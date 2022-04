Stadtpolitik Hügel-Tal-Graben: Wo die Mitglieder des St.Galler Stadtparlaments wohnen und wie sich das auf die lokale Politik auswirkt Die Datenauswertung zeigt, wie sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier über die Stadt verteilen. Einige Quartiere haben «aufgeholt», doch noch immer gibt es Quartiere, die untervertreten sind. Wie wirkt sich das auf die Politik aus? Welchen Einfluss hat das Wohnquartier? Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Wo wohnen die 63 Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier? Stadtschreiber Manfred Linke wollte das vor 22 Jahren wissen. Er klebte Punkte auf einen Stadtplan, welche die Wohnorte der Mitglieder des Stadtparlaments markierten. Als er fertig war, sah er eine Punkte-Sichel: von Rotmonten übers Zentrum nach Riethüsli und St.Georgen. Aber kaum Mitglieder, die ganz im Westen oder Osten der Stadt wohnten.

Wie sieht das heute aus? Nicht alle Mitglieder des Stadtparlaments wollen ihre private Wohnadresse veröffentlicht wissen. Deswegen wurden die orangen Punkte, die auf der Abbildung die 63 Wohnorte markieren, grob und nicht punktgenau gesetzt. Doch die Daten, welche die Stadt zur Verfügung stellte, lassen trotzdem eine Auswertung zu.

Auf den ersten Blick wirken die orangen Punkte auf der Karte gut verteilt über die ganze Stadt. Auf den zweiten Blick erkennt man ein paar Leerstellen: niemand in Winkeln. Niemand in Notkersegg. Nur wenige in St.Fiden, Schoren, Neudorf oder Lachen.

Die Quartiere Lachen, Bruggen und Heiligkreuz haben «aufgeholt»

Stadtschreiber Manfred Linke. Bild: PD

Manfred Linke ist seit 22 Jahren Stadtschreiber, seit dem 1. Februar 2000; zuvor arbeitete er fünf Jahre als Stabschef Soziales. Er kennt den Parlamentsbetrieb und dessen Mitglieder. Linke sagt, dass sich die Wohnorte der Parlamentarierinnen und Parlamentarier heute besser verteilen als noch vor 20 Jahren. Die Quartiere Lachen, Bruggen oder Heiligkreuz hätten aufgeholt.

Aufgeholt haben sie – aber eben nicht ganz. Noch immer finden sich mehr Wohnungen von Parlamentsmitgliedern auf der Nord-Süd-Achse, also Rotmonten, Zentrum, St.Georgen und Riethüsli, als auf der West-Ost-Achse – wenn auch nicht mehr so frappant wie noch vor 20 Jahren. Und es gibt noch einen Unterschied: Die Parlamentsmitglieder von heute wohnen mehr im Talbereich, nicht nur auf den Höhen. Einheimische behaupten ja gerne, in Rotmonten würden die gutverdienenden Bürgerlichen wohnen, in St.Georgen die gutverdienenden Sozialdemokraten – dem ist nicht so. Quer durch die politischen Lager wird im Tal und auf den Hügeln der Besserverdienenden gewohnt. Rund zwei Drittel der Parlamentsmitglieder wohnen im Tal, ein Drittel wohnt auf den Hügeln.

Einheimische behaupten ja gerne, in Rotmonten würden die gutverdienenden Bürgerlichen wohnen, in St.Georgen die gutverdienenden Sozialdemokraten – dem ist nicht so. Bild: Sepp Spiegl / www.imago-images.de

Der Wohnort ist einer von vielen Faktoren

Trotzdem bleibt die Frage: Wird die städtische Politik davon beeinflusst, wo die Mitglieder des Parlaments wohnen? Profitiert also ein Quartier, wenn es viele Vertreterinnen und Vertreter im Parlament hat? Oder kümmern sich nicht eh alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier um Anliegen aus der gesamten Stadt? Und die Quartiervereine haben das Kleinteilige im Blick?

Einen gewissen Einfluss könne der Wohnort haben, sagt Stadtschreiber Manfred Linke. So gab und gibt es immer wieder parlamentarische Vorstösse zu Quartieranliegen. Beispielsweise die geforderte Verlängerung einer Buslinie zum Altersheim Rotmonten oder der Vorstoss zur Schulwegsicherheit St.Georgen. Natürlich schnappen die Parlamentsmitglieder in ihren Quartieren Anliegen auf, die sie vielleicht ins Stadtparlament bringen. Denn die 63 Parlamentarierinnen und Parlamentarier können Einfache Anfragen, Interpellationen, Postulate oder Motionen einreichen. Doch nur eine kleine Teilmenge der parlamentarischen Geschäfte betreffe quartierspezifische Anliegen, sagt Manfred Linke.

Nach zwei Jahren coronabedingter Debatten im Ausweichquartier tagt das St.Galler Stadtparlament St.Gallen seit März wieder im Waaghaus. Bild: Donato Caspari (22. März 2022)

Und dann gibt es noch viel mehr Faktoren. Ob der Steuerfuss rauf oder runter soll, ob mehr Velowege gebaut werden oder mehr für Autofahrende getan werden soll – da spielt das Wohnquartier keine Rolle, sondern die politische Werthaltung. Auch das Alter kann entscheiden, welche Themen man ins Parlament bringt. So hatte ein junger Vater den Vorstoss zu Mehrwegwindeln eingereicht. Eine frühere Parlamentarierin im Pensionsalter brachte vor einigen Jahren den Vorstoss zu Mehrgenerationen-Spielplätzen ein. «Der Wohnort ist kein vordergründiges Kriterium, um bestimmte Themen einzubringen», sagt Linke.

Acht Bevölkerungsvorstösse in 16 Monaten

Zudem ist der Politbetrieb niederschwelliger geworden. Zum einen sind die E-Mail-Adressen des Stadtrats frei verfügbar – und ja, die Stadträtinnen und Stadträte werden von den Einwohnerinnen und Einwohnern angeschrieben, sagt Linke. Dann gibt es den Stadtmelder, in den jede und jeder schreiben kann, was ihn oder sie stört – sei es Littering, eine defekte Strassenlaterne oder ein gefällter Baum. Jede Woche gehen mehrere Meldungen ein.

Doch St.Gallerinnen und St.Galler können auch selber Vorstösse einreichen. Seit dem 1. Januar 2021 ist das neue Partizipationsreglement in Kraft. Für einen Bevölkerungsvorstoss braucht es nur 15 gesammelte Unterschriften. Acht Mal wurde dies bislang gemacht. «Erstaunlicherweise behandeln diese Vorstösse fast ausschliesslich Fragen der Verkehrssignalisation», sagt Linke. Er wertet das nicht, er stellt das nur fest. Und sagt: Wenn das die Leute drückt, dann ist das ja gut, wenn sie es politisch einbringen.

Und letztlich geht es ja genau darum: sich einzubringen. Ob beim Parlamentarier aus dem Quartier, bei der Stadträtin, oder per Bevölkerungsvorstoss. Was das Parlament dann entscheidet, das steht sowieso auf einem anderen Blatt.

