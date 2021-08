Drei Kaderleute verlassen ihre Posten bei der Stadt St.Gallen

Braindrain «Das ist verheerend»: Warum gleich drei Kaderleute ihre Posten bei der Stadt St.Gallen verlassen Politiker befürchten, dass viel Wissen verloren geht, denn: Drei Kaderleute der Stadt St.Gallen geben ihre leitenden Stellen bis Ende Jahr ab. Das Departement Inneres und Finanzen, das Stadtpräsidentin Maria Pappa leitet, muss nun wichtige Stellen neu besetzen. Dass die drei fast gleichzeitig gehen, sei Zufall, sagt Pappa. Julia Nehmiz 31.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wolken an Himmel und Fassade des St.Galler Rathauses: Gleich drei Kaderleute verlassen das Departement Inneres und Finanzen. Bild: Benjamin Manser

«Was für ein Braindrain – ein Verlust von Top-Kompetenzen in der Stadt St.Gallen. Schade. Sehr schade!» So kommentiert HSG-Professor Kuno Schedler eine Meldung aus dem Intranet der Stadt. Die Mitarbeitenden der Stadt wurden am 26. August über einen grossen Wechsel in der Direktion Inneres und Finanzen informiert:

Jennifer Abderhalden , Stabschefin Inneres und Finanzen , verlässt die Stadtverwaltung nach rund fünf Jahren per 30. September 2021.

, , verlässt die Stadtverwaltung nach rund fünf Jahren per 30. September 2021. Ernst Wälter , Leiter Personaldienste , verlässt die Stadtverwaltung nach rund acht Jahren per 30. November 2021.

, , verlässt die Stadtverwaltung nach rund acht Jahren per 30. November 2021. Michael Urech, Leiter Finanzen, hat sich entschlossen, die Führung der Dienststelle per Ende Jahr abzugeben. Er wird künftig innerhalb der Dienststelle andere Aufgaben übernehmen.

«Dies ist sehr bedauerlich», sagt Karl Schimke. Der FDP-Stadtparlamentarier tat sein Erstaunen über die Vorgänge auf Social Media kund. «Als ich gesehen habe, dass drei Top-Kaderleute gleichzeitig gehen, ist mir fast die Luft weggeblieben», sagt Schimke. «Das ist verheerend, ich habe Sorge, dass sehr viel Wissen und Erfahrung verloren gehen, die nicht einfach zu kompensieren sind.» Was auch immer die Gründe für die Abgänge seien, diese Wechsel seien für die Stadt nicht gut.

Denn die Stadträtinnen und Stadträte seien angewiesen auf das Know-how ihrer Mitarbeitenden. Gerade auch Stadtpräsidentin Maria Pappa, die dem Departement Inneres und Finanzen relativ neu vorstehe.

Auch Andreas Dudli, Vize-Fraktionschef der FDP, äussert Bedauern über die Abgänge. Jennifer Abderhalden, Ernst Wälter und Michael Urech seien drei äusserst loyale und integre Persönlichkeiten, sagt Dudli, der die drei auch durch die Arbeit in der GPK kennen gelernt hat. «Es ist schade, dass sie gehen.» Das riesige Wissen, über das die drei verfügen, werde mit ihrem Abgang ein Vakuum in der Verwaltung hinterlassen.

Von der Verwaltung in den Consulting-Bereich

Aber warum gehen die drei? Und dann noch fast zeitgleich?

Ernst Wälter, Leiter Personaldienste Stadt St.Gallen. Bild: PD

Ernst Wälter, Leiter Personaldienste, mag dazu gar nicht viel sagen, man solle lieber Stadtpräsidentin Maria Pappa fragen. Er habe schon länger darüber nachgedacht, zu wechseln. Jetzt sei einfach der richtige Zeitpunkt gekommen. Er werde künftig im Consulting als HR-Berater tätig sein, ja, in St.Gallen.

Jennifer Abderhalden, Stabschefin Inneres und Finanzen. Bild: PD

Auch Jennifer Abderhalden wechselt in den Consulting-Bereich, allerdings nach Zürich. Sie sei 43 Jahre alt und suche eine neue Herausforderung. Das sei ihr Lebensplan, sagt sie. Die Arbeit als Stabschefin sei vielfältig, abwechslungsreich und anspruchsvoll, sagt sie. Auch der Chefwechsel sei spannend gewesen, zwei total verschiedene Persönlichkeiten erleben zu dürfen.

«Doch ich habe mir von Anfang an einen Zeithorizont als Stabschefin von vier bis sechs Jahren gesetzt.»

Dieser Zeithorizont sei nach fünfeinhalb Jahren nun erreicht. Auf die Frage, ob es Zufall sei, dass drei Kaderleute fast zeitgleich ihre Leitungsposten aufgeben, sagt sie, das solle man Maria Pappa fragen. Und fügt an: «Maria Pappa und ich verstehen uns sehr gut.»

Gewisse Wechsel seien normal

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Tobias Garcia

Das bestätigt die Stadtpräsidentin. «Wir haben es alle gut miteinander», sagt Maria Pappa. Es sei Zufall, dass die beiden fast zeitgleich vor den Sommerferien gekündigt hätten. Abderhalden und Wälter hätten sich beide schon länger Gedanken gemacht, wie und ob es für sie weitergehen könnte.

Jennifer Abderhalden kandidierte 2019 für die FDP Ausserrhoden um einen Nationalratssitz. «Dass sie jetzt kündigte, hat mich nicht überrascht», sagt Pappa. Abderhalden habe schon länger eine neue Herausforderung gesucht. Und auch Ernst Wälter habe sich die Frage nach Veränderung gestellt: Ob er bis zur Pensionierung bleiben oder jetzt mit 58 noch einmal etwas Neues anfangen solle? Als er das Angebot gesehen habe, sei für ihn klar gewesen: Das wäre die Chance, sagt Pappa.

Michael Urech, Leiter Finanzen. Bild: PD

Und nein, es sei kein Braindrain, sagt die Stadtpräsidentin. «Zwei Personen gehen, Michael Urech bleibt.» Der 57-Jährige leitet seit zehn Jahren die Dienststelle Finanzen. Durch die vielen Projekte – unter anderem auch das ERP-Projekt, die Einführung einer komplett neuen Software –, habe er eine strenge Zeit gehabt. Urech habe ihr gesagt, er wolle nach Möglichkeit mehr projektbezogen arbeiten und nicht auch noch die Verantwortung als Leiter Finanzen schultern. «Ich finde gut, dass er bleibt, und sein Know-how weiter der Stadt zu Verfügung stellen wird.»

Auf die drei fast zeitgleichen Wechsel angesprochen, antwortet Maria Pappa, dass sie Ähnliches zuvor schon in der Direktion Planung und Bau erlebt habe. Damals habe es mehrere Frühpensionierungen gegeben. «Das ist normal, gewisse Wechsel gibt es immer wieder.» Und: Neue Personen könnten auch für die Stadt eine Chance bedeuten, da sie neue Impulse mitbrächten.

Die Stellen für Stabsleitung und Leitung Personaldienste waren ausgeschrieben. Es hätten sich in nur drei Wochen so viele gute Kandidatinnen und Kandidaten beworben, dass man die Ausschreibungen schon wieder zurückgezogen habe, sagt Maria Pappa. In den nächsten Wochen wird sie erste Gespräche führen.