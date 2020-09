Nach Diskussion um Ladenöffnungszeiten bekräftigt St.Galler Stadtrat seinen Entscheid Linke haben sich per Motion gegen längere Ladenöffnungszeiten gewehrt. Nun liegt die Antwort der Stadt vor. Marlen Hämmerli 08.09.2020, 05.00 Uhr

Einkaufen ist gemäss einer Umfrage ein touristisches Bedürfnis. Bilder: Benjamin Manser (13. Juni 2020)

Inzwischen dürfte sich die eine oder andere Passantin, der eine oder andere Passant daran gewöhnt haben: Unter der Woche haben die Läden in der St.Galler Innenstadt bis 20 Uhr, am Samstag bis 18 Uhr offen, also eine Stunde länger als bisher. Am Sonntag dürfen die Geschäfte neu von 10 bis 17 Uhr öffnen, jedoch nur mit Bewilligung. Der Entscheid, die Ladenöffnungszeiten in einem klar umrissenen Perimeter zu verlängern, liegt in der Kompetenz des Stadtrats.