St.Gallen: Streit um Markthalle dauert schon 160 Jahre

Städtebau Die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl in St.Gallen: Nach über 160 Jahren Streit immer noch keine Markthalle Die Gestaltung des St.Galler Marktplatzes ist ein Dauerbrenner. Das nicht nur in der jüngsten Zeit, sondern zurück bis ins 19. Jahrhundert. Reto Voneschen 28.11.2022, 05.00 Uhr

Rathaus (links im Bild) über die vergleichsweise riesige Markthalle für 70 Stände bis hin zum Bahnhof (rechts oben im Bild). Illustration: Sammlung Théo Buff

Der Mitwirkungsbericht über die Neugestaltung des St.Galler Marktplatzes soll erst im Januar vorliegen. Dies, weil der Stadtrat mit einem Gutachten seinen Spielraum zur Abweichung von der Projektskizze klären will, die vor der Grundsatzabstimmung von 2020 publiziert worden war. Damit werde eine weitere Episode «einer schier unendlichen Geschichte» geschrieben, hiess es am 18. November im «St.Galler Tagblatt».

Den wenigsten St.Gallerinnen und St.Gallern dürfte bewusst sein, wie unendlich diese Diskussion tatsächlich ist: Debatten über Marktplatz und Markthalle werden in der Stadt seit gut 160 Jahren geführt. Dies zwar mit Unterbrüchen, das Thema taucht aber mit schöner Regelmässigkeit auf. Um 1860 war es eingebettet in den grössten städtebaulichen Krach, der in St.Gallen im 19. Jahrhundert ausgetragen wurde, den sogenannten «Rathauskrieg».

Dabei ging es um den Ersatz des alten Rathauses, das 1563/1564 an der unteren Marktgasse am heutigen Standort von Vadian-Denkmal und Bank Acrevis erbaut worden war. Es fiel 1877 der Spitzhacke zum Opfer und wurde durch Provisorien im St.Gallerhof (heute St.-Leonhard-Strasse 15 und Sitz der Technischen Betriebe der Stadt) sowie ab 1915 in der alten Post auf dem Kornhausplatz abgelöst. Visionen von «grossen Rathauswürfen» auf dem Marktplatz gab es etliche. Definitiv gelöst wurde die Rathausfrage erst 1977 mit dem Bezug des Rathausturms beim Hauptbahnhof. An der ursprünglich mit der Rathausfrage verknüpften Markthalle übt die Stadt bis heute.

Ein Platz, der zufällig entstanden ist

Ein Grund, dass der Marktplatz ein politischer Dauerbrenner war und ist, dürfte sein, dass er kein Platz aus einem Guss ist – wie etwa der Gallusplatz. Er ist fast zufällig entstanden. 1418 legte ein Grossbrand St.Gallen samt Kloster in Schutt und Asche. Beim Wiederaufbau wurden die Stadtmauern neu um die «untere Stadt», die heutige nördliche Altstadt zwischen Schwert- und Augustinergasse, gezogen. Die Freifläche vom Bohl über den Marktplatz bis zum Blumenmarkt lag erstmals innerhalb der Stadt.

Nach draussen gelangte man im Osten durchs Brühltor (abgebrochen 1836) und im Westen durchs Schibenertor (abgebrochen 1837). Als Verbindung zwischen unterer und oberer Stadt diente zuunterst an der Marktgasse das Ira- oder Irertor (abgebrochen 1865). Hinter dem Tor stand das alte Rathaus. Die Fläche vor dem Ira- oder Irertor, also der heutige Marktplatz, wurde freigehalten. Dort gab es nur einzelne Bauten wie die Rindermetzg (bis 1865) und das Kornhaus (bis 1864).

