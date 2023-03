STADTPLANUNG Weitere Rochaden im Zentrum: Café Goldkind schliesst, Häuser am Marktplatz 10 und 12 haben neue Besitzerin Die AG für Städtisches Wohnen hat die Liegenschaften am Marktplatz 10 und 12 gekauft. Das Lokal der ehemaligen Confiserie Pfund steht bald wieder leer. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 17.03.2023, 17.00 Uhr

Die AG für Städtisches Wohnen hat die Liegenschaften am Marktplatz 10 und 12 gekauft. Michel Canonica

Ein ganz normaler Donnerstag, 9.15 Uhr, Marktplatz 10. Die Menschen stehen Schlange für die Urdinkelgebäcke von Sara Poplasen. Ende März soll Schluss sein damit. Das Café Goldkind schliesst. «Wir hoffen, ab April 2023 ansprechende, einladende und offene Räume zu finden, in denen wir Sie weiterhin mit unseren liebevoll zubereiteten Köstlichkeiten verwöhnen dürfen», heisst es auf einem Zettel, der im Schaufenster klebt.

Sara Poplasen, Besitzerin des Cafés Goldkind Bild: Benjamin Manser

Der Marktplatz verändert sich, weiter und weiter. Der Traditionsjuwelier Frischknecht zieht Ende April aus. Am Marktplatz 22 entstehen hinter Bautransparenten Arbeitsplätze und Wohnungen, die sich gemeinsam nutzen lassen sollen. Das Café Goldkind, bald weg. «Im Winter ist das Lokal drinnen zu klein, im Sommer hat es draussen zu wenig Plätze. Dazu kommt die hohe Miete», begründet Sara Poplasen. Fünfeinhalb Jahre mit viel Arbeit und wenig Einnahmen, schwierig sei das gewesen.

Der «Schwarze Adler» bleibt wie er ist

Die ausgebildete Lebensmitteltechnologin aus Bosnien lebt seit 32 Jahren in der Stadt, schon immer hat sie von einem eigenen Café geträumt. Sie übernahm das Lokal 2017, nachdem es zuvor Jahrzehnte lang die Confiserie Pfund beherbergt hatte. «Confiserie Pfund», der Schriftzug ist noch immer zu lesen, Türkis auf hellerem Türkis. Die Fassade schmutzig, die Holzrouleaus verwittert.

Confiseur Christian Pfund hat die Liegenschaft verkauft. Neue Besitzerin ist die AG für Städtisches Wohnen. Ihr gehört seit ein paar Tagen auch die Liegenschaft Marktplatz 12. Unten: das Nagelstudio Aurora Nails, geführt von einer vietnamesischen Familie. Oben: das Restaurant Schwarzer Adler.

Die AG für Städtisches Wohnen will die Liegenschaften sanieren. «In Ordnung bringen, was momentan nicht funktioniert. Das Elektrische, neue Böden, die Haustechnik», sagt Fredi Bürke, Leiter Immobilien.

Die beiden Gebäude gehören zum Inventar für schützenswerte Bauten. Teile stünden unter Denkmalschutz, Treppen, Decken, Täferwände etwa. Auch die Zunftstube im Restaurant Schwarzer Adler. «Das Lokal werden wir abgesehen vom Elektrischen nicht berühren. Und die Terrasse werden wir erneuern. Wir haben ein Gespür für alte Häuser», sagt Bürke. Aufwertung, ja, aber keine auffälligen baulichen Veränderungen.

«Lieb- und Leidenschaft»

Die Spisergasse 1 (einst Zollibolli, heute Bäckerei Kuhn), Spisergasse 10 (PKZ Men), Marktgasse 19 und 10, das Starbucks-, Valiant-, Praliné-Scherrer-Gebäude und weitere, alle in Hand der AG für Städtisches Wohnen unterdessen. «Stadtliegenschaften sind unsere Lieb- und Leidenschaft», sagt Bürke. Und: «Wir schauen, dass sie schön aussehen, es keine Leerstände gibt.»

