Stägestadt-Tag in St.Gallen: Die Treppe ist neu auch ein Kino

Stägestadt Die Treppe wird zur Bühne, zum Laufsteg und nun auch zum Kino: Der St.Galler «Stägestadt-Tag» lädt dazu ein, die Treppen der Stadt neu zu entdecken In St.Gallen gibt es mehr Treppen als anderswo. Diese Besonderheit ruft der «Stägestadt-Tag» am Wochenende vom 3. bis 5. September zum vierten Mal ins Bewusstsein. Dabei wollen die Organisatoren zeigen, dass Treppen längst nicht nur zum Treppensteigen gut sind. Christina Weder 17.08.2021, 19.00 Uhr

Die Gesstreppe, die zum Buebeweier hinaufführt, wird am «Stägestadt-Wochenende» zur Bühne für Lesungen und Konzerte – und bei gutem Wetter auch zum Kino. Bild: Ralph Ribi

In St.Gallen geht es treppauf und treppab: Wer nicht in der Talsohle verharren will, kommt nicht darum herum, immer wieder Stufen zu steigen. Rund 140 öffentliche Treppen mit insgesamt 13'000 Stufen gibt es in der Stadt. Eine Dichte, die in der Schweiz einmalig ist, wie Sekundarlehrer und Weiterbildner Patrick Fust sagt. Der «Stägestadt-Tag», den er zusammen mit seiner Projektgruppe organisiert, ruft diese Besonderheit von St.Gallen am Sonntag, 5. September, zum vierten Mal ins Bewusstsein.

Der 46-Jährige will die Leute auf die Treppe holen. Treppen sind für ihn weit mehr als blosse Verbindungen von A nach B. Sie sind nicht nur dazu da, Höhenmeter zu überwinden, ausser Atem zu geraten und ins Schwitzen zu kommen. Auf Treppen kann man sich auch hinsetzen – zum Beispiel, um die Aussicht zu geniessen oder kulturelle Darbietungen zu schauen. Am «Stägestadt-Tag» wird die Treppe zur Bühne, zum Laufsteg und neu auch zum Kinosaal.

Die Stufen werden zu Zuschauerrängen

So findet als Auftakt zum «Stägestadt-Wochenende» am Freitag- und Samstagabend, 3. und 4. September, erstmals ein Stägekino statt. Filmstart ist jeweils um 20 Uhr. Am Freitag steht «Joker» von Todd Philipps auf dem Programm, am Samstag «Midnight in Paris» von Woody Allen. In der Mitte der Gesstreppe am Dreilindenhang wird die Leinwand unter freiem Himmel aufgestellt. Statt in Kinosesseln nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Treppenstufen oder auf der Wiese am Hang Platz. Um nicht zu hart zu sitzen, empfehlen die Organisatoren, Unterlagen und Decken mitzubringen.

Patrick Fust, Initiant und Organisator des «Stägestadt-Tags» will die Leute auf die Treppen holen – diesmal mit zwei Kinoabenden. Bild: Andri Vöhringer

Die Idee, Filme auf der Treppe zu zeigen, geht laut Fust auf zwei Studenten des gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums GBS in St.Gallen zurück. Umgesetzt wird sie in Zusammenarbeit mit dem Solarkino St.Gallen. In beiden Filmen kommen Szenen vor, die auf Treppen spielen. Der Film Joker hat gar eine Treppe in der New Yorker Bronx zum Foto-Hotspot für Filmfans gemacht. Und im Film «Midnight in Paris» gehe es unter anderem ums Spazieren, sagt Fust zur Filmauswahl. «Das passt gut.» Bei Regenwetter wird das Stägekino ins Familien- und Frauenbad verlegt, wo es geschützte Sitzplätze gibt.

Vom Tubamarathon zu Stiegengeschichten

Im Gegensatz zum Stägekino findet der «Stägestadt-Tag» am Sonntag bei jedem Wetter unter freiem Himmel statt. Er konzentriert sich diesmal ganz auf die Gesstreppe, die 350 Stufen zählt, 54 Höhenmeter überwindet und von der Stadt direkt zum Panoramaweg auf Dreilinden hinaufführt. Sie wird zur Bühne, auf der zwischen 11 und 15 Uhr ein buntes Programm geboten wird.

Es beginnt mit einer Tubamarathonlesung, an die sich im Halbstundentakt ein Hackbrettkonzert, eine Krimilesung, ein A-cappella-Konzert und eine Modeschau anschliessen. Darauf folgen eine Stiegengeschichtenerzählung und Konzerte. Das genaue Programm kann auf der Website eingesehen werden. Im Vergleich zu den Vorjahren fällt es etwas schmaler aus. Das liegt daran, dass diesmal keine Parallelveranstaltungen auf zwei Bühnen mehr stattfinden. «Wir wollen uns nicht mehr selber konkurrenzieren», sagt Patrick Fust.

Auch ein Zusatzprogramm ist eingeplant. Es richtet sich zum einen an sportlich aktivere Treppenbenutzerinnen und -benutzer. Sie können Marcel Thoma, den Leiter der städtischen Dienststelle Sport, auf einem Ausdauerlauf mit dem Motto «kurze Treppen, langer Atem» begleiten. Der Lauf startet um 7 Uhr bei der Fachhochschule St.Gallen und führt über 13 Kilometer und 450 Treppenstufen. Mit dem Zusatzprogramm sollen aber auch Besucherinnen und Besucher angesprochen werden, die mehr über die Treppen der Stadt erfahren wollen. Für sie beginnt um 13 Uhr eine Stägestadt-Führung mit Christa Nüesch von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Und für die jüngeren Gäste organisiert der Cevi St.Gallen erstmals ein Familienprogramm auf der Wiese oberhalb der Gesstreppe.

Ohne Anmeldung und kostenlos

Die Projektgruppe um Patrick Fust will am «Stägestadt-Wochenende» wiederum zeigen, wie vielfältig die Treppen der Stadt genutzt werden können. Der Besuch aller Veranstaltungen – auch des Stägekinos – ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Passanten sollen stehenbleiben können, sich spontan dazugesellen und zuschauen. Die Anlässe werden laut Fust mit Sponsorengeldern finanziert und von einer Projektgruppe auf die Beine gestellt, die sich dafür in der Freizeit mit Leidenschaft engagiert.

Patrick Fust ist zuversichtlich, dass die Stägestadt-Anlässe trotz steigender Coronazahlen wie gewohnt durchgeführt werden können. «Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt, und es wird genügend Platz haben.»