Stadtrat will den Gossauerinnen und Gossauern keine Einkaufsgutscheine schenken Die Verwaltung und die Schule dürfen nur noch in lokalen Läden einkaufen. Damit soll dem Gossauer Gewerbe in der Coronakrise geholfen werden. Hilfspakete sollen aber weiterhin nur Bund und Kanton schnüren. Johannes Wey 18.05.2020, 09.34 Uhr

Von Einkaufsgutscheinen für die Fachgeschäfte würde beispielsweise die Gastronomie nicht profitieren. Ralph Ribi

Was kann man gegen die Folgen der Coronakrise für die Stadt Gossau tun? Diese Frage treibt die Stadtparlamentarierinnen und -parlamentarier um. Drei Vorstösse zum Thema sind in den vergangenen Wochen eingereicht worden. Auch andere Gesuche seien bei der Stadt eingegangen, heisst es in einer Mitteilung.

Nun zeigt der Stadtrat auf, was er für das lokale Gewerbe zu tun bereit ist: Bau- und Sanierungsarbeiten werden wenn möglich vorgezogen, damit das Gewerbe Aufträge erhält. Und Verwaltung und Schule dürfen Kleineinkäufe in diesem Jahr «ausschliesslich in Gossauer Fachgeschäften tätigen».

Gutscheinaktion wäre ungerecht

Die Gossauer Fachgeschäfte mit ihren rund 60 Mitgliedern hatten vorgeschlagen, jedem Haushalt einen Einkaufsgutschein in der Höhe von 30 Franken zu schenken, um die lokal Wirtschaft anzukurbeln. Die SP Gossau hatte die Idee in einem Vorstoss aufgegriffen. Der Stadtrat ist dagegen:

«Diese Aktion hätte die rund 60 Mitglieder der Fachgeschäfte-Vereinigung bevorzugt.»

Ein grosser Teil des Gewerbes und der Gastronomie wären von der Aktion ausgeschlossen gewesen.

2009 machte die Stadt St.Gallen mit einem Gutschein von 50 Franken für jede Einwohnerin und jeden Einwohner schweizweit Schlagzeilen. PD

Itta Loher, Stadtparlamentarierin SP. PD

Deshalb verzichte der Stadtrat darauf, dem Parlament ein entsprechendes Regelwerk zu unterbreiten. Ein solches wäre nötig gewesen, weil die geschätzten 300'000 Franken die Finanzkompetenz des Stadtrats überschritten hätte. Itta Loher, die Urheberin des Vorstosses, hatte zudem verlangt, im Juni eine ausserplanmässige Parlamentssitzung anzusetzen, um das Geschäft zu behandeln.

Hilfspakete kommen von Bund und Kanton

Wenn es um die finanzielle Unterstützung für die Wirtschaft geht, verweist der Stadtrat hingegen auf Bund und Kanton: Dort würden umfangreiche Massnahmenpakete bereitgestellt. Für vergleichbare Massnahmen auf städtischer Ebene fehle die rechtliche Grundlage und der Stadtrat verzichte darauf, diese auszuarbeiten und vors Parlament zu bringen.