Der Stadtplan von 1596 zeigt die Situation auf dem St.Galler Marktplatz bis in die 1860er-Jahre. F: Rathaus mit dem Ira- oder Irertor, G: Kornhaus, H: Rindermetzg, N: Schibenertor. Illustration: Stadtarchive St.Gallen

Städtebauliche Träumereien

Ab 1830 sprengte St.Gallen schrittweise das Korsett der mittelalterlichen Stadtbefestigungen. Sie wuchs nach Osten und Westen auf die ehemaligen Leinwandbleichen hinaus. 1856 erreichte die Eisenbahn die Stadt. Dass diese Umwälzungen städtebauliche Diskussionen auslösten, ist klar. Die heftigste wurde über das Rathaus an der unteren Marktgasse geführt.

Eine der vielen Visionen für ein neues und ziemlich monumentales Rathaus für die Stadt St.Gallen. Diese hier anstelle des heutigen Amtshauses an der Neugasse stammt vom Ende des 19. Jahrhunderts. Illustration: Sammlung Théo Buff

Darin eingebettet waren Debatten über den Marktplatz, eine Markthalle sowie eine schnurgerade (Post-)Strasse vom Bahnhof via Marktplatz und Brühltor zur Rorschacher Strasse.

Théo Buff liefert in seinem inzwischen bereits in dritter Auflage im Buchhandel und am Infodesk des Rathauses erhältlichen Band «St.Gallen – Eine Stadt wie sie nie gebaut wurde» eine kompakte Zusammenfassung des «Rathauskrieges». Er präsentiert auch zwei Pläne für eine Neugestaltung des Marktplatzes mit Markthalle. Die beiden Trouvaillen stammen aus dem Archiv des städtischen Hochbauamtes und datieren von 1865 und 1872.

Der Plan für den Marktplatz von 1872 mit einem neuen Rathaus (rechts im Bild) und der Markthalle auf dem Platz selber. Links der heute noch existierende Neugasse-Durchbruch von 1877 und der nie realisierte Löchlibad-Durchbruch für die Verlängerung der Poststrasse über den Marktplatz zum Brühltor. Illustration: Sammlung Théo Buff

Der Plan von 1865 zeigt die Idee von Bernhard Simon mit altem Rathaus sowie einer Markthalle aus Stahl und Glas mit Platz für 70 Stände. Jener von 1872 präsentiert unten an der Marktgasse ein neues Rathaus und auf dem oberen Marktplatz eine Markthalle, die an einen antiken Tempel erinnert. In der Folge gab es einen langen Streit, ob das neue Rathaus an der Marktgasse oder auf dem Brühl (dort, wo heute die Tonhalle steht) entstehen soll. Gebaut wurde beides nicht. Nebenbei fielen auch die Ideen für eine Markthalle dem Hickhack zum Opfer.

Eine Markthalle ausserhalb der Altstadt?

Versuche, eine Markthalle ausserhalb der Altstadt zu platzieren, waren ebenfalls erfolglos. 1874 scheiterte ein Anlauf in Zusammenhang mit dem Bau der Vadian- und Davidstrasse. 1911 kam man zum Schluss, dass die Markthalle auf der Webersbleiche, auf der heute der Manor steht, gebaut werden müsste. 1923 gab es Visionen für eine Gemüse-Markthalle an diesem Ort.

Die Marktgasse mit dem Vadian-Denkmal 1905. Hier stand bis 1877 das alte Rathaus der Stadt St.Gallen und rechts davon bis 1865 das Ira- oder Irertor. Bild: Sammlung Reto Voneschen

Die Diskussionen über den Markthallen-Standort Webersbleiche setzten sich bis in die 1930er-Jahre fort. In Zusammenhang mit dem Bau der neuen «Union» wurde schliesslich Anfang der 1950er-Jahre der Marktplatz neu gestaltet – mit der Rondelle, den grünen Markthäuschen und einer Treppe zwischen Marktplatz und Blumenmarkt. Seit Mitte der 1990er-Jahre wird nun über den Umbau dieser Situation diskutiert. Dabei ist nur eines sicher: Fortsetzung folgt!

