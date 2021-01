Stadtpolitik Wie das Gossauer Stadtparlament vor 20 Jahren ins Leben gerufen wurde und wie es die Politik seither verändert hat Seit 20 Jahren hat Gossau ein Stadtparlament. Es ist ein Gremium, das das politische Leben in der Stadt geprägt hat. Doch es gibt auch jene, die sagen, dass das Parlament seine Rolle auch heute noch nicht gefunden habe. Politiker von damals und heute blicken zurück. Michel Burtscher 16.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die ersten Parlamentarierinnen und Parlamentarier der Stadt Gossau werden vereidigt. Bild: Urs Bosshard (9. Januar 2001)

Es sei ein geschichtsträchtiger Moment, sagt Alex Brühwiler an diesem Abend im Fürstenlandsaal. Es ist sein erster Auftritt als Stadtpräsident, neun Tage zuvor hat er sein Amt angetreten. Das ist aber nicht der Grund, wieso dieser Moment am 9. Januar 2001 – also vor ziemlich genau 20 Jahren – geschichtsträchtig ist. Denn Brühwiler ist in den Fürstenlandsaal gekommen, um eine Rede zu halten an der ersten Sitzung des neuen Gossauer Stadtparlaments.

Umrahmt wird der feierliche Anlass von Hackbrettspiel. Brühwiler sagt in seiner Rede, er freue sich über einen «so frischen und schmissigen, lebhaften und musikalischen Auftakt» auf dem Weg zu neuen politischen Strukturen. «Es bleibt zu hoffen, dass auch in Zukunft in diesem Saal – zumindest während Parlamentssitzungen – trotz unterschiedlicher politischer Auffassungen immer wieder qualitativ hochstehende Töne zu vernehmen sind», so der damalige Stadtpräsident.

Ein Entscheid, der das politische Leben in Gossau verändert

Zwei Jahre zuvor, im Dezember 1998, hatten die Gossauerinnen und Gossauer an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung der Einführung des Stadtparlaments zugestimmt. Gossau wurde damit von einer Versammlungs- zu einer Repräsentativdemokratie und zur vierten Parlamentsgemeinde im Kanton. «Endlich» habe es geklappt, kommentierte das «Tagblatt» am Tag danach. Der Entscheid werde das politische Leben nachhaltig verändern.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Gossau über ein Parlament diskutiert wird. Bereits 1976 und 1984 können die Stimmberechtigten darüber abstimmen, lehnen die Einführung jedoch ab. 1993 nehmen die Gossauerinnen und Gossauer dann zwar eine Initiative der Gruppierung mit dem Namen «Pro Gemeindeparlament» an, sagen nachher jedoch an der Urne Nein zur entsprechenden Änderung der Gemeindeordnung. Wenige Jahre später klappt es im vierten Anlauf dann doch noch.

Kampf gegen eine übermächtige CVP

Ruedi Blumer, SP-Präsident. Bild: Benjamin Manser

Einer, der sich immer für ein Parlament starkgemacht hat, ist Ruedi Blumer. Er ist es auch, der an der Bürgerversammlung 1998 beantragt, direkt an der Versammlung über die Einführung des Parlaments abzustimmen statt an der Urne – wer weiss, wie es sonst herausgekommen wäre. Damals Vizepräsident des Landesrings der Unabhängigen (LDU), amtet er heute als Präsident der SP Gossau-Arnegg. Blumer sagt:

«Es ging uns darum, die Politik in Gossau breiter abzustützen.»

Die CVP sei damals «übermächtig» gewesen, hatte klare Mehrheiten im Gemeinde- und Schulrat. «Sie konnte machen, was sie wollte.» Das ändert sich mit der Einführung des Parlaments.

Alles anzeigen

Die ersten Wahlen finden im Herbst 2000 statt. Die CVP holt elf Sitze, die Flig und die FDP je sechs, die SVP vier, die LDU zwei und die SP einen. Gewählt wird dabei auch Paul Egger. Der ehemalige Direktor der Bank in Gossau ist zwar ein Parteiloser, kandidiert jedoch auf der Liste der CVP und politisiert im Parlament in deren Fraktion. Er kann sich noch gut an die erste Sitzung des Parlaments im Januar 2001 erinnern, denn an diesem Abend wird er zum ersten Gossauer Parlamentspräsidenten gewählt.

Man liess sich vom St.Galler Stadtparlament inspirieren

Paul Egger, der erste Parlamentspräsident, an der ersten Sitzung mit einem Lebensbaum. Bild: Urs Bosshard (11. Januar 2001)

Egger verteilt an der Parlamentssitzung Smaragd-Lebensbäume an den Stadtrat und seine Ratskollegen. Auf dass der Baum wachse und das Parlament gedeihe. «Tritt frisch auf, tu's Maul auf, hör bald auf», sagt Egger in seiner Antrittsrede und zitiert damit Luther. Rückblickend sagt er heute:

«Es war alles ganz neu für uns.»

