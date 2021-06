STADTVERSCHÖNERUNG «Eile mit Weile»-Spiel am Blumenmarkt in St.Gallen eröffnet Der Verein Spielpunkte St.Gallen hat am Montag seine dritte Spielstation eröffnet. Es ist ein «Eile mit Weile»-Spiel. Rosa Schmitz 21.06.2021, 15.53 Uhr

Die Projektbeteiligten waren am Montag zur Einweihung und einer ersten Spielrunde eingeladen. Bilder: Andrea Stalder



Am Blumenmarkt in der Stadt St.Gallen eröffnete am Montag eine neue Attraktion für Klein und Gross: Ein «Eile mit Weile»-Spiel. Das Spielbrett ist aufs Asphalt gepinselt. Die Spielfiguren in einer Box, bunt bemalt vom lokalen Streetart-Künstler Drüegg. Verantwortlich dafür ist der Verein Spielpunkte. Vereinspräsidentin Katy Rohner sagt: