Güterbahnhofareal St.Gallen: Streit um neuen Autobahnanschluss

Stadtplanung St.Galler Parteien streiten um geplanten Autobahnanschluss beim Güterbahnhof: Grosse Chance oder verkehrspolitischer Dinosaurier? Bund, Kanton und Stadt planen für 1,4 Milliarden Franken eine dritte Rosenbergröhre samt Autobahnzubringer beim Güterbahnhof. Die einen glauben, dass die Stadt St.Gallen davon profitieren würde. Die anderen sprechen von einem «verkehrs- und finanzpolitischen Irrsinn» in Zeiten der Klimakatastrophe. Melissa Müller Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Das Güterbahnhofareal ist eines der grössten Entwicklungsgebiete der Stadt St.Gallen. Bild: Donato Caspari

Auf dem St.Galler Güterbahnhofareal soll in zwei Jahrzehnten ein neuer, urbaner Stadtteil entstehen – samt unterirdischem Anschlusskreisel, zwei Tunnels, oberirdischer Vierfachkreuzung und sechsspuriger St.Leonhardsbrücke. Im Rahmen der Testplanung wurden drei Sounding-Boards durchgeführt. Der Kantonsbaumeister hat die Ergebnisse vergangene Woche präsentiert.

Geht es nach den Plänen von Stadt und Kanton, wird man neben der St.Leonhardsbrücke mit dem Auto in den Untergrund abtauchen und via Kreisel durch den Liebegg-Tunnel ins Appenzellerland fahren können. Das wird zwar frühestens in 20 Jahren so weit sein, sorgt aber heute schon für Kontroversen.

Es sei zukunftsorientiert, die Autos unterirdisch auf die Stadtautobahn zu lenken, sagt Oskar Seger, Präsident der FDP der Stadt St.Gallen. Seine Partei betrachte das Siegerprojekt des Büros Andy Senn als «grosse Chance». Es sieht vor, dass der Verkehr im Untergrund abgewickelt wird, während sich der Lebensraum auf dem Güterbahnhofareal ungehindert entfalten kann. Seger sagt:

Oskar Seger, Kantonsrat und Präsident der St.Galler FDP. Bild: Benjamin Manser

«So stellen wir uns gute Arealentwicklung vor.»

Die dritte Röhre Rosenbergtunnel soll in 10 bis 15 Jahren gebaut werden. Laut Studien des Kantons kann die dritte Röhre mit sieben Fahrspuren ihre volle verkehrsentlastende Wirkung nur entfalten, wenn auch der Zubringer Güterbahnhof gebaut wird. Er ist also ein wichtiger Teil des Gesamtprojekts Engpassbeseitigung. «Das Projekt ist wichtig und positiv», sagt SVP-Parteipräsident Donat Kuratli. «Wir begrüssen es und wünschen uns, dass man das auch akzeptiert.»

Ein frommer Wunsch, denn Grüne und SP gehen auf die Barrikaden. Christian Huber, Präsident der Grünen, ist «schockiert und konsterniert, dass es auch im Jahr 2022 noch gang und gäbe zu sein scheint, für den Autoverkehr einen Vierfachknoten, eine sechsspurige Brücke und eine Autobahnausfahrt mitten in die Innenstadt zu planen und dies sogar noch als ‹beste Lösung› zu verkaufen.»

Christian Huber, Präsident der Grünen der Stadt und Region St.Gallen. Bild: PD

Schon beim Betrachten der Situationspläne werde ihm schwindlig aufgrund der Anzahl Fahrspuren. Das Projekt schaffe neue Probleme und bringe weiteren Verkehr in Richtung Unterer Graben und St.Leonhardsbrücke. Huber sagt:

«In Zeiten der Klima- und Biodiversitätskatastrophe ist dies ein verkehrs- und finanzpolitischer Irrsinn.»

Mit mehreren Einfahrten zur Autobahn werde das grosse Potenzial des Güterbahnhofareals für Nutzungen wie Wohnen, Arbeiten und Freizeit beeinträchtigt.

Auch die SP lässt kein gutes Haar an der Testplanung. «Nach wie vor wird auf einen verkehrspolitischen Dinosaurier gesetzt», tadelt SP-Co-Präsident Peter Olibet die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung. Es mache erst Sinn, über die Gestaltung des Areals zu reden, wenn die Pläne zum Autobahnanschluss vom Tisch seien. «Bis dahin sind Planspiele für die oberirdische Gestaltung des Güterbahnhofareals für die SP nichts als vergeudete Energie.»