Unten Gastronomie oder Retail, oben Wohnungen, meist mit zwei, bis drei Zimmern: So sieht das Konzept der AG aus. Gerade bei jüngeren Menschen bis 40 Jahre seien die Einheiten beliebt, sagt Bürke. Den Altstadthäusern fehlt der Lift, stattdessen führen schmale, steile Treppen in die oberen Etagen. Eher nichts für Ältere.

Nagellackdämpfe und Essen

Emanuel Eggler vom Restaurant Schwarzer Adler gönnt sich noch eine Rauchpause, in der Küche schneidet eine Frau Gemüse. Mittags gibt es Tomaten-Couscous-Muffins mit Ruccolapesto und Ofengemüse. Der 37-Jährige will bleiben, hofft auf möglichst wenig Betriebsunterbrüche trotz Bauarbeiten. Ganz ohne werde es wohl nicht gehen, sagt er. Sagt auch Fredi Bürke.

Und das Nagelstudio im unteren Stock? Kann es auch bleiben? Bürke weiss es noch nicht. Nagellackdämpfe und Gastronomie würden sich beissen. «Unsere Gäste haben sich noch nie beklagt», sagt Eggler. Und doch schliesst er jeweils die innere Türe, öffnet die äussere, damit die Luft zirkuliert. Gerade im Eingang würden die Dämpfe jeweils festhängen. «Vielleicht löst eine leistungsstarke Lüftung das Problem», sagt Bürke. Er lasse sich demnächst von einem Fachmann beraten.

Faule Balken? Zustand der Liegenschaften abklären

Die Bauarbeiten sollen 2023 beginnen und 2024 abgeschlossen sein. Termine nennt Bürke keine, auch über die Kosten spricht er nicht. Komme drauf an, wie schnell das Baugesuch vorliege und ob Einsprachen eingehen würden. «Dass die Gebäude unter Denkmalschutz stehen, erleichtert uns die Arbeit nicht.»

Man sondiere nun den tatsächlichen Zustand der Liegenschaften, sagt Fredi Bürke von der AG für Städtisches Wohnen. «Faule Balken und andere Überraschungen können auf uns warten.» Auch deshalb sei der Termin für den Baubeginn noch unklar.

Die beiden Liegenschaften würden wohl ins 16. oder 17. Jahrhundert zurückreichen, heisst es bei der städtischen Denkmalpflege. «Die heutige Fassadengestaltung mit der regelmässigen Befensterung stammt dagegen aus dem 19. Jahrhundert, die Schaufensterzonen aus dem 20. Jahrhundert», sagt Leiter Matthias Fischer. Das Gebäude am Marktplatz 10 wurde 1893 aufgestockt.

Standortförderer Samuel Zuberbühler. Bild: Ralph Ribi

Die Standortförderung stehe in regelmässigem Kontakt mit der AG für Städtisches Wohnen und schätze den guten Austausch, sagt Standortförderer Samuel Zuberbühler. «Sie hat in der Vergangenheit neues Gewerbe und attraktives Wohnangebot in die Innenstadt gebracht.» Für die beiden Liegenschaften wünscht er sich «ein belebendes Gewerbe» und «neue, innovative Konzepte, in denen sich vielleicht auch verschiedene Nutzerinnen und Nutzer zusammentun».

Café mit Aussenplätzen im Hof und eine Weinbar

Für Fredi Bürke sind die Tage des Café Goldkind am Marktplatz denn auch noch nicht ganz gezählt. «Vielleicht kommt Sara Poplasen zurück, wenn wir ihr ein gutes Lokal bauen», sagt er. Und meint damit: Die Backstube verkleinern, damit der Durchgang in den Hof möglich ist, dort eine Aussenfläche gestalten. Oder die Produktion ganz auslagern. «Wir suchen eine Lösung. Ob sie mit oder ohne Café Goldkind gelingt, wird sich zeigen.»

Auch im Erdgeschoss am Marktplatz 12 kann sich Bürke ein gastronomisches Angebot vorstellen. Kein Nagelstudio mehr, dafür eine Weinbar. Für den Schwarzen Adler. «Wie beim Restaurant Bäumli an der Schmiedgasse. Dort zeigt sich, dass dieses Konzept gut funktioniert.»

