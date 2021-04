Stadtrat Mathias Gabathuler «Möchte die Zusammenarbeit mit der Lehrergewerkschaft verbessern»: Der neue Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit zieht Bilanz nach 100 Tagen Der Start sei im leicht gemacht worden: Der St.Galler Stadtrat Mathias Gabathuler über seine Ziele und die Schwierigkeiten der Jungen in der Pandemie – und was die Jugendarbeit am Beispiel «Talhof» dagegen tun kann. Daniel Wirth 12.04.2021, 17.00 Uhr

Der St.Galler Stadtrat Mathias Gabathuler ist seit 100 Tagen im Amt. Bild: Benjamin Manser

Ein Kaltstart sieht anders aus: Als der Freisinnige-Stadtrat Mathias Gabathuler am 1. Januar dieses Jahres sein Amt als Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit antrat, war das für den 53-jährigen ehemaligen Lehrer und Rektor der Kantonsschule am Brühl in St.Gallen zwar eine neue Aufgabe, aber eine in der gleichen Branche: der Bildung.

An seiner 100-Tage-Medienkonferenz am Montag in der Jugendbeiz Talhof sagte Gabathuler, der Start ins Amt sei ihm von seinen Mitarbeitenden leicht gemacht worden. Er habe seit Anfang Jahr schon viele Schulen, Tagesbetreuungsstätten und Sportanlagen besucht. Er habe sich zum Ziel gesetzt, bis Ende Jahr sämtlichen Einrichtungen mit ihren 1500 Mitarbeitenden einen Besuch abgestattet zu haben. Gabathuler sagt:

«Meiner Ansicht nach ist erfolgreiches Arbeiten eine Frage der Beziehung.»

Verbessern wolle er insbesondere die Beziehung zur Lehrergewerkschaft, damit meint er die Sektion St.Gallen des Verbands Lehrpersonen (VLSG) zum einen und den Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerband (KLV) zum anderen. Die Beziehung zwischen der Lehrergewerkschaft und der Direktion Bildung und Freizeit und zur Dienststelle Schule und Musik war in den vergangenen Jahren stark belastet; zuletzt ging es um die fristlose Kündigung von Lehrern, die vom Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen als ungerechtfertigt beurteilt wurden. «Ich bin guter Dinge, dass die Zusammenarbeit verbessert werden kann», sagt Gabathuler. Soeben sei eine Absichtserklärung unterzeichnet worden. Diese Absichtserklärung ist das Resultat von Workshops, die Gabathulers Vorgänger Markus Buschor in die Wege geleitet hatte; Stadtrat Buschor wechselte Anfang Jahr von der Direktion Bildung und Freizeit in die Direktion Planung und Bau.

Gabathu­ler sieht in der Lehrergewerkschaft eine «starke Standesorganisation im Sinne eines Sparringpartners», wie er sagte. Dabei müsse man nicht immer gleicher Meinung sein. Er erachte diese Zusammenarbeit als wichtig.

Die Gewerkschaft als Sparringpartner

Die Arbeit mit Jugendlichen kennt Gabathuler von seiner beruflichen Herkunft. Er wisse, welchen Stellenwert diese für die gesamte Gesellschaft einnehme. Aus diesem Grund wählte er auch die Jugendbeiz Talhof, eine Einrichtung der Stadt, als Ort für seine 100-Tage-Medienkonferenz, wie er sagte. Durch die Osterkrawalle in der Stadt St.Gallen habe der Standort eine aktuelle und besondere Bedeutung erhalten. Denn in einer Krise sei es umso wichtiger, die Stärken der Jugendlichen herauszustreichen und zu fördern (siehe Zweittext unten). Er habe Verständnis für die Jugendlichen. In der Pandemie fehlten ihnen Konzerte, Fussballmatches und Partys, um Luft und Dampf abzulassen – darum gebe es Druck auf das Ventil der Jugendlichen.

Schwerpunkte: Digitalisierung und Infrastruktur

Einen Schwerpunkt setzen will Gaba­thuler bei der Digitalisierung. Er verstehe das als Bildungsauftrag. Die Schülerinnen und Schüler müssten sich kompetent und souverän im Hinblick auf spätere Berufstätigkeiten in der digitalen Welt bewegen können, sagte er.

Auch bei der Infrastruktur gebe es aufgrund steigender Schülerzahlen Handlungsbedarf. Das Stadtparlament sagte unlängst Ja zu einer Strategie «Schul- und Betreuungsraum». Wie die Lehrergewerkschaft sieht der neue Schuldirektor auch das Stadtparlament als Sparringpartner und erwähnte dabei die umstrittene Erhöhung der Tarife für den Musikunterricht.