Peter Olibet, Co-Präsident SP St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Mehrkosten für die Stadt St.Gallen befürchtet

Auch Marcel Baur (Grünlinberale) hat die Pläne studiert. Im Gegensatz zur SP lobt er die vorgeschlagene Arealgestaltung. «Es ist ein neues Zentrum mit gemischten Nutzungen zum Wohnen, für Gewerbe und Erholung – und nicht so herausgepützelt.» Das Quartier beim Güterbahnhof habe sich sehr gut entwickelt mit Kugl, Lattich und Hector. So «cool, offen und flexibel» solle es auch in Zukunft bleiben.

Das Projekt Arealentwicklung ist jedoch untrennbar verknüpft mit dem Projekt Autobahnzubringer. Baur befürchtet, dass grosse Mehraufwände auf die Stadt zukommen. Eine sechsspurige St.Leonhardsstrasse und eine mehrarmige Kreuzung an der Davidstrasse/Geltenwilerstrasse bedeute eine massive Umgestaltung und ziehe neue Verkehrsregelungen mit sich.

«Die Folgekosten, etwa für eine Verbreiterung der St.Leonhardstrasse, sind im 1,4-Milliarden-Projekt nicht einmal drin. Wer soll das finanzieren?»

Marcel Baur (GLP) Bild: PD

Erschrocken sei er auch über den unterirdischen Autobahnkreisel, den man auf dem Plan sieht. Man komme nämlich nur von Zürich her auf diesen Kreisel, nicht aber von Rorschach her. «Die meisten Leute meinen, es gebe einen vollwertigen Autobahnanschluss», sagt Marcel Baur. «Dabei bedient er nur den Verkehr in Richtung Zürich.»

Für Baur ist klar: «Die Teilspange Güterbahnhof darf nicht gebaut werden. Sie ist Unsinn, geplant von Rückwärtsgewandten.» Frühestens in 20 Jahren könne man durch diesen Tunnel fahren – und bis dahin werde sich umwelttechnisch noch einiges tun. Die Mobilität werde sich verändern.

«Verkehr wird nicht abnehmen»

«Auch ein Elektroauto hat vier Räder. Den Verkehr wird man nicht wegbringen», sagt Donat Kuratli von der SVP.

Donat Kuratli, Präsident SVP St.Gallen. Bild: PD

Das sieht Ivo Liechti, Raumplaner und Präsident der Mitte, genauso: «Der Anschluss Liebegg und die beiden seitlichen Anschlüsse im Güterbahnhofareal sind zwingend erforderlich und stehen aus meiner Sicht nicht zur Diskussion.»

Man gehe nicht davon aus, dass sich der Verkehr in Zukunft reduzieren werde. Der Liebegtunnel mit den beiden Seitenanschlüssen im Güterbahnhofareal werde die Achsen Teufenerstrasse und die Oberstrasse entlasten. Zusammen mit flankierenden Massnahmen auf den entlasteten Strassen könne die Lebensqualität in einem grösseren Abschnitt massiv verbessert werden. «Damit ist der Zubringer Güterbahnhofreal für mich nicht nur eine Strassenbaute, sondern eine Investition in eine bessere Wohn- und Siedlungsqualität», sagt Ivo Liechti.

Ivo Liechti, Präsident der CVP-Stadtpartei St. Gallen Bild: Donato Caspari

Röhre und Zubringer kosten Schätzungen zufolge 1,4 Milliarden Franken. Das meiste davon zahlt der Bund. «Wir können uns glücklich schätzen, dass der Bund eine solche Summe in die Ostschweiz investiert», sagt Oskar Seger von der FDP. Er könne nicht nachvollziehen, dass sich Widerstand formiert. «Es wird sehr viel möglich durch diese Projekte, was sich die Gegner auf die Fahnen schreiben: Mehr Grünraum, sichere Velorouten und Entlastung der Quartiere.»

Bohrungen für Tunnel Liebegg schon erledigt

Stadt und Kanton räumten in ihrer Präsentation ein, dass es noch einige ungelöste Probleme in der Planung gebe. Da klingelten bei SP, Grünen und Grünliberalen die Alarmglocken. «Von einem 1,4-Milliarden-Projekt erwarte ich, dass es eine Gesamtsicht gibt», sagt Marcel Baur. «Die Planer behaupten, dass es eine Entlastung geben wird – ohne dies belegen zu können.»

Um den Untergrund für den geplanten Tunnel Liebegg zu untersuchen, fanden im Frühling bereits Sondierbohrungen im Riethüsli statt.

Wie geht es nun weiter mit der grossen Kiste Engpassbeseitigung? «Der Bundesrat hat den Lead bei diesem Geschäft», sagt Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Strassen. Aktuell würden nun die vielen Meinungen und Anregungen von Parteien, Kantonen, Verbänden und weiteren Betroffenen, die in der Vernehmlassung eingegangen sind, ausgewertet. «Voraussichtlich noch dieses Jahr wird der Bundesrat seine Botschaft den beiden Kammern des Parlaments vorlegen», sagt Rohrbach. 2023 geht das Grossprojekt in die parlamentarische Beratung.