Doch wie wissen die Neo-Parlamentarier überhaupt, wie ein Parlament funktioniert? Egger sagt, der Gemeinderat und Stadtschreiber Toni Inauen hätten gute Vorarbeit geleistet.

Das Geschäftsreglement habe bereits vorgelegen, inspiriert von den Parlamentsgemeinden Wil und St.Gallen. «Die Reglemente waren da, sie mussten nun einfach umgesetzt werden», sagt Egger. Eine wichtige Rolle spielt laut ihm auch Manfred Linke, der St.Galler Stadtschreiber, der bis heute im Amt ist. Er gibt den neuen Parlamentsmitgliedern sowie dem Stadtrat vorgängig einen Kurs und erzählt, wie die Legislative in St.Gallen funktioniert.

So hat das Parlament die Arbeit im Stadtrat verändert

Den Wechsel von der Bürgerversammlung zum Parlament erlebt auch Helen Rutz hautnah mit. Die Flig-Politikerin sitzt ab 1997 im Gossauer Gemeinderat, zwischen 2001 und 2003 ist sie dann Stadträtin. «Das Parlament hat die Arbeit der Exekutive stark verändert», sagt sie. Sie hat sogar das Gefühl, dass der Stadtrat dadurch näher an der Bevölkerung ist, weil das Parlament diese spiegelt und der Austausch öfter stattfindet. Rutz sagt:

«Es ist ein Unterschied, ob man mehrmals pro Jahr vor das Parlament muss oder einmal pro Jahr vor die Bürgerversammlung.»

Das habe auch die Geschwindigkeit erhöht, mit der Geschäfte diskutiert und umgesetzt werden können. Zudem habe sie als Stadträtin – sie war verantwortlich für das Amt für Soziales – stärker über ihre Vorschläge reflektieren müssen. «Man musste mehr Überzeugungsarbeit leisten, gute Argumente suchen und Mehrheiten im Parlament finden», sagt Helen Rutz. Denn dort habe es mehr Einwände und Kritik gegeben als an der Bürgerversammlung. Ein Vorteil sei auch gewesen, dass man früher sah, wenn ein Geschäft noch nicht reif war. Darum sei sie immer eine Befürworterin des Parlaments gewesen.

Hat das Parlament seine Rolle schon gefunden?

Das Stadtparlament hat die Gossauer Politik verändert, so viel ist klar. Uneins ist man sich indes, ob es sich bewährt hat. Paul Egger, der später auch im Stadtrat sass, sagt:

«Ich habe den Eindruck, dass das Parlament seine Rolle auch heute, 20 Jahre später, noch nicht ganz gefunden hat.»

Er stellt insbesondere fest, dass die Diskussionen an den Sitzungen zu stark parteipolitisch geprägt seien.

Darum wisse man meistens auch schon vorher, wie die Abstimmungen ausgehen. «Dabei sollte die Partei eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen auf kommunaler Ebene, wo es vor allem um Kreditvorlagen oder die Rechnung und das Budget geht», sagt Egger. Er vermisse im Parlament das «ganzheitlich denkende Handeln». Wertvoll sind laut ihm vor allem die Diskussionen in den vorberatenden Kommissionen.

Die erste Sitzung des Gossauer Stadtparlaments im Fürstenlandsaal. Die Besucherreihen waren gut gefüllt. Bild: Urs Bosshard (9. Januar 2001)

Blumer vermisst lebhafte Debatten im Parlament

Für Ruedi Blumer ist das Stadtparlament eine Bereicherung. Doch auch der SP-Präsident findet, dass es noch Entwicklungspotenzial gebe. Ihm fehlen vor allem lebhafte Debatten, in denen die Parlamentsmitglieder argumentieren, überzeugen und so «Lösungen mit Weitblick und Qualität» finden. «Dabei wäre das Parlament doch genau dafür da!»

Meistens seien die Meinungen schon vor der Debatte gemacht, sagt Blumer, weil man die Themen schon per E-Mail ausdiskutiert habe. «Das Ziel vieler Parlamentsmitglieder ist heute leider, die Sitzung möglichst schnell hinter sich zu bringen.»

Der Stil hat sich verändert

Alex Brühwiler, ehemaliger Gossauer Stadtpräsident (parteilos).

Bild: Ralph Ribi

Der ehemalige parteilose Stadtpräsident Alex Brühwiler hat über 17 Jahre mit dem Parlament zusammengearbeitet. In aller Regel habe er es gut gehabt mit dessen Mitgliedern, sagt er. Der Stil sei mit der Zeit jedoch direkter und ruppiger geworden. Gelegentlich sei er auch persönlich attackiert worden. «Es hat ab und zu heftige Sachen gegeben, vielleicht habe ich das manchmal aber auch gebraucht», sagt Brühwiler und lacht. Grundsätzlich findet er das Parlament aber «eine gute Sache». Es ist jedenfalls nichts, das er missen möchte.