St.Gallen: Links-Grün bestimmt die Stadtpolitik

Stadtpolitik Der Wind im St.Galler Stadtparlament weht noch stärker von links: Die Allianz von SP, Grünen und Grünliberalen bringt ihre Anliegen durch – eine erste Zwischenbilanz Vor den Sommerferien findet nur noch eine Sitzung des St.Galler Stadtparlaments in seiner neuen Zusammensetzung statt. Nach sechs Sitzungen ist erkennbar: Linksliberal hat an Kraft gewonnen und versucht, mit Motionen Einfluss auf die Stadtpolitik zu nehmen. Daniel Wirth 19.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geht es nach Links-Grün im Stadtparlament, sind Strassen auch Lebensräume. Hier der Obere Graben mit Bäumen. Auch bei anderen Strassenprojekten werden verstärkt Bäume, Grünflächen und Raum für den Langsamverkehr gefordert.

Bild: Nik Roth

Mit den Wahlen im Herbst 2020 haben sich die Mehrheitsverhältnisse im St.Galler Stadtparlament noch weiter nach links verschoben. Es setzt sich in der Legislatur 2021–2024 so zusammen: Die SP ist klar die stärkste Kraft mit 17 Sitzen. Zusammen mit den Juso und der Politischen Frauengruppe (PFG) zählt die Fraktion der Sozialdemokraten 19 Frauen und Männer.

Die FDP hat zehn Sitze. Zusammen mit der jungen FDP kommt die freisinnige Fraktion auf zehn Mandate. Drittgrösste Fraktion ist diejenige von CVP und EVP mit zusammen neun Sitzen. Die SVP holte bei den jüngsten Wahlen acht Mandate. Damit ist die Fraktion der Volkspartei exakt gleich gross wie die der Grünen und Jungen Grünen sowie diejenige von den Grünliberalen und den Jungen Grünliberalen. Rechnet man die Grünliberalen zum links-grünen Lager, kommt dieses auf 35 Sitze, was einer knappen Mehrheit gleichkommt bei einer Parlamentsgrösse von 63.

Motionen von Links-Grün mehren sich

In der ersten Hälfte des ersten Legislaturjahres fällt auf: Links-Grün hat die Absicht, mit Motionen aktiv Einfluss auf die Stadtpolitik zu nehmen. Beispielsweise mit der Motion «Transparenz bei der Finanzierung von Wahlen und Abstimmungen». SP, Grüne und Grünliberale hatten Erfolg: Das Parlament hat den Vorstoss am Dienstag mit abgeändertem Wortlaut für erheblich erklärt. Jetzt muss der Stadtrat der Legislative ein Reglement für transparente Politikfinanzierung unterbreiten. Die Bürgerlichen im Rat, allen voran die SVP und die FDP, hatten keine Chance, dies zu verhindern.

Ebenfalls am Dienstag reichten SP, Grüne und GLP eine Motion ein, die den Bürgerlichen nicht passen wird: Mit Gewinnen aus Verkäufen aus Um- und Aufzonungen sollen neue öffentliche Freiflächen geschaffen werden. Bröckelt die Allianz der drei Parteien in der Debatte nicht, dürfte auch dieser Vorstoss im Stadtparlament durchkommen. Dann müsste der Stadtrat die Rechtsgrundlagen für eine Gewinnabschöpfung schaffen und zusammen mit der revidierten Bauordnung nach 2027 in Kraft setzen.

Weil auch der Stadtrat eine links-grüne Mehrheit hat (zwei SP, ein GLP, ein FDP, ein Parteiloser), wehrt er sich auch nicht partout gegen eine Erheblicherklärung links-grüner Vorstösse, so geschehen am Dienstag bei der Motion für mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung. Das macht es für Links-Grün in St.Gallen mindestens bis 2024 einfacher als auch schon. Wie in anderen Schweizer Städten geben auch in St.Gallen die Parteien links der Mitte gegenwärtig verstärkt den Ton an. Besonders bemerkbar wird das in der Umwelt- und Klimapolitik sowie in der Verkehrspolitik.

