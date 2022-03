Rücktritt: Daniel Kehl hat im Stadtparlament Spuren hinterlassen

Stadtpolitik Vermittler und Brückenbauer über Parteigrenzen hinaus: Sozialdemokrat Daniel Kehl tritt Ende März aus dem St.Galler Stadtparlament zurück Er ist einer, der zuerst einmal zuhört. Das zeichnet ihn aus. Und er hat Haltung. Mit Daniel Kehl verliert die St.Galler Stadtpolitik eine wichtige und einflussreiche Persönlichkeit. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Auf dem neu gestalteten Bahnhofplatz ist Daniel Kehl gern. «Weil sich hier viele unterschiedliche Menschen begegnen», sagt er. Belinda Schmid

Am Dienstag vergangener Woche nahm der 59-jährige Daniel Kehl an seiner letzten Sitzung als Mitglied des St.Galler Stadtparlaments teil. Nach zwei Jahren Pandemie wieder im Waaghaus am Bohl. Nachdem Präsident Jürg Brunner bekannt gab, dass der Sozialdemokrat Ende März zurücktritt, gab es langen Applaus. Dafür erhoben sich die Räte von ihren Stühlen.

Das habe ihn gefreut, sagt Daniel Kehl am Tag danach auf dem St.Galler Bahnhofplatz. Hier hält sich der Berufsschullehrer gerne auf. Hier gibt es Begegnungen. Begegnungen von Leuten unterschiedlicher Herkunft und Gesellschaftsschichten. Kehl interessieren Menschen und ihre Geschichten.

Ein Stadtsanktgaller durch und durch

Seine eigene ist durch und durch eine St. Galler Geschichte. Er wuchs in einer Genossenschaftswohnung der Post am Dreilindenhang auf. Im katholischen Milieu, in dem soziale Gerechtigkeit gelebt wurde. Zur Schule ging er ins Hadwig, in die Flade und in die Kantonsschule Burggraben. Als Achtjähriger besuchte er zum ersten Mal ein Spiel des FC St. Gallen im Stadion Espenmoos. Nach der Kantonsschule folgten Wanderjahre, die ihn nach Frankreich brachten. Kehl studierte danach Deutsch und Geschichte in Zürich, ehe er sich in den 1980er-Jahren am Lehrerseminar in Rorschach zum Primarlehrer ausbilden liess. Beruflich blieb er dann 20 Jahre am See. 20 Jahre. Kehl ist alles andere als flatterhaft. Kontinuität ist ein roter Faden in seinem beruflichen, politischen und familiären Wirken.

Seine erste Stelle als Lehrer hatte Kehl im Pestalozzischulhaus in Rorschach. Das war 1987. Das «Pesta» galt als Problemschulhaus. Kehl erinnert sich gut. «In der Klasse waren ausnahmslos Kinder von fremdsprachigen Eltern». Hier habe er gelernt, was Migration bedeute – und dass es grundfalsch sei, die Kinder von ausländischen Mitbewohnern im Unterricht zu isolieren, lediglich um die Eltern der Schweizer Kinder zu besänftigen. Das Pestalozzischulhaus war dem Erziehungsdepartement des Kantons seinerzeit Anlass für die Einberufung einer erziehungsrätlichen Kommission. Kehl arbeitete mit. Kehl wurde Schulleiter im Pestalozzischulhaus. Und aus dem Problemschulhaus wurde Jahre später ein schweizweit anerkanntes Modellschulhaus. Kehl macht daraus keine Geschichte. Ihn interessieren vielmehr die Geschichten der Menschen, die er vor über 30 Jahren im «Pesta» unterrichtete. Diese Geschichten berühren ihn, wie er sagt. Es seien schöne Erfolgsgeschichten.

Er brachte jungen Menschen die Schweizer Politik näher

2007 wechselte Daniel Kehl, der seit 30 Jahren verheiratet ist und zwei erwachsene Kinder hat, die sich beruflich der Musik verschrieben haben, als Lehrer an die Berufsfachschule Rorschach. Seither unterrichtet er dort Logistikerinnen und Logistiker, Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner, Floristinnen und Floristen in allgemein bildenden Fächern. Kehl bringt ihnen auch die Schweizer Politik näher.

Er selbst bezeichnet sich als spätberufener Politiker. In den 1990er-Jahren trat er der SP der Stadt St. Gallen bei. Bei den Wahlen 2008 kandidierte er zum ersten Mal und schaffte es gleich auf den ersten Ersatzplatz. Im Frühling 2009 rückte Kehl für Peter Dörflinger nach. Wenig später reichte er seinen ersten Vorstoss ein, eine Interpellation mit dem ungefähren Titel «Ist der Stadtrat bereit, die Fanarbeit beim FC St. Gallen zu unterstützen?»

Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet mit Funktionären des Fussballklubs, Mitarbeitenden der Polizei und der Stadtverwaltung und Exponenten der Stadtpolitik. Kehl arbeitete mit. Das Resultat: Der Verein für sozioprofessionelle Fanarbeit wurde gegründet. Kehl ist seit gut zehn Jahren dessen Präsident. Wie beim Problemschulhaus in Rorschach zeichnete er sich auch hier aus durch Ehrlichkeit und Verlässlichkeit, als Brückenbauer zwischen den unterschiedlichsten Interessengruppen.

Seit 50 Jahren an den Spielen des FC St. Gallen 1879

Der FC St.Gallen ist ihm lieb. Seit 50 Jahren besucht er dessen Spiele. 2002 begann er, für das Matchheft Inside zu schreiben. Die Rubrik «Hutter & Mock» brachte es in sechseinhalb Jahren auf 75 Folgen. Mit viel Herzblut beschrieb Kehl die Gefühlslage zweier Fans. «Hutter & Mock» wurden später zu einem Buch. Für das Magazin «Tackling» des FC St.Gallen schrieb Kehl über ehemalige Spieler wie beispielsweise Fredi Scheiwiler. Daniel Kehl schreibt auch für das Kulturmagazin «Saiten». Beruf, Politik, Fanarbeit. Daniel Kehl macht vieles. Und was er macht, macht er mit vollem Einsatz.

Seit 2013 ist Kehl Präsident der Fraktion von SP, Juso und PFG im Stadtparlament. Als deren Sprecher wurde er nie laut, engagiert waren seine Voten dennoch. Der Sozialdemokrat kämpfte in der ersten Reihe bei Abstimmungs- und Wahlkämpfen. Als er das Fraktionspräsidium übernahm, war die SP temporär nicht im Stadtrat vertreten. Heute stellt die Partei mit Maria Pappa die Stadtpräsidentin und mit Peter Jans den Vorsteher der Direktion Technische Betriebe. Im Parlament ist die SP mit Abstand die stärkste Kraft. Kehl ist bescheiden. Er schreibt diese Wahlerfolge nicht allein auf seine Fahne. Kehl sagt:

«Ich bin ein Teamplayer.»

Er wurde auch angefragt, für den Stadtrat zu kandidieren. Das tat er nicht. Er hatte Respekt vor diesem Amt und kam für sich zum Schluss, der SP und den Menschen in der Stadt St.Gallen als Parlamentarier mehr zu bringen.

Ein neuer Spirit in der Stadt St.Gallen

Als Sternstunde seiner Zeit im Parlament bezeichnet Kehl die Vereinbarungen zwischen allen Parteien vor den Budgetberatungen. «Das waren Kompromisse, bei denen alle Parteien Zugeständnisse machten und keine das Gesicht verlor», sagt Kehl. Diametral anders verlief es nach Meinung Kehls 2020 bei der Bildung der Einheitsspitex. Das Stadtparlament sei unter Druck gesetzt worden. Dabei hätte der Rat der Eile einen Riegel setzten sollen, sagt Kehl.

Was mit der Zusammenführung der vier Spitex-Vereine geschehen sei, bezeichnet er als «elendes Fiasko». Die guten Leute seien davongelaufen und geblieben sei im ersten Betriebsjahr der Gesellschaft ein finanzielles Loch, das die Stadt jetzt zu stopfen habe. Demokratie brauche Zeit, sagt Daniel Kehl. Gute Politik müsse in grösseren Zeitbögen denken. Vielleicht brauche es halt wie bei der Marktplatz-Neugestaltung mehrere Anläufe, oder wie beim Hallenbad Blumenwies, das jetzt bis 2027 endlich saniert werden könne.

13 Jahre Daniel Kehl in der Stadtpolitik. Diese Zeit geht diese Woche zu Ende. Kehl findet, der Wind, der in der Stadt wehe, habe in den letzten Jahren gedreht. Der Spirit sei heute ein guter. Die Stadt habe sich geöffnet und habe Lebenskraft. St. Gallen könne heute für alle Heimat sein. Man gebe die Stadt den Menschen zurück, der Bahnhofplatz sei ein Beweis.

Die letzte Sitzung von Daniel Kehl im Stadtparlament war am vergangenen Dienstag. Donato Caspari

Die unzähligen Abstimmungs- und Wahlkämpfe, das Fraktionspräsidium, die Fanarbeit beim FCSG – und das alles neben dem Beruf als Lehrer. Die letzten Jahre waren intensiv. Kehl tritt jetzt kürzer. Er gibt seinem Leben einen neuen Spirit. Wobei: Kontinuität spielt weiter einer Rolle. Die Spiele des FC St. Gallen im Kybunpark und jene des SC Brühl im Paul-Grüninger-Stadion bleiben Fixpunkte, genauso wie der Familiengarten auf Dreilinden, den Daniel Kehl zusammen mit seinem 88-jährigen Vater bewirtschaftet.

