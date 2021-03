Marcel Baur, grünliberaler Stadtparlamentarier, wünscht sich einen neuen Platz an der Kreuzung Heimat- und Kolumbanstrasse. Und er weiss auch schon, wie dieser heissen könnte: Er schlägt einen «Gersterplatz» in Erinnerung an Märchenkönigin Trudi Gerster vor, die 2013 im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Der Name sei ihm spontan in den Sinn gekommen, sagt Baur, der als Kind Langspielplatten von Gerster besass und sich an die prägende Stimme erinnert.

Wie Baur sind Generationen von Kindern mit den Geschichten von Trudi Gerster aufgewachsen. Sie haben gebannt ihrer Ostschweizer Mundart gelauscht. Trudi Gerster, die 1919 in St.Gallen geboren und aufgewachsen ist, verstand es, allen Figuren Leben einzuhauchen: ob Katze, Frosch oder Säuli, ob hinterlistige Hexe, Räuberhauptmann oder Prinzessin. Als Märchenerzählerin blieb sie bis ins hohe Alter aktiv – getreu ihrem Motto: «Lieber auftreten als abtreten.»

Stadtparlamentarier Baur kommt mit seinem Namensvorschlag dem Anliegen von fünf Stadtparlamentarierinnen entgegen, die kürzlich in einem Postulat forderten, mehr Strassen, Plätze und Gassen in der Stadt nach Frauen zu benennen. Sie machten damit auf ein Ungleichgewicht aufmerksam: So sind in der Stadt 184 Strassen nach Männern benannt und nur 20 nach Frauen.

Dabei ist Marcel Baur nicht der erste, der Trudi Gerster mit einem Platz in ihrer Geburtsstadt ehren will. Ähnliche Bemühungen gab es schon. Nur wenige Wochen nach Trudi Gersters Tod regte Maria Huber, ehemalige CVP-Stadtparlamentarierin, 2013 einen Ehrenplatz für die Märchenkönigin an. Sie dachte dabei an den Platz zwischen den Neumarktbauten. Dieser heisst zwar unterdessen offiziell Vadian­platz. Dennoch nahm der Stadtrat das Anliegen damals wohlwollend auf und garantierte, den Namen der Märlikönigin im «Namen-Pool» für Strassennamen aufzunehmen. Zwei Jahre später scheiterte Zsolt Ferenc Takacs, damals SVP-Stadtparlamentarier, mit einem Anlauf, der Märchenkönigin eine Strasse zu widmen.

In der Zwischenzeit war die Stadt aktiv geworden. 2014 wurde Trudi Gerster ein Denkmal in Form von Märchenstationen gesetzt: Auf sieben Spielplätzen und Parks wurden Steinskulpturen aufgestellt und mit einem QR-Code versehen. Wird dieser mit dem Smartphone gescannt, können Hörspiele heruntergeladen werden.

Ein Gersterplatz oder eine Gersterstrasse fehlt dagegen bis heute. Doch im «Namen-Pool» ist Trudi Gerster noch immer vorhanden, wie Benjamin Hartmann, Vorsitzender der städtischen Arbeitsgruppe Strassenbenennung, auf Anfrage sagt. Es handle sich dabei nicht um eine Liste, die der Reihe nach abgearbeitet werde. Von daher sei nicht absehbar, wann Trudi Gerster eine eigene Strasse oder einen eigenen Platz in der Stadt erhalten werde. (cw)