SVP und FDP nehmen es mit Gelassenheit

FDP-Fraktionschef Felix Keller Bild: pd

Felix Keller, der Präsident der FDP-Fraktion, hat die links-grüne «Vorstossallianz» registriert. Bauchweh bereite sie ihm nicht, sagt er. So sei die Demokratie, die Mehrheitsverhältnisse in einem Parlament änderten sich ständig. Allerdings, sagt Keller, frage er sich gelegentlich:

«Sind die Grünliberalen in der Stadt ausschliesslich grün oder auch liberal?»

Marcel Baur, Stadtparlamentarier und Präsident der GLP der Stadt St.Gallen, sagt, seine Partei und seine Fraktion seien gesellschafts- und nicht wirtschaftsliberal. In der Umweltpolitik beispielsweise seien die Stadtsanktgaller Grünliberalen grün. Das zeigte sich etwa bei der stadträtlichen Vorlage zur Neugestaltung eines Teils der St.-Leonhard-Strasse. Die GLP schlug sich auf die Seite von Grünen und SP mit dem Ergebnis, dass die Vorlage an den Stadtrat gegen dessen Willen zur Überarbeitung zurückgewiesen wurde mit dem Argument, der Strassenraum müsse verstärkt als Lebensraum betrachtet werden, was heisst: Dem Langsamverkehr muss mehr Gewicht gegeben werden.

Erneut viele Rücktritte Die Legislatur 2021–2024 ist gerade sechs Sitzungen alt. Doch schon haben sieben Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihr Amt nicht angetreten, sind zurückgetreten oder haben ihren Rücktritt erklärt. In einem Achtel der Legislatur ist auch beinahe ein Achtel des Rates ausgewechselt worden. Geht es in diesem Tempo weiter, werden an er letzten Sitzung der Amtsdauer niemand oder nur ganz wenige dabei sein, die auch an der ersten Sitzung dabei gewesen sind. Mathias Gabathuler (FDP) hat sein Amt nicht angetreten, weil er in den Stadtrat gewählt wurde. In der Folge gaben sechs weitere Ratsmitglieder ihren Rücktritt bekannt: Guido Berlinger-Bolt (SP), Barbara Hächler (CVP), Etrit Hasler (SP), Oska Seger (FDP), Helen Thoma (CVP) und Andrea Scheck (Juso). (dwi)

Grüne und SP können aber in der noch jungen Legislatur nicht bei jedem Thema auf die Grünliberalen hoffen. Beispiel: Genossenschaftlich organisierter Wohnraum, etwas, was die neue SP-Spitze mit Jenny Heeb und Peter Olibet forcieren wollen. Gemäss Marcel Baur vertritt die GLP hier eine liberale Haltung. Auch wenn es um Infrastrukturprojekte oder die Standortförderung gehe, werde die GLP nicht mit Links-Grün abstimmen.

Marcel Baur ist Präsident der Grünliberalen der Stadt St.Gallen. Bild pd

Demnach spielen die Grünliberalen bei vielen Geschäften das Zünglein an der Waage und sind weder für die Bürgerlichen noch für Links-Grün eine verlässliche Partnerin. GLP-Chef Marcel Baur widerspricht dem vehement:

«Unsere Politik ist nicht von einer Ideologie geprägt. Wir machen Sachpolitik und sind eine verlässliche Partnerin.»

Die Grünliberalen in der Stadt St.Gallen liessen sich nicht ein Links-Rechts-Schema pressen. Die GLP-Fraktion im Stadtparlament mache ihre eigene Politik und liesse sich nicht von ihrem Weg abbringen. Die anderen Parteien wüssten das und deswegen sei die GLP in allen Belangen eine verlässliche Partnerin, sagt Baur.

Karin Winter-Dubs, Präsidentin der SVP-Fraktion. Ralph Ribi

Karin Winter-Dubs, Präsidentin der SVP-Fraktion, sagt zu den neuen Mehrheitsverhältnissen im Stadtparlament, Allianzen funktionierten in der laufenden Legislatur nur, wenn die acht Grünliberalen geschlossen abstimmten. Und das sei jüngst längst nicht immer der Fall gewesen. Festgestellt, dass SP, Grüne und Grünliberale in der laufenden Legislatur öfters und mit Erfolg zusammenspannen, hat auch Winter-Dubs.