Mathias Gabathuler sagte, seine Direktion umfasse weit mehr als die Schule. Mit Blick auf die Sportanlagen erwähnte er das Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak). Dieses werde voraussichtlich im Mai präsentiert.

Ein weiteres Grossprojekt sei die geplante Publikumsbibliothek von Stadt und Kanton St.Gallen, die 2028 in der «Union» eröffnet werden soll. Allein: Die Zusammenarbeit mit dem Kanton möchte Gabathuler intensivieren.

Solidaritätsaktion für eine friedliche Stadt St. Gallen

Stadtrat Mathias Gabathuler widmete der Jugendarbeit, die seiner Direktion Bildung und Freizeit angehört, am Montag viel Raum Normalerweise wird die Jugendbeiz Talhof an der Torstrasse im Stadtzentrum von rund 15'000 Teenagern und jungen Erwachsenen im Jahr besucht, wie Leiterin Claudia Hasler am Montag ausführte. Normal ist gegenwärtig aber kaum etwas.

Hasler sagte, seit Mitte Dezember fänden im Talhof weder Partys noch Konzerte statt. Das nage an der Befindlichkeit der jungen Menschen in der Stadt. Gleichwohl distanzierten sich die meisten von ihnen von den Ausschreitungen, die eine Woche vor den Feiertagen und an Ostern selbst landesweit und sogar ausserhalb der Schweiz für Schlagzeilen in den Medien sorgten; an Karfreitag lieferten sich gegen 1000 junge Menschen Scharmützel mit der Stadtpolizei. Diese sprach dann am Ostersonntag rund 650 Wegweisungen aus, um erneute Krawalle in der Innenstadt zu verhindern. Sowohl die Stadt als auch die Polizei liessen nach den Osterkrawallen verlauten, das Gros der Jungen habe sich friedlich verhalten.

Das unterstreicht eine Solidaritätsaktion der Offenen Jugendarbeit der Stadt St.Gallen. Es wurde ein buntes Logo gestaltet für einen kleinen Flyer und für und 1200 Buttons, wie Hasler sagte. «Solidaritätsaktion für eine friedliche Stadt», steht darauf geschrieben. Eine kunterbunte Hand formt das Victory-Zeichen. «Wir stehen zusammen für ein friedliches, respektvolles, tolerantes und freudiges St.Gallen», heisst es auf dem Flugblatt im A6-Format. Und: #takeanstandsg

Der Talhof ist eine Einrichtung, die es seit 14 Jahren gibt, wie Hasler ausführte. Die Jugendbeiz sei aus der Offenen Jugendarbeit heraus entstanden. Diese habe normalerweise von Frühling bis Herbst Saison. Doch, wie eingangs erwähnt, ist im Moment wenig normal. Die Offene Jugendarbeit der Stadt St. Gallen kennt in der Coronakrise keine Pause.

So geht im Talhof die Post ab, wenn nicht Corona ist. Bild: Urs Jaudas

«Wir haben festgestellt, dass die Jungen sich in der Pandemie auch bei Wind und garstigem Wetter draussen aufhalten», sagt Hasler. Aus diesem Grund habe man die Offene Jugendarbeit in diesem Corona-Winter nicht eingestellt. Wie die Restaurants hat auch die Jugendbeiz Talhof derzeit zu. Claudia Hasler sagt, die fehlenden Ausgehangebote seien hart für die Jugendlichen. Es können keine Beziehungsarbeit geleistet werden. Hinzu komme eine schwierige Planung der Zukunft, weil in der Pandemie und der damit verbundenen Krise alles sehr kurzfristig sei für sie.

Im Talhof gilt das Motto «Selbstbestimmung»

Die Jugendbeiz Talhof wird auf Partizipation mit den Jungen gesetzt. Und zwar auf der höchsten Stufe «Selbstbestimmung». Leiterin Claudia Hasler arbeitet mit einer Betriebsgruppe zusammen, die aus Jugendlichen im Alter ab 16 besteht. Die Gruppe trifft sich alle drei Wochen zu einer Sitzung. Wie der Talhof eingerichtet ist, bestimmen die Jungen nach Regeln, die ihnen die Leitung und die Feuerschutzpolizei vorgibt. Welche DJane oder welcher DJ Musik auflegt, bestimmen ebenfalls die Jugendlichen. Sie bestimmen auch, wer auf der Talhofbühne ein Konzert gibt. Hasler sagte, wenn Besucherinnen und Besucher aus anderen Städten sich bei ihr erkundigten, ob das funktioniere, bejahe sie das gerne und bestimmt.