.Gallen immer noch einen hohen Stellenwert. Fast ein Drittel der Fläche der Stadt wird landwirtschaftlich genutzt. Insgesamt 1209 Hektaren Nutzfläche werden von den Bäuerinnen und Bauern aus St.Gallen oder aus den umliegenden Gemeinden bewirtschaftet. Beinahe die gesamte Fläche (98 Prozent) wird als Grünland, sprich als Wiese oder Weide, genutzt. Der Ackerbau fristet im hügeligen Umland der Stadt ein Nischendasein.

Die Zahlen stammen aus dem Landwirtschaftskonzept 2020, das die Stadt zusammen mit der Ortsbürgergemeinde St.Gallen ausgearbeitet hat. Denn von den 44 Bauernbetrieben auf Stadtgebiet sind sieben im Besitz der politischen Gemeinde, und deren 17 gehören der Ortsbürgergemeinde. Im Vorwort des 27-seitigen Konzepts unterstreichen Stadtpräsidentin Maria Pappa und Bürgerratspräsident Arno Noger, welche Bedeutung der Grüne Ring für die Lebensqualität von St.Gallen hat.

«Die gepflegten Wiesen und Wälder, die Kühe, Kälber, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde, die wir auf den Weiden antreffen, wirken wie ein beruhigendes Hintergrundbild auf Spaziergängen oder Wanderungen.»

Doch viel zu wenig frage man sich, unter welchen Bedingungen die Landwirtinnen und Landwirte rund um die Stadt arbeiten, wem die Betriebe gehören, wie es ihnen wirtschaftlich gehe und wie ihre Perspektiven aussähen. Das Papier ist deshalb nicht nur ein Überblick über die Situation, sondern auch Leitschnur für die Zukunft.

Die Situation in der Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Der wirtschaftliche Druck auf die Landwirtschaftsbetriebe und die Erwartungen bezüglich Schutz der Biodiversität und ökologischer Produktionsformen haben zugenommen. Das ist an sich nichts Neues. Neu ist hingegen, dass die Stadt den Bauern Vorgaben punkto Nachhaltigkeit macht: Die Stadt hat entschieden, dass ihre eigenen, direktzahlungsberechtigten Betriebe spätestens bei einem Pächter- oder Generationenwechsel auf Biolandbau gemäss «Bio Suisse»-Richtlinien umstellen müssen.

Konkret bedeutet dies etwa den Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und Dünger. Auch schreibt die Stadt ihren Bauern mit einem neuen Pachtvertrag einen Anteil an Biodiversitätsförderflächen von mindestens 20 Prozent vor – also Wiesen, die extensiver genutzt werden und eine breitere Pflanzenvielfalt aufweisen müssen.

Auch Kuhtrainer sind beim Biolandbau verboten Sogenannte Kuhtrainer werden häufig in Anbindeställen verwendet. Wenn die Kühe zum Koten oder Harnen den Rücken nach oben drücken, stossen sie an diesen temporär unter Strom stehenden Metallbügel und werden so zum Zurücktreten bis an den Mistkanal gezwungen. Deshalb wird bei einer Umstellung auf eine biologische Bewirtschaftung meist der Milchviehstall in einen Laufstall umgebaut.

Den Weg zum Biolabel anstossen

Die öffentliche Hand habe eine Vorbildwirkung – auch was die Ökologie in der Landwirtschaft angeht, sagt Adrian Stolz, Leiter Stadtgrün, der am Konzept mitgearbeitet hat. Nachhaltigkeit werde heute grossgeschrieben.

Adrian Stolz, Leiter Stadtgrün St.Gallen. Bild: Raphael Rohner (17. September 2020)

«Die Hauptaufgabe der Landwirtschaft ist weiterhin die Produktion von Nahrungsmitteln, diese sollen aber möglichst gesund und nachhaltig produziert werden.»

Deshalb bekenne sich die Stadt zur Biolandwirtschaft und wolle den Betrieben bei Neuverpachtungen gewisse Vorschriften geben, sagt Stolz. Während die politische Gemeinde künftig ihren Bauern Biolandbau vorschreibt, setzt die Ortsbürgergemeinde vor allem auf Unterstützungsleistungen. «Nicht nur finanziell, sondern auch mit Beratungs- und Ausbildungsangeboten – immer im Hinblick auf eine ökologischere Landwirtschaft.»

Stolz sagt, es sei ein Prozess, die lokale Landwirtschaft ökologischer zu gestalten. Das Konzept sei deshalb eine Art Kompass für die kommenden zehn bis zwanzig Jahre. «Wir müssen diesen Weg gehen.»

«Wenn ich durch den Stall gehe und weiss, das sind meine eigenen Tiere, ist das ein sehr schönes Gefühl», sagt Bauer Beat Brülisauer. Bild: Raphael Rohner (28. Januar 2021)

Landwirt Beat Brülisauer begrüsst es, dass Stadt und Ortsbürgergemeinde den Biogedanken aktiv fördern. «Bio ist im Trend.» Kritisch sieht er hingegen die Biovorschrift, die die Stadt nun ins Auge gefasst hat.

In den vergangenen Jahren hätten viele Betriebe auf eine ökologische Produktion umgestellt. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Denn entspricht ein Betrieb den Biorichtlinien, dürfen die Produkte erst nach einer zweijährigen Umstellungsphase mit dem Biolabel verkauft werden. 2019 und 2020 seien diese zwei Jahre bei vielen Betrieben abgelaufen, und so kamen schweizweit zahlreiche Biobetriebe hinzu.

«Es kam zu einer Flut von Biomilch.»

Das Angebot überstieg die Nachfrage, und die Preise drohten zu zerfallen. Die Wende brachten Corona und der Lockdown. «Seither kaufen die Konsumenten bewusster ein, schauen stärker auf Bio.» Brülisauer selbst betreibt keinen Biolandbau, denn die Einhaltung der zusätzlichen Vorschriften würde ihn ans Limit bringen punkto Arbeitsbelastung.

Stadt bereitet Flurbereinigung vor

Der Landwirt bewirtschaftet 43 Hektaren. Genug Land, damit er sich wenig Sorgen um seine Zukunft machen muss. Ganz im Gegensatz zu anderen Bauernhöfen auf dem Stadtgebiet. Denn Stadt und Ortsbürgergemeinde wollen einige der noch selbstständig bewirtschafteten Betriebe in den nächsten Jahren auflösen. So seien gewisse Betriebe zu klein, um ihren Pächtern längerfristig ein existenzsicherndes Einkommen zu ermöglichen.

«Um weiterhin wirtschaftlich bestehen zu können, müssen die Betriebe wachsen», steht im Konzept schwarz auf weiss. Sei dies nicht möglich, droht das verordnete Ende. Bei anderen sind laut dem Konzept die Gebäudesituationen oder persönliche Gründe ausschlaggebend für das baldige Ende.

Seit Sommer 2019 laufen Gespräche mit den betroffenen Pächterfamilien. Prominentestes Beispiel ist der Bauernbetrieb auf der Kinderfestwiese, dessen Ende die Ortsbürgergemeinde im Rahmen der Ausarbeitung des Landwirtschaftskonzepts beschlossen hatte. Das dazugehörige Land wird nach der Pensionierung des aktuellen Pächters durch einen anderen Betrieb bewirtschaftet.

Beat Brülisauer sagt, ein solcher Schritt sei drastisch. Doch könne er nicht in deren Buchhaltung hineinsehen.

«Am Ende des Tages muss man aber so ehrlich sein und sich fragen, ob es noch Sinn macht, jeden Morgen aufzustehen.»

So wie er, um 4.45 Uhr.